Menší rozpočet má jen Jágrovo Kladno. Ale na zanďoura nejsme zvědaví, zní z Varů

před 6 minutami

Martin Pešout má jednu z nejtěžších prací v extralize. Coby trenér a sportovní manažer musí Karlovy Vary navzdory nízkému rozpočtu znovu dovést k bezpečné záchraně. Tentokrát navíc nemůže vyhlížet "pojistku" v podobě baráže, kterou hokejový svaz zrušil. "Ale jsme rádi, že to udělal, protože musíme koukat na český hokej, ne jen na sebe," říká 52letý Pešout v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Oproti loňsku jste udělali v kádru dost změn. Povedlo se vám všechno, co jste chtěli?

Musíme si říct, že v rámci rozpočtu ano. Samozřejmě jsme mohli mít ještě jiné hráče, ale bohužel na ně nemáme peníze.

Loni jste měli rozpočet jen 45 milionů na celý provoz klubu. Zvýšil se, nebo zůstává stejný?

Zůstává stejný. Já jako sportovní manažer samozřejmě pracuji s rozpočtem na platy hráčů, který je těsně pod 30 miliony.

Máte představu, kam vás taková částka v extralize řadí?

Naprosto přesnou. Jsme na třináctém místě. Nižší rozpočet už má jenom Kladno.

Významné změny v kádru Odchody: Tomáš Závorka (konec kariéry), Vladimír Sičák, Matic Podlipnik (Slovan Bratislava), Adam Lapšanský (Trenčín), Roman Vlach (Plzeň), Stanislav Balán, Petr Stloukal (Chomutov), Jakub Černý. Příchody: Dominik Graňák (Hradec Králové), Matěj Stříteský (Liberec), Branislav Kubka (Banská Bystrica), Nicolas Hlava (Znojmo), Adam Raška (Chomutov), Tomáš Knotek (Mladá Boleslav), Tomáš Vondráček (Pardubice), Petr Koblasa (Chomutov), Albert Michnáč (Sparta). Aktuální ke 4. září 2019.

Každopádně jste dokázali udržet mladé opory, jako jsou Jakub Flek nebo Ondřej Baránek. Byl o ně zájem jinde?

Byl, ale už před Vánoci jsme s nimi podepsali smlouvy na dva roky. Po sezoně už tedy žádné návrhy, aby odešli, nepadly. Ale předtím byl zájem opravdu velký.

Čím jste je udrželi?

Naší vizí a prostorem na ledě. Kdyby šli jinam, možná by brali víc peněz, ale do první druhé pětky by se určitě nedostali. To, že tady zůstali, je pro jejich rozvoj jedině správný krok. Věřím, že herně dál porostou. Když se nám bude dařit, můžou jít v osmadvaceti do zahraničí klidně z Varů jako Ondra Němec nebo Martin Zaťovič. Pakliže k tomu nedojde… Samozřejmě mohli letos odejít, ale hrát ve špičkovém domácím klubu třetí lajnu, tak se ven nikdy nedostanou.

Mladé jádro jste doplnili o pár zkušenějších hráčů. Asi nejzajímavější posilou je bývalý kapitán Hradce Dominik Graňák. Máte větší ambice než loni?

Neříkal bych, že chceme dosáhnout něčeho, na co ještě nemáme. Naší ambicí je, abychom se stabilizovali v extralize a neměli každý rok starosti s hrozbou sestupu. A jestli z toho nakonec bude první desítka, budeme jedině rádi.

Přípravou zatím procházíte s dost divokými výsledky. A z deseti zápasů máte sedm porážek. Jakou tomu přikládáte důležitost?

