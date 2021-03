Senzace dokonána, Olomouc vyřadila Plzeň. Končí také Litvínov, Kometa a Vary žijí

Hokejisté Olomouce porazili ve třetím zápase předkola play off extraligy Plzeň 2:1, sérii vyhráli 3:0 a na úkor favorita postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s pražskou Spartou. Kometa zvítězila nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení a odvrátila možný konec sezony, stejně jako Karlovy Vary proti Pardubicím. Dalším čtvrtfinalistou je Hradec Králové, ten ukončil sezonu Litvínovu.

Třetí utkání mezi Olomoucí a Plzní rozhodl ve 28. minutě svým druhým gólem v nejvyšší soutěži útočník Jakub Navrátil.

Hanáci se s Plzní potkali v play off počtvrté za posledních pět let a poprvé postoupili. Do vyřazovací části šli přitom z dvanáctého místa po základní části, zatímco Plzeň byla pátá. I proto Olomouc bez ohledu na výsledky dalších sérií předkola ví, že se ve čtvrtfinále utká s nejlepším týmem základní části Spartou.

Do sestavy domácích se po skončení disciplinárního trestu vrátil Ondrušek, hostům naopak ze stejného důvodu chyběl Jiříček.

Plzeň potřebovala k prodloužení sezony vyhrát, i proto začala aktivně hned od začátku. Již v první minutě si brankář Konrád připsal několik důležitých zákroků. Nápor hostů podpořilo vyloučení Dujsíka, slovenský gólman ve službách domácích si ale poradil i s Kodýtkovou dorážkou.

Do vedení se však z první vážnější šance dostala Olomouc. Kucsera ujel po pravém křídle a v přečíslení dvou proti jednomu předložil puk Strapáčovi, jenž překonal přesouvajícího se Frodla.

Následně Hanáci nevyužili početní výhodu, naopak se dvakrát sami bránili v oslabení. Nejblíže k vyrovnání Plzeň měla v poslední minutě první třetiny. Kantner se uvolnil v útočném pásmu, jenže jeho střela zamířila jen do tyče.

V úvodu druhé části si oba gólmani připsali chybná vyjetí z branky. Zatímco po Frodlově zaváhání Klimek trestuhodně netrefil prázdnou branku, na druhé straně Straka Konráda v oslabení pohodlně objel a poslal puk do odkryté branky.

Dostat Olomouc znovu do vedení poté mohl Kucsera, plzeňský brankář byl proti. Nebezpečně střílel také hostující obránce Budík, jehož střela se otřela o boční síť branky. Tři minuty po vyrovnání udeřili znovu domácí. Navrátil se dostal po rychlé a přesné Knotkově přihrávce v samostatném úniku před Frodla a překonal ho pod horní tyč. Vzápětí Olomouc málem vedla o dvě branky. Nahodil napřáhl z ideální pozice v mezikruží a trefil tyč.

Hosté se tlačili za vyrovnáním, z ostrého úhlu však Gulaš zamířil do boční strany tyče. V přesilové hře domácích střílel z nadějného prostoru Navrátil, jenže zamířil těsně vedle. Hra se poté nesla v duchu plzeňského dobývání poctivé olomoucké obrany a mnoho šancí k vidění nebylo. Paradoxně až v oslabení hostů střílel po Káňově nepřesné přihrávce Lang, jenže olomouckou branku přestřelil. O chvíli později se neujala ani Kaňákova střela od modré čáry, Konrád zasáhl vyrážečkou.

Při závěrečné power play sice Ondrušek trefil odkrytou branku, ale jeden z jeho spoluhráčů byl v ofsajdu a gól neplatil. Na postupu Olomouce to ale již nic nezměnilo.

Zaťovič zachránil Kometu v prodloužení

O výhře Komety rozhodl v čase 72:59 kapitán Martin Zaťovič. Kometa ukončila sérii pěti porážek včetně základní části a snížila stav série na 1:2. Předkolo pokračuje v neděli od 17 hodin opět na brněnském ledě.

