V příští sezoně nesestoupí z extraligy žádný tým. Ideální model to není, přiznal Král

Hokejová extraliga bude v příští sezoně nesestupová, ale otevřená pro vítěze první ligy za předpokladu, že klub splní licenční podmínky. V ročníku 2021/22 pak sestoupí nejhorší z 15 účastníků přímo, další tým, který bude nejhorší ve fázi play down klubů na 11. až 14. místě, bude hrát baráž s vítězem druhé nejvyšší soutěže.

Od sezony 2022/23 bude hrát extraligu opět obvyklých 14 mužstev. Po dnešním jednání výkonného výboru to oznámil prezident Českého hokeje Tomáš Král.

"Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o ekonomické důvody, naše ideální sportovní představa to není. Komunikujeme se zahraničím a celý hokejový svět se vydal touto cestou. Pokud by nenastala situace kolem koronaviru, tak bychom jiný model nediskutovali," řekl Král na tiskové konferenci.

"I když si myslím, že v té době už bude řídícím orgánem Asociace profesionálních klubů (APK). Pokud by to bylo na mně, tak od té sezony 2022/23 by se extraliga vrátila k formátu, jaký byl nastaven v uplynulé sezoně," doplnil Král.

Nadále platí, že nová extraligová sezona by měla odstartovat úvodním kolem v pátek 18. září. "Z našeho pohledu je ten termín neměnný. Pokud přijdou situace, které to budou vyžadovat, tak by se muselo hrát třeba i bez diváků, ale přestat hrát by podle mého názoru byla cesta do pekel," prohlásil Král.

Výkonný výbor propojil svůj původní návrh s variantou podoby soutěže pro příští čtyři sezony, na níž se v pondělí 25. května usnesly kluby. Podle ní se mělo hrát play down klubů na 11. až 14. místě, nejhorší mužstvo by následně hrálo baráž proti nejlepšímu týmu první ligy.

Pro návrh APK jako takový byli tři členové výkonného výboru, dva se zdrželi a šest členů hlasovalo proti. Nakonec schválený návrh podpořilo všech jedenáct členů výkonného výboru.

Svaz navrhoval na konci dubna plán rovněž na čtyři sezony. Ten ale s ohledem na koronavirovou krizi a očekávané ekonomické dopady počítal s tím, že z extraligy nikdo nesestoupí v nejbližších dvou ročnících, play off si zahraje 12 týmů a soutěž se rozšíří až na 16 účastníků.

Zástupci Liberce, Plzně a Sparty pak přišli před polovinou května ještě s další variantou - navrhovali naopak extraligu postupně zúžit na 12 týmů.

Král rovněž zdůraznil, že podle nového návrhu bude zásadní, aby nejlepší tým první ligy splnil licenční podmínky. "Pokud je vítěz první ligy nesplní, bude se hrát extraliga se čtrnácti týmy, dalším klubům v pořadí Chance ligy ta možnost postupu nabídnuta nebude," uvedl Král.