Vždycky jde o herní stránku. Když loni skončila baráž, všechna mužstva už měla přáteláky naplánované. My jsme nic sladěného neměli, takže jsme byli rádi, když někomu vypadl termín a my se tam vešli. Letos jsme volili daleko těžší přípravu, protože byl čas ji naplánovat (Vary skončily 12. a vyhnuly se baráži, pozn. red.). Hráli jsme s mužstvy KHL, na Spartě, s Kasselem. Některé výsledky neodpovídají síle kádru, ale je důležité, aby mladí hráči dostali prostor ve více zápasech, protože jeden vám nic neřekne. Takže s přípravou jsem spokojený, výsledky bych nechal stranou. Ani bych je nepřeceňoval, ani nepodceňoval.

Jaký hokej chcete hrát v sezoně?

Stejný jako loni. Máme mladé mužstvo, takže musíme předvádět agresivní hokej jak v obraně, tak útoku. V žádném případě nechceme hrát zanďoura, na který dneska nikdo není zvědavý ani v hledišti, ani mezi hráči. Zastávám názor, že hráče musí hokej bavit.

Ve Varech děláte trenéra a zároveň sportovního manažera. Jak moc volné ruce máte? Řešíte s vedením klubu sportovní stránku, nebo jen finanční?

Myslím, že s panem Vaňkem (provozně-ekonomický manažer), který je ve Varech už hodně dlouho, jsme se naučili společně pracovat. Výběr a hlavní slovo mám já, ale všechno spolu konzultujeme. Někdy je to velice rychlé, jindy to trvá i několik dnů. Není to tak, že bychom si jen kývali, ale to je dobře. Co se týče finanční stránky, má konečné slovo samozřejmě majitel (Karel Holoubek).

V minulé sezoně se vám vyrýsovala zajímavá brankářská dvojice Filip Novotný - Jan Bednář. Jak mezi ně rozdělíte zápasovou zátěž?

Tohle nikdy nenaplánujete. Komu věřím, tak chodí do brány. Řídím se citem, přičemž velké slovo má trenér brankářů Pavel Kněžický. Ještě jsme ani neřešili, kdo sezonu začne. Máme naplánované nějaké přáteláky, pak si sedneme a v klidu to probereme.

Sedmnáctiletý Bednář by podle jednoho předběžného žebříčku mohl proniknout do druhého kola příštího draftu NHL. Věříte mu? Kde vidíte jeho potenciál?

Sezona bude dlouhá, ale vidím ho každý den pracovat na tréninku, takže věřím, že se bude dál zlepšovat a draft udělá. Podle mě je neskutečně pracovitý a vnímavý. Považuji za strašně důležité, aby se nespokojil s tím, že v šestnácti tady odchytal půlku sezony a zachraňoval extraligu. Musí si nastavit další metu, to znamená skvěle zachytat v osmnáctce.

Nemrzí vás trochu, že se od nové sezony ruší baráž? Teď už při případné nevydařené základní části nemáte jakousi pojistku před sestupem.

O nás je známo, že jsme přímý postup a sestup iniciovali. Na konferenci po našem postupu jsme chtěli, aby se baráž okamžitě zrušila. Bohužel se to povedlo až s ročním zpožděním. Jsme rádi, že to tak je, protože musíme koukat na český hokej, ne jen na sebe. Navíc mužstvo, které sestoupí, se může dole ozdravit a hned zase postoupit.

V modelu s baráží to neplatí?

Když sestoupíte a v baráži se vám zraní tři čtyři klíčoví hráči, tak máte problém. Dám příklad: Vsetín si mezitím koupí deset extraligových hokejistů, z toho tři reprezentanty, a vy už se přes baráž nikdy nedostanete.

Další věcí, kterou bychom mohli rozebírat do nekonečna, je tréninkový proces v první lize. Hráči, kteří jsou zároveň ve dvacítce nebo osmnáctce, by měli hlavně trénovat. Kvůli baráži ale byla základní část hrozně nahuštěná, musela končit už v únoru. Každému tedy jistě dojde, že zápasy se hrály třikrát v týdnu a čas na trénink prostě nebyl. Musíme myslet na český hokej. Nadáváme, že nemáme mladé hráče, ale my je netrénujeme, jenom je necháváme sedět v autobuse. Ne všichni můžou přejít z juniorů rovnou do chlapů.