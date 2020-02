Sparta i díky pěti bodům Pecha předskočila Boleslav, Kometa si upevnila šestku

Hokejisté Sparty rozstříleli v předehrávce 47. kole extraligy Mladou Boleslav 6:2 a vystřídali ji na druhém místě tabulky. Kometa v dohrávce 46. kola porazila Hradec Králové 2:1 a přerušila sérii tří zápasů bez výhry.

Na čtvrté výhře Pražanů nad Bruslařským klubem v této sezoně a celkově šesté v řadě ve vzájemných utkáních se pěti body za branku a čtyři asistence podílel Lukáš Pech. Dva góly vstřelil kapitán Michal Řepík.

Hosté vstoupili do zápasu aktivněji, Sparta však z první šance udeřila. V páté minutě prostřelil Peterse Řepík a připsal si 20. branku v sezoně.

I poté se Pražané soustředili spíše na obranu a čekali na šance. Středočeši byli lepším týmem, Zohorna však po samostatné akci nedokázal vyrovnat. Při Sukeľově vyloučení byl Sedláček bez práce, se štěstím udržel i střelu Fillmana.

Sparta i nadále školila soupeře v efektivitě. Na začátku druhé třetiny se po Pechově přihrávce prosadil Kudrna a ve 29. minutě přidal další gól ve zkrácené přesilové hře Řepík, který pohotově uklidil za Petersova záda sraženou Pechovu přihrávku.

Vrátit Mladou Boleslav do hry mohl Kašpar, Sedláček však jeho samostatný nájezd zlikvidoval. Sparta poté neinkasovala ani v 75 sekund dlouhém dvojnásobném oslabení.

Místo snížení přišla další branka domácích. Volný prostor po rychlém protiútoku využil Pech. Pražanům na tři góly ve druhé části stačilo pět střel.

O možné premiérové čisté konto připravily Sedláčka fauly jeho spoluhráčů. Při prvním Jurčinově trestu ještě dokázal zlikvidovat šanci Zohorny, při druhém vyloučení slovenského beka jej ale již mladoboleslavský útočník ve 43. minutě překonal.

Žádné drama se však nekonalo. Při přesilové situaci šest na tři přidal další branku domácích Sukeľ. Hosté ještě dokázali snížit, ale poslední slovo měl Dvořáček. V O2 areně tak skončila série sedmi zápasů v řadě, ve kterých dokázali Mladoboleslavští bodovat.

Brno drží pozici, Hradec má šestku daleko

"Na jeden gól se vyhrávat nedá. Ve hře je ale ještě hodně bodů, šanci na šestku nevzdáváme. Budeme bojovat," uvedl na tiskové konferenci hostující trenér Vladimír Růžička. I střelec vítězného gólu Plekanec byl opatrný. "Je to pro nás důležitý krok, musíme však dál makat a připravit se na play off. Ve hře je ještě hodně bodů a rozhodně nic není hotové," řekl Plekanec.

Kometa dostala jen v první třetině k dispozici čtyři přesilové hry, ale nenaložila s nimi dobře. Snad jedinou větší šanci během těchto osmi minut si vytvořil Zaťovič, ale zblízka Mazance v hostující brance nepřekonal.

Co se nepovedlo ostříleným a zkušeným mazákům v brněnském dresu, to dokázal šestnáctiletý extraligový debutant Jakub Brabenec. Ve 12. minutě si syn bývalého reprezentanta šikovně najel mezi kruhy, kde ho našel Rákos, a otevřel skóre. "Je to úžasný pocit dát gól v prvním zápase v lize. Musím pochválit Rákose, krásně mi to bekhendem připravil," uvedl pátý nejmladší střelec v historii nejvyšší soutěže.

Tým Mountfieldu vytěžil v prvním dějství z minima maximum. Zužitkoval svoji jedinou přesilovku, byť gól Žejdla po trenérské výzvě domácí střídačky, která reklamovala faul na gólmana Čiliaka, muselo potvrdit až video.

Brňanům stačilo jen patnáct sekund druhého dějství k vedoucímu gólu, když se po dorážce a teči zblízka prosadil Plekanec. Kometu branka povzbudila k aktivnější hře, lépe bruslila, nicméně k dalším gólovým příležitostem se až na jednu výjimku Muellera nedostala.

Hosté se v rychlém a bojovném zápase dostávali k šancím také sporadicky, nejblíže k vyrovnání byl po přečíslení Koukal, ale Čiliak byl na svém místě. Když už byl překonán - jako na začátku třetí třetiny - netrefil odkrytou branku Perret.

Důležitost boje o tříbodovou odměnu se promítla do zvýšené útočné aktivity Hradce, ale s tím také i do snahy o pokud možno bezchybnou obranu ze strany Komety. Domácí defenziva pod tlakem hostí místy dost trpěla, mnohdy odvracela střely i kombinace s vypětím všech sil, nicméně odolala.

"Na jeden gól se vyhrát nedá. Zápas sice měl od nás slušné parametry, ale neuspěli jsme v koncovce," zhodnotil duel útočník poražených Jakub Lev. "Byl to zlomový zápas, který nám nevyšel, ale makáme dál," ujistil Lev.

Nápor Hradce Králové přerušily až dvě vyloučení hostí, ale ani 90 sekund dvojnásobné přesilovky uklidňující trefu nepřineslo pro Brňany. Kometu to ale mrzet nemuselo, přežila bez úhony i následné oslabení a power play a připsala si velmi cenné body.

Předehrávka 47. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 5. Řepík (Pech), 22. A. Kudrna (Pech, Buchtele), 29. Řepík (Pech), 38. Pech (M. Forman, Blain), 50. Sukeľ (Jurčina, Pech), 59. Dvořáček (D. Vitouch) - 43. R. Zohorna (A. Zbořil, L. Kašpar), 54. Bičevskis (J. Stránský, Bernad). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Komárek, Rampír. Vyloučení: 9:7. Využití: 2:2. Diváci: 8373.

Sestavy:

Sparta: J. Sedláček - Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Jurčina - Řepík, Sukeľ, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, V. Růžička, Říčka - T. Pšenička, D. Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Mladá Boleslav: Peters - Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas, Bernad - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - L. Kašpar, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.

Dohrávka 46. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Brabenec (Rákos), 21. Plekanec (Zaťovič, Baranka) - 19. Žejdl (Lev). Rozhodčí: Šír, Kika - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 7049.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Baranka - Mueller, Plekanec, Zaťovič - Vincour, Rákos, Š. Stránský - Horký, Střondala, Brabenec - Kucsera, Kusko, Jenyš. Trenér: Zábranský.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík, Šalda, Čáp - Smoleňák, Cingel, Chalupa - Orsava, Lev, Perret - Jergl, Klíma, Žejdl - R. Pavlík, Koukal, Miškář. Trenéři: V. Růžička st. a T. Martinec.