Potyčky a šarvátky, to je hra Sparty, usmívá se Daňo. Cestou k poháru je aktivita

Jeho otec Jozef prožil v Třinci jako hráč výborné časy, ale v hokejové extralize dosáhl maximálně na stříbro před 24 lety. To Marko Daňo nyní stojí s Oceláři jediný krok od titulu, vedení 3:2 v sérii proti Spartě pomohl v pátém zápase (7:3) získat dvěma trefami. Slovenský útočník věří, že zvýšená útočná aktivita dovede třinecký tým k úspěchu i ve čtvrtek v Praze.

Na gól jste čekal déle než měsíc od konce čtvrtfinálové série s Vítkovicemi. Šetřil jste si formu na klíčové duely finále?

Věřím, že to tak bylo, a věřím, že jsem střeleckou formu ještě pošetřil na další zápasy. Snad bude už jen jeden a v Praze to zvládneme. Páté utkání bylo skvělé od všech kluků, Mazi (Marek Mazanec) přišel do branky a podržel nás. Klobouk dolů před všemi.

V Ostravě vám na zmiňovaný gól přihrával Martin Růžička, v pátém finále se Spartou na obě trefy také on. Jste sehraná dvojice?

S Růžou spolu hrajeme v podstatě celou sezonu, takže ano. Dvakrát mě parádně našel a jsem rád, že mi to tam padlo. Hlavně mě ale těší, jak jsme zápas zvládli jako mužstvo. Dali jsme hodně branek a udělali si ten průběh o něco jednodušší.

Výhra v pátém zápase finále za stavu 2:2 znamenala v extraligové historii dosud ve všech pěti případech pak i celkové vítězství v sérii. Vnímali jste tento duel jako klíčový?

Věděli jsme, že je to hodně důležité, a věřili jsme, že to zvládneme. Byl to nakonec výborný zápas, na který jsme čekali celou sérii. Neměli jsme dobré úvody, ale teď nám to od začátku fungovalo. Hráli jsme jako mužstvo celých šedesát minut. Pokud budeme hrát v Praze stejně, zvládneme to a pocestujeme domů s pohárem.

Bylo těžké ustát dva góly Sparty v první třetině po dvou tečích? Především první byl hodně kuriózní a šel na vrub brankáře Ondřeje Kacetla.

To se stane. Káca nás držel celou sezonu i v play off, takže mu nemáme co zazlívat. Takové góly padají. Jako mužstvo jsme se ale semkli, Mazimu jsme po střídání pomohli, on zase nám. Pozitivní bylo, že jsme dali další góly a dotahovat museli oni. Protože v předchozích zápasech nám to moc nešlo, když jsme na Spartu ztráceli.

Chtěli jste hrát útočněji než v předchozích zápasech finále?

Šli jsme do toho s tím, že před našimi fanoušky chceme diktovat tempo. To se dařilo, od začátku jsme drželi iniciativu, dali jsme gól. Pak jsme dvakrát smolně inkasovali, ale nepoložilo nás to. Nesklonili jsme hlavu, dál jsme se tlačili dopředu, byli jsme aktivní, nezůstávali jsme ve středním pásmu. Když v této taktice vytrváme, budeme úspěšní.

Zlomily pátý zápas dva rychlé góly na startu druhé třetiny? Vstřelili jste je v rozmezí 33 sekund a odskočili na 4:2.

Čím víc gólů dáme, tím větší šanci na výhru máme. (smích) Oni pak byli frustrovaní, což bylo vidět. Chtěli vyvolávat potyčky a šarvátky, ale zvládli jsme to v hlavách a od soubojů jsme odcházeli. Je to jejich hra, na kterou jsme připraveni.

Mohli jste v třetí třetině za rozhodnutého stavu ušetřit nějaké síly? Hokej už nebyl tak intenzivní jako v předchozím průběhu.

Za toho stavu už se nám hrálo dobře a s lehkostí. Stále jsme hráli aktivně, ale sil nám moc neubývalo. Pevně věřím, že jsme dobře připraveni na pokračování série.