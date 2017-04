Nejdřív na pivo, a pak pod stan. Zohorna se po postupové trefě těší na odpočinek

před 16 minutami

Hynek Zohorna ukončil sérii s Hradcem v prodloužení šestého zápasu, který Kometa vyhrála 2:1. "Úspěch se všemi důsledky mi ale dojde nejdříve za dvě hodiny. Nyní jsme všichni utahaní," řekl novinářům po zápase Zohorna, který žádnou velkolepou oslavu se spoluhráči nechystá.

Brno - Hynek Zohorna rozhodl gólem v prodloužení s Hradcem Králové o třetím postupu hokejistů Komety Brno do extraligového finále. Šestadvacetiletý útočník byl u všech úspěchů brněnského týmu a prodloužení při mečbolu nerozhodl poprvé. Před třemi lety ve čtvrtfinále play off proti Plzni poslal gólem Kometu do semifinále proti Spartě.

"Dnešní gól byl zřejmě nejdůležitější v mé kariéře. Také proto, že nyní jsme se dostali do finále. Vážím si toho. Chtěli jsme finále urvat dnes, k sedmému zápasu do Hradce jsme nechtěli cestovat. Úspěch se všemi důsledky mi ale dojde nejdříve za dvě hodiny. Nyní jsme všichni utahaní," řekl novinářům po zápase Zohorna, který žádnou velkolepou oslavu se spoluhráči nechystá.

Stejně jako po všech předcházejících postupových krocích úspěch zapije pivem. A pokud dostanou hokejisté Komety od trenérů nyní dva dny volno, vyrazí s několika spoluhráči k rybníku pod stan, odpočinout si na rybách. Podobně relaxoval i po čtvrtfinálové výhře nad Spartou.

Šestý duel nabídl hodně dramatických momentů. Kometa dvě třetiny dotahovala jednobrankový náskok soupeře. V závěru třetí třetiny se bránila ve třech proti čtyřem a do prodloužení vstoupila v téměř tříminutovém oslabení po vyloučení útočníka Hrušky.

"Asi to byla dnes s Hradcem největší dřina ze všech šesti zápasů. Všichni jsme dali do hry maximum sil. Je škoda, že jsme v prodloužení nerozhodli dříve. Dostali jsme Hradec pod tlak, nevyužili jsme při něm dvě přesilovky," dodal Zohorna.

Při rozhodujícím gólu se ocitl ve správný čas na správném místě. Brankář Rybár vyrazil kotouč před sebe, ten se postavil na hranu. "Jen jsem puk zasunul pod vyrážečku. Nechtěl jsem jej pokládat, protože by to chvíli trvalo," vysvětil Zohorna, který si myslí, že dnes chyběla Kometě jednoduchost v zakončení. Trenéři radili svým svěřencům střílet na Rybára nahoru nad vyrážečku i nad lapačku. "Při šancích, které jsme měli, tak to ale bylo dost obtížné," poznamenal střelec rozhodujícího gólu.

Na finálovou sérii se Zohorna těší a je mu jedno, zda Kometa narazí na Liberec nebo Chomutov. Ani se nezatěžuje myšlenkami, že v předcházejících dvou finálových sériích Brno na titul nedosáhlo. "Máme jiný tým. Zkušenější. A věřím, že se na finále uzdraví obránce Ondřej Němec," doplnil Zohorna.

