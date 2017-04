Třinec povede po odvolaném Kýhosovi Varaďa. Šanci by měli dostat mladí

AKTUALIZOVÁNO před 1 minutou

Novým trenérem třineckých Ocelářů se stal bývalý hráč klubu a současný trenér reprezentační osmnáctky Václav Varaďa. Ve funkci nahradil Vladimíra Kýhose, který s týmem vypadl už ve čtvrtfinále letošního play off a po vyhazovu Jiřího Polanského byl v nemilosti fanoušků.

Třinec - Novým trenérem hokejistů Třince se stal bývalý útočník Václav Varaďa. Současný kouč reprezentační osmnáctky nahradí Vladimíra Kýhose, jehož přes platnou smlouvu i pro příští ročník odvolalo vedení Ocelářů před týdnem. Reagovalo tak na vyřazení druhého celku základní části již ve čtvrtfinále play off s Chomutovem. Varaďa podle klubového webu podepsal kontrakt až do roku 2020.

Čtyřicetiletého Varaďu, který během hráčské kariéry působil dlouhodobě v NHL a dvakrát se radoval z titulu mistra světa (2000 a 2005), pojí s Třincem vazby z posledních let. Ještě jako hráč dovedl klub k titulu, následně v něm působil na pozici asistenta trenéra a věnoval se také mládeži. Právě jeho jméno bylo hodně skloňováno po Kýhosově odvolání.

Varaďu nyní čeká ještě mistrovství světa s reprezentačním výběrem hráčů do 18 let, pak se zapojí do dění v extraligovém klubu. "Václav Varaďa má smlouvu na tuto sezonu. Nový realizační tým osmnáctky se bude řešit až po mistrovství světa," řekl ČTK k otázce jeho dalšího možného působení u reprezentační osmnáctky tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Varaďa už stál na lavičce Ocelářů v letech 2013 až 2015 po boku Jiřího Kalouse, teď se na ni vrací už jako hlavní trenér. "Je to pro mě velká výzva a hrozně si vážím toho, že ta nabídka přišla. Je mi jasné, že nás všechny čeká spousta práce. Ale zároveň chci dodat, že se jí nebojím a věřím, že to společně zvládneme ke spokojenosti vedení klubu i našich fanoušků," řekl Varaďa.

Třinec znovu plánuje, že pod Varaďou začne dávat větší prostor odchovancům. S podobnými vizemi však už v minulosti vystoupil několikrát a nikdy je výrazněji nerealizoval.

"Rozhodli jsme se jako klub vyrazit novou ocelářskou cestou. Máme kvalitní mládež, naše juniorka vyhrála loni na jaře titul, letos byla opět ve finále, podařilo se nám kvalitně vystavět i projekt partnerského klubu ve Frýdku-Místku a nechceme, aby nám takto nákladně vychovaní hokejisté odcházeli do jiných klubů za tabulkovou cenu jen proto, že si u nás extraligu vinou nabitého kádru nezahrají," řekl prezident Ocelářů Ján Moder.

