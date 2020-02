Kladno vyráží do bitvy o bytí a nebytí. Aby mělo šanci, musí zlomit nebývalou bídu

V hokejové extralize jde do tuhého. Do konce základní části chybí odehrát čtyři kola, nejpozději za týden bude jasno nejen o desítce pro play off, ale také o klubu, který spadne do první ligy. Nejhorší pozici v záchranářské vřavě drží trápící se Kladno. Kolik bodů potřebuje uhrát? A jak je na tom v porovnání s konkurenty?

Ještě před měsícem mohl klub majitele Jaromíra Jágra reálně pomýšlet na play off, do poloviny ledna si coby nováček nejvyšší soutěže vedl více než obstojně. Jenže v ten nejméně vhodný moment upadl do mizérie, jakou extraliga nezažila od konce roku 2018.

Zoufalé Pardubice tehdy prohrály 13 zápasů v řadě, celkově získaly v základní části jen 36 bodů a sezonu zachraňovaly v baráži. Kladno, které za sebou momentálně vláčí šňůru 11 porážek, už na tuto brzdu spoléhat nemůže. Pokud se nehne z posledního místa, z extraligy sestoupí.

Do konce základní části zbývá odehrát kompletní čtyři kola. Kladno dnes od 18 hodin doma proti Spartě předehraje 49. kolo, šest dalších zápasů bude následovat v pátek. Poslední tři rundy přijdou na řadu v neděli, úterý a příští pátek. Tady už vždy se sedmi duely v každý hrací den.

Utkání 51. a 52. kola začnou tradičně i v jednotný čas. Očekávané rozluštění extraligové tajenky by tak mělo být jasné a přehledné.

Je jisté, že základní část a Prezidentský pohár znovu vyhraje Liberec. Rovněž je jisté, že čtvrtfinále play off nemine vedle Liberce ani Plzeň, Mladou Boleslav, Spartu a Třinec. Minimálně do předkola jde Brno.

Pardubice mají těžký los, ale slušnou formu

Blizoučko k jistotě umístění do desátého místa mají Hradec, Olomouc a Karlovy Vary, stále relativně dobrou pozici má Zlín. Nejzajímavější je ale situace u dna tabulky. Kladno trne na chvostu, nicméně jistou záchranu ještě nemají ani Vítkovice, Litvínov a Pardubice.

Pokud by se Rytíři vzepjali k mimořádné koncovce a v zápasech proti Spartě, Kometě, Mladé Boleslavi a Litvínovu uhráli maximální počet 12 bodů, potřebovali by jejich konkurenti k udržení následující čísla: Vítkovice pět bodů, Litvínov sedm bodů a Pardubice devět bodů.

Při souhře těchto nebo vyšších bodových zisků konkurentů by Rytířům nestačil ani stoprocentní závěr sezony, byť to v tuto chvíli může znít jako poměrně divoká teorie. Jako první by mohli záchranu slavit Ostravané, a to v případě, že v 49. kole získají o dva body více než Kladno.

Vítkovice narazí v závěru základní části na Mladou Boleslav, Litvínov, Karlovy Vary a Olomouc, Litvínov potká Zlín, Vítkovice, Olomouc a Kladno. Z hlediska tabulkového umístění soupeřů mají nejtěžší los Pardubice, které změří síly s Plzní, Třincem, Spartou a Kometou.

Na rozdíl od Kladna však mají Pardubice velmi solidní formu. V tabulce počítané na posledních deset zápasů jsou páté s 19 body. Stejný počet nasbíraly v tomto ohledu čtvrté Vítkovice. Sedmá příčka ve vytyčeném horizontu patří Litvínovu (17 bodů), Rytíři jsou s bodem poslední.

Vítkovice, Litvínov i Pardubice v lednu mohutně posilovaly, neboť dobře věděly, že se budou do konce základní části bít o udržení. Podle experta O2 TV Sport a bývalého extraligového útočníka Jakuba Koreise pomohl Ostravanům nejvíce příchod Jana Hrušky, Vervu zvedli Michal Moravčík nebo Tomáš Pospíšil a Dynamo se trefilo s Michalem Vondrkou.

Kladno vzývá (nejen) Godlu a Jágra

Zato Kladno, uchlácholené tehdy dobrým postavením v tabulce, do týmu nepřivedlo téměř nikoho, a navíc se mu zranila gólmanská jednička Denis Godla. V posledních dvou zápasech už slovenský hrdina zase chytal, ale od Pardubic a Plzně inkasoval dohromady 13 branek.

Středočeši teď musí věřit, že Godla najde ztracenou pohodou a hráči před ním mu pomohou s vypětím všech sil. "Snažíme se být pozitivní, protože štěkat na sebe nemá cenu, to nás jen sráží," řekl klubovému webu kapitán Jakub Strnad. "Odbojujeme to do poslední vteřiny."

Dnes by se Rytířům hodilo, pokud by si v duelu se Spartou vzpomněli na minulý vzájemný zápas, který v Praze ovládli poměrem 8:4 a v němž se nyní už 48letý Jágr zaskvěl bilancí dvou branek a dvou asistencí.

Kladno vyráží také do bitvy proti očekávání bookmakerů, v jejichž očích je jednoznačným kandidátem na sestup. Fortuna vypsala na sestup Rytířů kurz 1,28:1. Za vsazenou stovku sázkař v případě úspěchu vydělá pouhých 28 korun. Tipsport nabízí tuto možnost v kurzu 1,33:1.

Pád Pardubic vsadíte u Fortuny v kurzu 4,5:1, u Tipsportu v kurzu 4,6:1. Příležitost na sestup Litvínova se pohybuje kolem kurzu 9:1, zatímco u Vítkovic mají kurzy výrazně vyšší hodnotu 40:1, respektive 45:1, což je podle bookmakerů pravděpodobné asi jako titul pro Olomouc.