Ovečkin a spol. se v bráně upínají k Čechovi. Hvězda jim kvůli rivalitě dala košem

Českého brankáře Vítka Vaněčka v hokejovém Washingtonu málem opět odsunuli na druhou kolej. Klub před uzávěrkou přestupů lanařil zkušeného Marka-Andrého Fleuryho, který ale stěhování do hlavního města USA odmítl.

V minulém ročníku NHL měl Vaněček nanejvýš krýt záda Henriku Lundqvistovi. Slavný Švéd ale kvůli problémům se srdcem předčasně skončil a druhý muž v pořadí Igor Samsonov zrovna nezářil. Vaněček tak nakonec dostal nejvíc prostoru.

Po sezoně ale odešel do Seattlu, protože Capitals si v rozšiřovacím draftu chránili Samsonova.

Když ovšem Seattle ulovil na trhu hvězdného Philippa Grubauera, vyměnil Vaněčka zpátky do Washingtonu.

Nyní český gólman washingtonským šéfům ukazuje, že si ho měli držet pevněji. Ve 34 zápasech vytáhl procentuální úspěšnost zákroků na 91,7. Podobně vytížený Samsonov je lehce pod 90 procenty.

Capitals však navzdory více než uspokojivému číslu 91,7 usoudili, že by se jim hodila těžší brankářská váha, a tak podle zámořských médií naháněli Fleuryho z Chicaga.

Vaněčkovi mohl přijít do cesty gólman Lundqvistova kalibru. Sedmatřicetiletý Fleury loni poprvé vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy a třikrát zvedl nad hlavu Stanley Cup.

Před uzávěrkou přestupů ale zamířil do Minnesoty, která za velezkušeného Kanaďana zaplatila vysokou volbou v draftu. Fleury mohl jít i jinam, například do Toronta, Edmontonu či právě Washingtonu.

Podle deníku Chicago Sun-Times ale nechtěl do Kanady a zároveň se chtěl v play off vyhnout Pittsburghu, kde strávil většinu profesionální kariéry. Generální manažer Chicaga Kyle Davidson hvězdě vyhověl.

Východní konference tak ostrouhala.

Washington, jeden z hlavních rivalů Pittsburghu, by byl zvlášť pikantní destinací. Fleury o víkendu otevřeně prohlásil, že ačkoliv klub z hlavního města respektuje, neměl zájem se k němu připojit. "Prostě mi to nepřišlo správné," konstatoval.

Capitals si každopádně musejí vystačit s Vaněčkem a Samsonovem.

Generální manažer mužstva Brian MacLellan, který před uzávěrkou přestupů ulovil "jen" útočníky Marcuse Johanssona a Johana Larssona, zřejmě počítá především s Vaněčkem.

"Je vážně skvělé, co poslední dobou předvádí," nechal se slyšet. "Myslím, že si zaslouží šanci vést náš tým do play off. V sezoně měl vážně dobrou sérii, pak se zranil a po návratu pořád chytal dobře. Uklidňuje nás, jakou si udržuje výkonnost. S našimi gólmany jsme spokojení."

Na začátku února Vaněček doplatil na tvrdý střet s pittsburským forvardem Kasperim Kapanenem, zmeškal skoro celý měsíc. Nebýt této nepříjemnosti, pravděpodobně by byl nejvytěžovanějším českým brankářem v NHL. Nyní lehce zaostává za Karlem Vejmelkou z Arizony.

Penguins right winger Kasperi Kapanen collides with Capitals goaltender Vitek Vanecek in the first period Tuesday at PPG Paints Arena. pic.twitter.com/knjHba7sGf — Matt Freed (@mattfreedpghpg) February 2, 2022

Na rozdíl od něj má ale nakročeno do play off, které by navíc mohl odstartovat jako týmová jednička. Povedlo se mu to už loni. Hned v prvním klání mu však vystavilo stopku zranění.

Ať už tentokrát dopadne jakkoliv, po sezoně, kdy se stane chráněným volným hráčem, dostane přidáno. Momentálně zabírá pod platovým stopem "pouhých" 717 tisíc dolarů, skoro desetkrát méně než Fleury.