"Je to obrovská úleva, od rána jsem měl hlavu nastavenou na výhru a jsem rád, že jsme to k ní dotáhli," řekl Zaťovič. "Byl to opět vyrovnaný zápas, který rozhodovaly maličkosti. Brno bylo dnes šťastnější," doplnil trenér hostů Miloš Holaň.

Od úvodních minut zápasu bylo jasné, že ani třetí duel nevybočí z trendu předchozích dvou a moc gólů padat nebude. Jen možná přibylo více nervozity pramenící z možnosti ukončení série. Vznikly z toho čtyři přesilové hry v úvodním dějství, ale ani jedna nepřinesla gól.

Vítkovickou šanci na otevření skóre měl v 8. minutě Mikyska, ale z ideální pozice Vejmelku neprostřelil. V domácím týmu se k brejku v oslabení dostal Bondra, ale i v tomto případě kraloval gólman Dolejš.

Urputný boj pokračoval i ve druhé třetině. Větší ofenzivní snahu měli sice domácí, ale efekt z toho žádný neplynul. I proto, že vítkovická defenziva pracovala bez chyby a dokázala udržet i první formaci Komety, na níž je produktivita Brna postavena. "Něco jsme si k přesilovkám a kombinacím říkali, ale musíme na tom ještě zapracovat," dodal Zaťovič.

Hosté v útoku ožili v závěru druhé třetiny, v přesilové hře si vytvořili silný tlak, ale ani střely Poláka či Gewieseho si cestu za Vejmelkova záda nenašly. V síti skončila až Hruškova střela čtyři vteřiny před koncem. Nicméně Libor Zábranský si vzal trenérskou výzvu a sudí gól po prozkoumání neuznali kvůli kontaktu střelce s brankářem.

"Kontakt Hrušky s gólmanem nám potvrdil náš trenér brankářů, který sedí nahoře. Bylo to úspěšné," řekl asistent domácího trenéra Jiří Horáček, ale Holaň s ním tak úplně nesouhlasil. "Rozhodčí rozhodli tak, jak to viděli, a možná se trochu přiklonili na stranu domácích," řekl.

Kometa musela dát gól, aby pro ni sezona neskončila. Její ofenziva ale nebyla bezhlavá, navíc se o ni staraly jen zredukované útoky těch nejzkušenějších a nejostřílenějších. Do vedení posunul domácí nejproduktivnější hráč základní části Mueller, který zakončil zblízka po spolupráci celé první formace a připsal si první branku v play off.

Z vedení se však domácí neradovali dlouho. O dvě a půl minuty později vyrovnal pohotově dorážející Hruška a přece jen se zapsal mezi střelce. Vítkovice byly zpět ve hře, při šancích na obou stranách se v závěru základní hrací doby vyznamenali oba brankáři.

Prodloužení přineslo boj o střední pásmo, minimum příležitostí, ale přece jen větší snahu Brna o vstřelení gólu. V 73. minutě nachytal z úhlu Dolejše pohotovou střelou Zaťovič a rozhodl o pokračování série. "Jdeme zase vyhrát," potvrdil Horáček odhodlání Komety.

Litvínov neměl proti Mountfieldu nárok

Hradec Králové vyhrál třetí utkání předkola play off extraligy v Litvínově 5:1, ovládl sérii 3:0 a ve čtvrtfinále bude hrát s Libercem. Mountfield rozhodl už v úvodní třetině, po níž díky brankám obránců Radima Šaldy, Jérémieho Blaina a útočníka Jakuba Orsavy vedl 3:0.

Další branky vítězů dali ve druhé části Marek Zachar a Radek Smoleňák, za Vervu snížil ve 45. minutě Richard Jarůšek. Hradec Králové si od zisku extraligové licence v roce 2013 po příchodu Mountfieldu z Českých Budějovic zahraje čtvrtfinále i posedmé za sebou. Verva, které se vrátil do sestavy po jednozápasovém disciplinárním trestu centr Viktor Hübl, na účast mezi osmi nejlepšími čeká od roku 2017.

