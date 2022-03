Rozloučil se rekordem a pak potvrdil konec. Ale ještě je tu MS, ví Šmíd

Hodně netradiční a specifické poslední utkání v aktivní kariéře podle všeho odehrál obránce Liberce Ladislav Šmíd. Bílí Tygři prohráli v pátém duelu čtvrtfinále play off extraligy na ledě Sparty 4:5 ve třetím prodloužení a sezona pro ně skončila.

Šestatřicetiletý bek, který v listopadu podstoupil další operaci páteře, již dopředu avizoval, že po sezoně definitivně končí. A po zápase, který skončil ve 104. minutě, své rozhodnutí potvrdil. Rozloučil se ve velkém stylu, jeden z nejvytěžovanějších hráčů soutěže strávil na ledě 41:08 minuty, což je nový extraligový rekord.

"Všichni jsme si to užili. Gratuluji Spartě, výborný výkon v celé sérii. Mají silný tým a přeji jim hodně štěstí do dalšího průběhu play off," řekl Šmíd novinářům. "Vymáčkli jsme se až na dno. Řekli jsme si, že můžeme vypadnout, nebo udělat další bod v sérii, ale hlavní je, abychom se mohli jeden druhému podívat do očí, což si myslím, že v klidu můžeme. Všichni tam nechali všechno. Padali jsme do střel, jak to má být, a rozhodla jedna střela. Cesta pro nás bohužel končí, ale já jsem na tým hrdý," podotkl zkušený bek, který má na kontě přes 500 zápasů v NHL a od roku 2017 působil v mateřském Liberci.

Poté, co se dozvěděl, kolik času v historicky druhém nejdelším extraligovém zápase strávil na ledě, pousmál se. "Přes 41 minut? To je docela dost, asi si teď vyhodím kopýtka nahoru," smál se. "Ani mi to ale nepřišlo. Užíval jsem si to," řekl Šmíd, který o 61 sekund překonal rekord svého někdejšího libereckého spoluhráče Martina Ševce.

I přes prohru byl Šmíd s posledním zápasem kariéry spokojený. "Tohle byla tečka. I když jsem nevyhrál titul, což jsem vyhlašoval jako cíl před sezonou, tak je to celkem sladká tečka. Zápas byl úžasný a budu na něj vzpomínat do konce života," podotkl rodák z Frýdlantu, který se teď chystá zapíjet konec sezony a poté odcestuje za rodinou do Kanady. "Možná mi to ještě nedochází, že je konec, že zítra nemusím do kabiny, do posilovny a rutina končí. Partnerka mi ale řekla, že mi program připraví, abych nebyl lenoch, takže asi bude jiná rutina," pousmál se Šmíd.

Právě rodina je hlavním důvodem, proč se rozhodl skončit. "Chci být s rodinou a vidět se s co nejvíce kamarády, než odletím. Chci tady zůstat asi další měsíc a pak už máme plány v Kanadě. Dostavujeme dům a musím tam být, abych si ho převzal. Chci být co nejdříve s dětmi. Pak bych se rád zapojil do nějakého skill coachingu, abych si to trochu zpestřil, ale nechci se hrnout z práce do práce. Chci si trochu užít volna," řekl Šmíd.

Bývalý hráč Edmontonu a Calgary ale zároveň přiznal, že myšlenky na pokračování stále má nebo ještě v nedávno měl. "Přemýšlel jsem o tom hodně. Ale já nerad něco řeknu a pak je to jinak. Už jsem to tu vyhlašoval několikrát. Když si ale pro sebe řeknu, že bych ještě dal sezonu, nebo dvě, tak pak si vždy vzpomenu na své děti. A když jsem s nimi na FaceTimu a vidím, jak jim chybím a chci tam být. Nevypadá to, jak se prezentuji na ledě, ale s dětmi v soukromí jsem trochu jiný. Hodně mi chybí. Už je jim sedm a už to vnímají jinak a tátu potřebují, tak tam chci pro ně být," vysvětlil.

Svou roli navíc hrají i zdravotní problémy a operace, které v minulých měsících podstoupil. "V sezoně jsem si sáhl na dno. Minulou mi ukončilo zranění krku a operace krční páteře. A v této to byla zase bederní páteř. Takže fakt jsem si musel sáhnout na dno, jak psychicky, tak fyzicky a opravdu jsem rád, že tu teď před vámi mohu stát. A že jsem si sezonu ještě prodloužil o play off, že jsem byl schopný hrát. Z tohoto hlediska jsem hrdý, že jsem se z těch peripetií dostal," přiznal Šmíd s tím, že klidně mohl nuceně skončit už před několika měsíci. "Bylo to ohromně těžké hlavně psychicky. Když jsem se dozvěděl, že musím na další vážnou operaci během sedmi měsíců, tak mi to proběhlo hlavou, jestli není konec," řekl.

Šmíd by se teoreticky mohl v květnu představit i na mistrovství světa, reprezentační trenéři jej lákali už ke startu na únorových olympijských hrách. "Já nevím. Netuším, jestli bych na to měl. Je to trochu jiné rychlostně. Taky, jak jsem se cítil s těmi zády teď ke konci, hrát pod prášky…Popřemýšlím o tom ještě. Určitě je to lákavé. Ale spíš teď za mě asi ne," dodal Šmíd.