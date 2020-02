Třinečtí fanoušci spekulují o darovaných bodech v derby. Směšné, reagují hráči

Vítkovice zvítězily v derby v rámci 46. kola hokejové extraligy na ledě Třince 3:2 a udělaly velmi důležitý krok k záchraně v nejvyšší soutěži. Podle některých fanoušků a diskutérů nešli Oceláři do zápasu proti rivalovi naplno. Hráči takové spekulace odsoudili.

Komentáře o domluveném výsledku se šířily pod příspěvky Ocelářů na Facebooku už před zápasem. "Pevně doufám, že platící diváci budou mít za to domluvené představení aspoň pivo a párek na příští mač zdarma," napsal uživatel Ssmike CZ.

Mezi třineckými příznivci nebyl se svým názorem jediný. "Hokej je dlouho o penězích a tady to bude na sto procent puštěné Vítkám," přidal Pavel Stinson Byrtus. "Od začátku je ve mně pocit, že ty body od nás Vítky dostanou darem," spekuloval Fan Da.

Po prohraném derby na sebe další reakce v podobném smyslu nenechaly dlouho čekat. "Po dnešku jsem ztratil veškerou víru v čistotu českého hokeje. Takhle puštěný zápas…" okomentoval výsledek fanoušek David Gorný. "I herci v Národním divadle se mohou od našich hráčů učit," napsal Michal Przepiora.

Třinecký obránce Milan Doudera, po jehož gólu z druhé třetiny Třinec v zápase vedl 2:1, spekulace zaznamenal. "Když si takové věci přečtu nebo o nich slyším, jedině se tomu zasměju," konstatoval stručně.

"Vždyť my jsme ty body také potřebovali jako sůl. Tabulka vpředu je natěsnaná, ani šestku ještě nemáme úplně jistou," doplnil. Možnost, že aktuálně pátý Třinec přijde o náskok 11 bodů před sedmými Karlovými Vary, je sice nepatrná, zato na druhé místo ztrácí pouze čtyři body.

Štěpánek: Je to maximální blbost

Stejně jako Doudera odsoudil dohady o pomoci Vítkovicím se záchranou také třinecký brankář Jakub Štěpánek. "Úplná blbost. Maximální," kroutil hlavou vsetínský rodák, který z Vítkovic odešel před deseti lety do zahraničí a od loňského prosince hájí barvy úřadujících mistrů.

"Pro Ostravu by byla velká škoda, kdyby ve městě extraliga nebyla, ale samozřejmě jsem teď chtěl vyhrát za Třinec," ubezpečil Štěpánek.

Více nechtěl dané téma rozebírat. "S tím na mě nechoďte. Já jsem sice nic nečetl, ale už minule po zápase proti Hradci mi o tom říkal někdo z novinářů. Nemá cenu na to reagovat," řekl 33letý bývalý reprezentant.

V zápase proti jeho mateřskému oddílu Štěpánka prostřelili Alexandre Mallet, Jan Schleiss a Martin Dočekal, který se v úniku deset minut před koncem prosadil střelou mezi betony a rozhodl o výhře Vítkovic.

"Dával jsem pozor na poradě, že dostává hodně gólů mezi nohy. No, tak jsem to tam dal," smál se šťastný střelec, jenž čekal na gól od prvního kola v září, kdy se trefil ještě v dresu pražské Sparty. Přes Kometu se pak dostal do Vítkovic, kterým nyní pomáhá v záchranářském boji.

"Velká úleva. Spadl mi ze srdce největší kámen, co mohl," uvedl Dočekal. Na mezírku mezi betony upozorňoval vítkovické útočníky trenér brankářů Martin Prusek, který kdysi zažil Štěpánka jako spoluhráče.

Třinecký brankář tomu však velkou důležitost nepřikládal. "Asi měl pravdu," pousmál se Štěpánek. "Ale z Vítkovic jsem už dlouho pryč, vlastně znám jen dva jejich hráče. Při tom Dočekalově úniku jsem měl situaci lépe vyhodnotit a očekávat to," doplnil sebekriticky.

Zabránit se podle něj dalo i dalším dvěma brankám. Zejména při gólové střele Schleisse vypadal Štěpánek velmi překvapeně a nešel ani na led. "Puk se tam nějak dostal od mantinelu do středu, vůbec jsem nevěděl, že ho nemáme. Přes hráče jsem neviděl, on se jenom otočil, hodil to na bránu, a bylo to," popisoval účastník čtyř mistrovství světa.

"Kuba Štěpánek byl narovnaný, hledal puk a vůbec nevěděl, že střílím. Šlo mu to dolů pod ruku, bylo to i štěstí," potvrdil Schleiss. Vítkovice se po šesté výhře z posledních osmi zápasů vzdálily poslednímu Litvínovu na rozdíl osmi bodů, nicméně Verva má vůči nim tři zápasy k dobru.

Kladno podle Doudery urazilo štěstěnu

Ostravané odehráli už 47 utkání, do konce základní části jim tedy zbývá už jen pět zápasů. Na desátou Olomouc, jež odehrála o utkání o méně, ztrácejí osm bodů. Také dvanácté Kladno a třinácté Pardubice, které jsou za Vítkovicemi shodně o pět bodů, mají ještě zápas navíc.

"V Třinci jsme získali zlaté body, teď nás čekají další těžké zápasy. Hrát o záchranu je zvláštní a pro mě nová zkušenost. Pokud to zvládneme, může nám to všem v další kariéře pomoct," poznamenal Schleiss.

"V předchozích zápasech nás srážela oslabení, v Třinci jich tolik nebylo, a proto jsme dotáhli zápas do vítězného konce. Jsme teď dobře nastavení a musíme v tom pokračovat dál," vyzval Dočekal.

Třinecké hráče čeká v závěru základní části boj o příčky pro play off, ale i dění ve spodku tabulky je pro některé z nich velmi zajímavé. Doudera jakožto odchovanec Kladna přeje záchranu Rytířům, nicméně nemyslí si, že mu v Kladně budou porážku s jejich přímým konkurentem vyčítat.

"Můžou si za to sami, trošku urazili štěstěnu. Měsíc zpátky se chlácholili, jak budou hrát play off a teď se jim to trošku vrátilo. Přeju jim, aby to zvládli, ale budou to mít těžké. Týmy okolo posilovaly, oni ne, a teď je to znát," řekl na rovinu bek, který za Rytíře odehrál dvě sezony v extralize.

Kladno je na tom, co se týče momentální výkonnosti, nejhůře ze všech mužstev namočených v sestupové ruletě. V neděli prohrálo podeváté v řadě. To Vítkovice mohou stále ve skrytu duše tajně snít o play off.