Do fabriky nemuseli, Boleslav se uzdravila a omládla. Teď chceme titul, zní z klubu

Mladá Boleslav bude v play off hokejové extraligy bojovat o titul. Věta, která díky výkonům Bruslařů v posledních dvou sezonách rozhodně nezní nepatřičně. Naopak, i zavedenější značky musí mít ze zeleného klubu vítr. "Kluci si uznání zaslouží. A přestože se play off budou teprve učit, vůbec bych se toho nebál," říká sportovní ředitel Václav Nedorost.

Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupí do play off jako favorité. Dvě skvělé sezony je k tomu předurčují. | Foto: ČTK

Už vloni zažili Středočeši svou historicky nejúspěšnější základní část v hokejové extralize a s 92 body se vklínili na čtvrté místo mezi Spartu a Plzeň. Ale možnost bojovat z dobré pozice v play off odvála pandemie.

Letos si klubový rekord ještě posunuli, 97 bodů stačilo dokonce na třetí příčku. "Kluci ukázali charakter, potvrdili, že na to mají. My z vedení jsme jim umožnili v klidu hrát, příliš jsme do mužstva nezasahovali, výrazně neposilovali. Tým si uhrál play off a zkusí si zápasy o všechno," těší se sportovní ředitel a bývalý špičkový útočník Václav Nedorost.

Mladá Boleslav vstoupí do čtvrtfinále dnes odpoledne, přivítá Pardubice.

"Více než týdenní pauza od zápasů nám přišla vhod, do předposledního utkání jsme jeli úplně naplno a v úzké sestavě, program byl napěchovaný. Tým je mladý a bude se učit, jak hrát těžké zápasy. Ale ani v základní části jich nebylo málo, takže bych se toho vůbec nebál," pokračuje.

Spolumajitel klubu Jan Plachý v rozhovoru pro klubový web prohlásil, že splněným cílem bude jedna vyhraná série a pak už se může stát cokoliv. Jak úspěch definuje Nedorost? "Chceme vyhrát titul," odpovídá někdejší útočník Colorada, Floridy, Liberce či Slovanu Bratislava bez okolků.

"Vyhrát chce každý, začínalo nás čtrnáct, zúžilo se to na dvanáct a teď nás je osm týmů. Jdeme krůček po krůčku, nejdříve chceme projít do semifinále. Nicméně pořád máme šanci dojít až na vrchol, takže proč nemyslet nejvýše," popisuje sympaticky Nedorost.

Nálepku "barážový klub" v Mladé Boleslavi dávno strhli a zahodili. Ano, v letech 2008 až 2014 hráli prolínačku sedmkrát po sobě, ale hned o rok později nastoupili do čtvrtfinále proti Třinci. V roce 2016 došli dosud nejdále, až v semifinále je vyřadil pozdější mistr Liberec.

Jenže po tomto rozmachu jako by středočeský klub usnul na vavřínech. Hráčům nabízel pěkné podmínky, ovšem chyběla protiváha v podobě maximálních výkonů.

Trenér František Výborný si po konci v klubu v roce 2017 stěžoval na "neskutečnou přežranost hráčů", kterým nejde o výsledky a spokojí se s tím, když jim chodí výplata. "Můžete být v pytli, nedaří se vám, hoří vám u zadku a borcům je to fuk," vztekal se v rozhovoru pro deník Sport.

Tehdy Mladá Boleslav vypadla v předkole, když v sérii proti Chomutovu ztratila zápasový náskok 2:0. Na práci Výborného navázali Patrik Augusta a po něm Vladimír Kýhos, avšak ročník 2017/18 dopadl výsledkově ještě hůře. Bruslaři byli v základní části dvanáctí a v březnu hráli jen play out.

Mizerně odstartovala i další sezona a spolumajitel Plachý hovořil o tom, že by hráče nejraději nahnal na noční směnu do automobilky. Přesto se ještě ročník podařilo zachránit, pevnou ruku k týmu zajistili trenéři Miloslav Hořava, Radim Rulík a Pavel Patera a uhráli čtvrtfinále.

Rulík s Paterou jsou na střídačce dodnes a o historických zápisech z posledních dvou základních částí extraligy už byla řeč na začátku.

Kádr se uzdravil, Mladá Boleslav začala sázet na mladší a hladovější hráče, pro které není angažmá v klubu s lví hlavou ve znaku závěrečnou stanicí. Vždyť Radim Zohorna vloni zaujal Pittsburgh, jeho útočný parťák Pavol Skalický se z Boleslavi odrazil k úspěšnému působení ve Finsku.

Zárukou nové cesty jsou vedle trenérů právě Nedorost a Radim Vrbata, který už ve sportovním úseku vedení sice oficiálně nefiguruje, ale má ke klubu svého srdce stále hodně blízko. "Není to pouze naše práce, každý tady má svou úlohu a komunikace je na parádní úrovni," těší Nedorosta.

"Na druhou stranu se pracuje zkrátka lépe, když se vyhrává. Nemuseli jsme v sezoně po této stránce řešit žádné velké věci, nastavili jsme to na bázi pracovitosti a na mladých klucích, což přináší ovoce. Ovšem žádné chlácholení, vím, že přijdou i ty stinné stránky," dodává dvojnásobný juniorský mistr světa, jenž v klubu působí od minulé sezony.

Se skvělými výsledky z nedávné doby souvisí větší respekt od ostatních. Nikdo si teď nedovolí Mladou Boleslav před play off odepsat, ba naopak. Vždyť Bruslaři v sezoně čtyřikrát zdolali Třinec, sebrali osm bodů Spartě a aktivní bilanci mají i proti Pardubicím, s nimiž ztratili jen tři body.

"Jsme rádi, že nás mají ostatní v merku. Kluci si to zasloužili svou prací a svými výkony. Ale v play off je všech osm týmů tak silných, že nemůžete podcenit nikoho," drží se Nedorost při zemi.

Byť Mladá Boleslav jen jedinkrát v sezoně nebodovala ve dvou zápasech po sobě, nebylo podle Nedorosta vše jen zalité sluncem. "Když k tomu kluci nepřistoupili, jak mají, mohli jsme také prohrát s každým. Čtyřikrát jsme prohráli s Vítkovicemi, třikrát s předposledním Zlínem," připomíná.

"Bude to bolet, bude to stát hodně sil, mnohem více než v základní části. Pokud tam tohle přineseme, máme šanci. Když si budeme myslet, že to půjde samo, nepostoupíme přes nikoho," uzavírá.

Tým, v němž dorostl v extraligovou hvězdu David Šťastný, ze kterého se do národního mužstva odrazil Oscar Flynn, v němž jsou vidět uzdravený David Cienciala nebo Fin Joona Jääskeläinen a který tuží nestárnoucí a produktivní bek Martin Ševc, začne svou pouť play off dnes v 17 hodin.

Pardubice v Mladé Boleslavi nebodovaly sedm zápasů v řadě, naposled v prosinci 2017. Na výhru tam čekají dokonce ještě o dva roky déle. Zda na startu čtvrtfinálové série Bruslaři tuto bilanci potvrdí, můžete sledovat v přímém přenosu na ČT Sport.