Komentář: Šedivý kompromis svazu. Sport dostal na frak, základní část ztrácí význam

Výkonný výbor hokejového svazu rozsekl několikatýdenní debatu o nadcházející podobě extraligy. Zdálo se, že vybere jednu ze tří variant, místo toho však přidal další, a už definitivní. V příštím ročníku ani jeden klub nesestoupí, do play off projde rovnou dvanáct týmů. Všichni mají jistotu a sportovní principy trpí.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král řekl po valné hromadě klubů, kde se extraligoví zástupci na konci května dohodli na variantě s obnovenou baráží, že pro jejich návrh ruku nezvedne. Pokud přání klubů neprojde, dále se v extralize údajně pojede systémem jako v uplynulé sezoně.

Po pátečním jednání výkonného výboru svazu je jasné, že je zase vše jinak. Jedenáctka mužů ve vedení českého hokeje přišla se svou verzí, která je kompromisem skoro všech dosud vyslovených návrhů.

Dokonalý kočkopes. Král na páteční tiskové konferenci přiznal, že soutěž bez sestupového strašáku rozhodně není ideální sportovní model, ale že na sebe svaz vzal zodpovědnost a chrání kluby před tolik diskutovanými ekonomickými dopady pandemie koronaviru.

Tvrdí tedy, že jedná v zájmu klubů, přitom jen stačilo schválit formát, pro který se samotné kluby vyslovily na své valné hromadě. "Mrzí nás postoj a rozhodnutí Českého hokeje. Očekávali bychom, že se bude brát větší zřetel na názor klubů, které za nás tvoří a hlavně platí extraligu," vyjádřil se člen pardubického představenstva Dušan Salfický.

"Herní systém, který představil hokejový svaz, je v rozporu s návrhem klubů a extralize za nás rozhodně nepomůže," uvedla zase generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová. Jinde jsou rádi, že nehrozí sestup a mohou se připravit na další sezonu 2021/22.

Tato stabilita však přichází jednoznačně na úkor sportovní kvality. "Vždy bych hlasoval pro sportovní cestu, žádné uzavírání," prohlásil ještě před pátečním rozhodnutím útočník Radek Duda. Podobně se dříve ve svém komentáři pro Aktuálně.cz vyjádřil také Jakub Koreis nebo další bývalý extraligový forvard a dnes televizní analytik Milan Antoš.

Nikdy se nedá nic předvídat

Jimi podporovaná sportovní cesta dostala na frak. Svaz se odvolává na koronavirovou nejistotu, v současnosti často využívanou berličku.

"Umíte si představit, že někdo z klubů nebude moct odehrát zápas, protože mu to zakáže hygienická stanice? Co dál? Necháme ho potom spadnout?" zamýšlel se v pátek generální sekretář svazu Martin Urban. Ale sport přece přináší nepředvídatelné situace, nejen na hrací ploše.

Když pardubický tým vloni v říjnu postihla infekce, odjel do Karlových Varů s juniory, dostal výprask a ve finále ho to mohlo stát extraligovou příslušnost. Vzpomínáte? Dynamo se zachránilo v posledním kole. Na konci sezony 2018/19 zase hokejisté Chomutova trpěli salmonelou, protrápili se širokou baráží a vypadli z extraligy.

Nevíme, co přijde na podzim a co přijde v zimě. Ale to přece nikdy. Pokud hygienici zakážou odehrát zápas a klub kvůli tomu přijde třeba o postup do play off, o šanci zahrát si o titul, bude to fér? Bude to méně?

Ještě větší devalvace základní části

Odpůrci uzavřeného ročníku argumentují, že týmy na spodku tabulky nebudou mít koncem základní části o co hrát. Že vymizí náboj. Svaz chtěl těmto řečem předejít rozšířením (předkola) play off z deseti na dvanáct týmů, jenže tím zase staví na hlavu význam dlouhodobé základní části.

Odehrajete 52 kol, na pátém místě získáte třeba o třicet bodů více než dvanáctý celek a pak se spolu utkáte v sérii předkola. Vyřazovací fáze, jež by měla být dramatickým vyvrcholením soutěže pro ty nejlepší, je rázem otevřena pro dvanáct týmů ze čtrnácti. Dvanáct ze čtrnácti.

Ne, sportovně to nedává smysl. Ale kluby mají klid, že nespadnou. Mohou si obehrávat mladé kluky a hrát atraktivní hokej, jak o tom někteří mluvili. Jen jde o to, jestli to bude tak atraktivní připadat i divákům. Jedna věc je ekonomická jistota spojená s absencí sestupu, druhá potenciální úbytek fanoušků ze stadionu. Ten by klubům finančně také nepomohl.

Někteří příznivci už tak rozmýšlejí, jestli dát dvě stovky za návštěvu zápasu základní části. A když teď řekněme od září do ledna nepůjde skoro o nic, otočí divák každou korunu dvakrát.

"Tak a je to! Bohužel nedokážu si vysvětlit, proč tomu tak je," napsal na Twitter plzeňský útočník Milan Gulaš, aktuálně nejlepší hráč extraligy, když se dozvěděl o nové podobě soutěže.

Inu, výkonný výbor tvoří mimo jiné osoby, které prosazovaly uzavření ligy dokonce během rozehraného uplynulého ročníku. A prezidentu Královi toto rozhodnutí při snaze o znovuzvolení určitě neuškodí.