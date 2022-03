Křivdu si Sparta nesmí pouštět k tělu, říká Chabada. V bráně by chtěl větší jistotu

Strhující páté čtvrtfinále v O2 areně skončilo lépe pro hokejisty Sparty, kteří se tak mohou v klidu připravovat na další kolo play off. V bitvách proti Liberci předvedli podle někdejšího útočníka Martina Chabady, jenž se Spartou extraligu třikrát opanoval, výkony hodné nejvyšších ambic. Ne vše ale bylo růžové.

Pátý duel série mezi Pražany a Bílými Tygry se protáhl na neuvěřitelných 103 minut a 28 sekund. Sparta v něm po vítězné trefě Tomáše Pavelky uspěla 5:4 v prodloužení, v sérii vyhrála poměrem 4:1.

"Spousta krásných akcí, opravdu pěkný hokej. Až mě trochu mrzí, že taková série končí už po pěti zápasech," tvrdí bývalý sparťanský útočník Martin Chabada. "Na druhou stranu zaplaťpánbůh pro Spartu, podařilo se jí postoupit bez větších nervů," dodává.

Třetí tým základní části podle něj pokořil mužstvo z předkola po zásluze. "První zápas skončil jasnou výhrou 7:0, pak už to bylo vyrovnanější. Ale i včera bylo vidět, že má Sparta více šancí a více sil, hlavně v tom prvním prodloužení," vypichuje Chabada.

Petr Kváča si připsal celkem 56 zákroků a několikrát Liberec vysloveně podržel. "Klobouk dolů, co pochytal," komentuje Chabada. Na začátku třetího prodloužení rozhodla individuální akce Davida Tomáška a Pavelkovo doklepnutí bruslí.

Zápas se svou délkou vyšplhal na druhé místo extraligových statistik. Déle se hrálo pouze rozhodující utkání v předkole 2013 mezi Českými Budějovicemi a Vítkovicemi, které ukončil Peter Húževka.

Nejdelší hokejové bitvy Norsko: Storhamar - Sarpsborg 2:1p (čtvrtfinále play off 2017), rozhodl Joakim Jensen v čase 217:14 (8. prodloužení, historicky nejdelší zápas na světě). NHL: Montreal Maroons - Detroit Red Wings 0:1p (semifinále play off 1936), rozhodl Mud Bruneteau v čase 176:30 (6. prodloužení). Bělorusko: Gomel - Grodno 1:2p (čtvrtfinále play off 2021), rozhodl Krystian Dziubinski v čase 169:04 (6. prodloužení). … Česká extraliga: České Budějovice - Vítkovice 2:3p (předkolo play off 2013), rozhodl Peter Húževka v čase 113:51 (3. prodloužení).

Liberec se musel v rozhodujících chvílích obejít bez klíčových hráčů, obránce Ondřeje Vitáska či útočníků Michala Birnera s potrestaným Petrem Jelínkem. Trenér Patrik Augusta lepil sestavu mladíky nebo hokejisty z prvoligových Benátek nad Jizerou.

"Zato Sparta má tu kvalitu ve všech čtyřech lajnách. Má větší hloubku kádru, zaslouženě postoupila," opakuje Chabada. Více než dva body zapsalo v sérii proti Severočechům hned devět sparťanů.

David Tomášek (5+4) je aktuálně druhým nejproduktivnějším hráčem celého play off, o bod za Milošem Kelemenem (7+3) z Mladé Boleslavi, který však odehrál o pět zápasů více. Překvapivě nízký je doposud příspěvek kapitána Michala Řepíka (0+1).

"Je zvyklý dávat mraky gólů, teď je trochu v křeči, ale do šancí se pořád dostává. I když neskóruje, odvede pro mančaft hodně práce," všímá si čtyřiačtyřicetiletý Chabada, který nosil ve Spartě céčko v sezonách 2004/05 a 2005/06.

Sérii Sparty s Libercem doprovázely nedorazy rozhodčích, zásahy od disciplinární komise a mediální přestřelky trenérů. Tedy obecně věci probouzející na ledě značné emoce.

"Tak je to každý rok. Je skvělé, že letos se hraje zase před zaplněnými stadiony, to dodává hokeji koření. A přestřelky v médiích? Za nás se to řešilo spíš na ledě než v novinách a na internetu," směje se Chabada, který prožil ve Spartě devět sezon a získal s ní tři tituly.

Přesto výroky trenérů navzájem si předhazujících uplakanost, jako to dělali Augusta s Josefem Jandačem, chápe. "Hodně hráčů si to přečte, může je to rozhodit, nebo nabudit," soudí.

Liberci se nelíbilo vyloučení Jakuba Klepiše na konci třetího zápasu, po kterém Sparta rozhodla a utrhla se v sérii do vedení 3:0. V dalším duelu přišel od Gennadije Stoljarova zbytečný atak na Ladislava Šmída. Tomu však zase podle sparťanů rozhodčí mnohé fauly odpustili.

"Sparta má zkušené hráče, Řepíka, Romana Horáka, Vláďu Sobotku. Od pocitu křivdy se musí oprostit, nepustit si ji k tělu. Rozhodčí to nějak vidí a je potřeba to akceptovat. V každé sérii se hráči jednoho týmu zaměřují speciálně na top hráče od soupeře," popisuje Chabada.

Věří, že Sparta může po patnácti letech dosáhnout na titul. "Určitě na to má, ale to už měla i několikrát v minulých sezonách. První kolo play off pro mě bylo znakem, že tým je dobře poskládaný. Nikdo nevypustil ani jeden souboj," usuzuje majitel šestnácti reprezentačních startů.

Přesto vidí jednu rezervu, lépe řečeno otazník. Brankáře.

"Za našich časů jsme za sebou měli zeď Petra Břízu, mohli jsme se na něj naprosto spolehnout. Včera se brankáři střídali, asi trošičku záleží, jak se kluci vyspí," říká Chabada o Matěji Machovském a Júliu Hudáčkovi.

Gólmani všech ostatních semifinalistů mají lepší čísla než Machovský, Hudáček šel v pátém utkání s Libercem do branky poprvé. "Třeba sérii Budějovic s Pardubicemi rozhodl brankář. Dominik Hrachovina podal famózní výkony, pochytal úplné nesmysly," pokračuje Chabada.

Právě proti Motoru se Sparta v semifinále od neděle postaví. V základní části s Jihočechy třikrát prohrála, uspěla jen jednou. "Znovu platí, že širší a kvalitnější kádr má Sparta. Důležité budou první zápasy, bude to o tom, jestli dokáže Motor silou přetlačit," přemýšlí bývalý šampion.

Sám ještě čas od času nastoupí k soutěžnímu zápasu v dresu Neratovic na krajské úrovni, ale spíše se v klubu, kterému šéfuje, věnuje mládeži. "Máme 170 dětí, máme i mladší dorost. Je to velký záběr," hlásí.

Čas na sledování Sparty si však najde. "Na první zápas s Libercem jsem se po dlouhé době dostal i do haly. Měli jsme autogramiádu při příležitosti dvaceti let od titulu z roku 2002, pak jsme šli na hokej. Ale i jinak se o Spartu zajímám a přeju jí úspěch," uzavírá Chabada.