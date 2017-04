Brněnská legenda Farda: Kometa má vyrovnanější mužstvo, ceny vstupenek jsou podraz

před 19 minutami

Před emigrací do Kanady získal Richard Farda v Brně československý titul, který je až dosud pro Kometu tím posledním. Bývalý brněnský útočník a člen Síně slávy českého hokeje Kometě ve finále věří. "Brno má vyrovnané všechny čtyři lajny. Čtvrtý útok může hrát první a obráceně," řekl mistr světa z roku 1972 a bronzový medailista ze Sappora v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Dále promluvil o vypadnutí Sparty, o Martinu Nečasovi nebo o přestřelených cenách vstupenek na finále, které vnímá jako naprostý podraz vůči fanouškům.

Jak se těšíte na extraligové finále? Počítám, že sympatie jsou u vás, rodilého Brňana, stoprocentně na straně Komety…

Samozřejmě se těším a budu fandit Kometě. Přeju klukům hodně štěstí, protože to je v takových zápasech nejdůležitější. Tady ve finále už jsou obě mužstva velice kvalitní a bude záležet, ke komu se štěstíčko více přikloní.

Předpokládal jste, že se do finále dostanou tyto dva týmy? Kdo vás v play off zklamal?

Určitě Sparta, ta zklamala nejvíce. Ale od začátku soutěže bylo vidět, že Kometa bude hrát o špici. Sice si v půlce sezoně trochu prošla krizí, ale před play off se z ní dostala a všichni zranění se uzdravili. V play off už šlapou na plný plyn.

Brno získalo svůj poslední titul v roce 1966, vy jste byl tehdy u toho a je to vaše jediné domácí zlato. Ožívají v době play off vzpomínky?

Ano, samozřejmě ožívají. Jenže tenkrát to byla úplně jiná doba. Taky jsme měli hodně fandů, byly vyprodané stadiony, ale euforie, jaká je dneska, tenkrát zdaleka nebyla. My jsme tehdy v posledním kole vyhráli na Kladně, ale nikdo nás potom v Brně nečekal. Žádné velké oslavy nebyly. Pokud teď Kometa vyhraje, bude podle mě v Brně druhé Nagano.

Brněnský hokej zažíval v 50. a 60. letech zlatou éru, během které získal jedenáct titulů. Jak zpětně vzpomínáte na toto období?

Jak říkám, to byla úplně jiná doba a hrál se jiný hokej. Vzpomínám na to jen v dobrém. Dobře vím, co to znamená vyhrát titul, a proto to Kometě teď tolik přeju.

V dnešní době asi takovou éru jen tak někdo nezopakuje, co myslíte?

Je to těžké. Po Kometě byla takhle silná Dukla Jihlava, která si vždycky vybrala nejlepší a nejmladší hráče. Později to byl zase Vsetín, kde měli hodně peněz a nejlepší hráče. Vytvořili tam prakticky národní mužstvo.

Aktuálně bude hrát o druhý titul v řadě Liberec. Co říkáte na tento tým?

Vždycky je velmi složité titul obhájit. Určitě to bude velký a tvrdý boj. Liberec má velmi dobré mužstvo, jinak by se samozřejmě nedostal do finále. Celou letošní extraligu hrál na samém vrchu.

Letos ale přeci jen nevypadá v play off tak suverénně jako loni…

To ne, protože jim odešlo dost hráčů. Ale na druhou stranu je to dobrý kolektiv. Hrají skvěle dozadu a v útoku mají také několik výborných hráčů. Hodně gólů padá z přesilovek, takže se budou oba týmy snažit hrát disciplinovaně a bude to zajímavé. Jak jsem říkal, rozhodovat bude i štěstíčko.

V letech 2012 a 2014 hrála Kometa dvakrát finále, ale na titul nedosáhla. Proč by to mělo vyjít letos? V čem tkví hlavní síla mužstva?

Je to v tom, že Brno má absolutně nejvyrovnanější mužstvo. Mají vyrovnané všechny čtyři lajny. Čtvrtý útok může hrát jako první a obráceně. Ta síla je ve čtyřech vyrovnaných pětkách, a navíc chytá velice dobře brankář Čiliak.

Ve čtvrtfinále Kometa smetla Spartu 4:0. To jste asi jako bývalý slávista musel pořádně zaplesat…

No to víte, že jsem plesal (smích). Hlavně proto, že tady se pořád psalo o Spartě, jaké má mužstvo, ale ani v základní části mě Sparta nepřesvědčila žádnými dobrými výkony. Rozhodně výkony ani výsledky neodpovídaly tomu, aby šla Sparta do finále. Říkal jsem si hned, že to nemůžou uhrát.

Přesto jste tak jednoznačný výsledek zřejmě nečekal, ne?

Když prohraje takové mužstvo hned v prvním kole 0:4, tak je to překvapení. Ale bylo to milé překvapení. Počítal jsem s tím, že Kometa postoupí, ale takový výsledek jsem samozřejmě nepředpokládal.

Semifinále už bylo vyrovnanější, byť v jednom utkání Kometa zvítězila 8:0. Co jste říkal na sérii s Hradcem Králové?

To se stane, ale jak říkám, v ostatních zápasech rozhodlo štěstíčko. Byla tam spousta tyček, šťastných odrazů a všechno mohlo být jinak. Hrálo se s perfektním nasazením, líbily se mi bitky. Za nás tohle bylo zakázané, rvát jsme se vůbec nesměli. Byl by za to distanc na pět utkání (smích).

Sám jste poslední dobou kritizoval mladé hráče, že se nemohou prosadit do extraligových mužstev. Jak se vám líbily výkony Martina Nečase?

To je výjimka, Nečas mě obrovsky překvapil. Kdykoliv se na Kometu dívám, mám ho v hledáčku a sleduju ho. Je to velice dobrý hráč, ale hlavně mu pomáhají ti starší. Nás dříve chtěli staří vždycky jako mladé hráče zadupat, že jim šlapeme na paty a bereme místa. Ale Nečasovi od začátku celé mužstvo pomohlo, chytil se a nyní už se prosazuje sám. Už teď je vynikajícím hokejistou.

Ve finále ale bude kvůli MS osmnáctek chybět. Jak velká to bude ztráta?

Je to škoda. Je to špatné a myslím si, že by byl raději u týmu, který vyhraje ligu. Ale to se nedá nic dělat.

Co říkáte na cenu vstupenek, která se v Brně na finále oproti Liberci zvedla až o tisícovku? 1 250 korun za sezení, 850 za stání…

To se mi teda nechce vůbec komentovat. Je to hrůza. Co tímhle krokem udělali fanouškům Komety, to je bez komentáře. To se přece nedělá. Pořád je vyprodaný stadion, každý fandí. A oni to zvednou, navíc o tolik.

Není to fér vůči fanouškům, kteří poctivě chodí celou sezonu, ale teď třeba neuvidí finále…

Ano, absolutně to není fér. Byl jsem v Brně a nepotkal jsem jediného fanouška, který by si nestěžoval nebo nenadával. Na rovinu říkám, že vůči fandům, kteří tam celou sezonu chodí a fandí, je tohle podraz.

Vy sám se chodíte dívat na domácí zápasy Komety v play off?

Moc ne, protože žiju v Praze. Dvakrát jsem na stadionu byl, ale nechci se se prosit o lístek. Raději to sleduju v televizi. Ani na finále se nechystám, leda že by mě někdo z Komety pozval.