Do vedení se dostali Východočeši v páté minutě, kdy Šalda u pravého mantinelu oklamal Svobodu, nabruslil před branku a prostřelil Godlu mezi betony. Litvínov se snažil odpovědět, ale Mazanec, který ve dvou zápasech doma inkasoval pouze jednou, zůstával neprůstřelný.

Ve 14. minutě se dočkali domácí při Nedomlelově vyloučení první přesilové hry v zápase, ale během ní hráli v šesti a zkrácenou početní výhodu hostů v čase 16:29 využil střelou od modré čáry Blain. Těžil z Lvovy clony před Godlou. Za 58 sekund už to bylo 3:0. Růžičkova přihrávka se od bránícího Ščotky odrazila k Orsavovi, který se prosadil bekhendovým zakončením.

Do druhé třetiny nahradil v brance domácích Godlu Zajíček a inkasoval ve 27. minutě. Do úniku se dostal Zachar a zakončil jej bekhendovým blafákem. Za dalších 31 sekund už to bylo o pět gólů. Cibulskis napadaný Pilařem za brankou přenechal puk Smoleňákovi a kapitán Mountfieldu u levé tyče zasunul puk do branky.

Litvínov nesebral Mazancovi čisté konto ani při Sklenářově vyloučení, hradecký gólman si poradil i se střelou Františka Lukeše ve 36. minutě a změnu stavu nepřinesla ani další přesilovka Severočechů na přelomu druhé a třetí třetiny.

Až ve 45. minutě vyzrál na Mazance Jarůšek střelou z levého kruhu. Litvínovští se ještě snažili zkorigovat výsledek, ale před Mazancem neuspěl necelých osm minut před koncem Zygmunt. Zajíček si ještě poradil se Zacharovým únikem.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápasy:

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 48. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 73. Zaťovič (P. Holík, Zámorský) - 51. J. Hruška (L. Kovář, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:2.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, S. Svozil, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Vincour, Rákos, Valský - V. Němec, Klepiš, Plášek - Schneider, Kusko, D. Bondra - Valský. Trenér: L. Zábranský st.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Schleiss, J. Mikyska, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Kucsera, Bambula), 28. Navrátil (J. Knotek, Škůrek) - 25. P. Straka. Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Konečný stav série: 3:0.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Valenta, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner - V. Tomeček, Nahodil, J. Káňa II - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Strapáč, Kucsera - Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Frodl - Kaňák, Budík, Stříteský, V. Lang, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Mertl, F. Suchý - P. Musil, Kodýtek, Pour - Dočekal, Kracík, P. Straka - Eberle, F. Přikryl, Kantner. Trenér: Čihák.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Jarůšek (Cibulskis) - 5. Šalda (Perret, Lev), 17. Blain (Kevin Klíma), 18. Orsava (V. Růžička ml.), 27. Zachar (Perret, V. Růžička ml.), 28. Smoleňák. Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:3.

Sestavy:

Litvínov: Godla (21. Zajíček) - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - P. Svoboda, M. Hanzl, M. Látal - Havelka, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Országh.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Zachar, Lev, Perret - Smoleňák, Koukal, Pilař - J. Veselý. Trenér: V. Růžička st.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Kohout (Flek, T. Rachůnek), 78. Kohout (T. Rachůnek) - 25. Poulíček (Blümel, Paulovič). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Stav série: 1:2.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Weinhold, D. Mikyska, Kowalczyk, Pulpán, L. Zábranský ml. - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Skuhravý, Vondráček - Kohout, Černoch, Koblasa - Šik, T. Mikúš, Redlich. Trenér: Pešout.

Pardubice: Klouček - Nakládal, Vála, Ďaloga, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.