Kometa je před sérií s Libercem sebevědomá. Zastavit ji mohou jen absence Němce a Nečase

před 56 minutami

Brněnští hokejisté vyhlíží finálovou sérii s Libercem. Na úterním tréninku působil tým pod taktovkou trenéra Libora Zábranského klidně. Stejně zní před finále i hráči, ze kterých sálá sebevědomí. Jediným problémem by pro Kometu mohly být absence Martina Nečase a Ondřeje Němce.

Brno - Kometa je před finálovou sérií play off extraligy s Libercem sebevědomá. Moravský tým se v úterý sešel na ledě po dvoudenním volnu a z hráčů byl cítit nebývalý klid. Jsme silnější a zkušenější než ve finále před třemi a pěti lety, zní z kabiny.

Hokejisté Brna se cítí před sérií s Libercem pevní v kramflecích. "Tým je zdravý, sebevědomý a silný," myslí si kapitán Leoš Čermák. "Vyspěli jsme a máme větší zkušenosti než v předchozích finále. Jsme silnější," dodal. "Úspěch je nadosah," přidal se obránce Jakub Krejčík.

Vzhledem k výsledkům ze základní části má Kometa k sebevědomí důvod. S Libercem uhrála deset z dvanácti možných bodů. Navíc do finále prošla play off poměrně suverénně přes Spartu a Hradec.

Trenér Kamil Pokorný je před finálovou sérií optimistický. "Máme za sebou velice dobré série jak se Spartou, tak s Hradcem. Věříme v naše schopnosti a chceme vyhrát," řekl. Navíc Brnu nahrává šestidenní pauza mezi zápasy. V prvních dvou dnech dostali hokejisté volno. "Mohli jsme nemyslet na hokej a odreagovat se," přidal obránce Jakub Krejčík, který vyrazil se spoluhráči na ryby. "Byl jsem poprvé, ale chytlo mě to a ještě pojedeme znovu."

Kometu mohou zneklidňovat jen absence důležitých hráčů. Na mistrovství světa do osmnácti let odcestoval Martin Nečas, který v play off zaznamenal čtyři góly. "Nikdo asi nepočítal, že by v takovém věku mohl být hráč důležitým hráčem sestavy. Je to oslabení," ví trenér Pokorný.

Nečas je citelnou ztrátou i podle hráčů Komety. "Řekl bych, že by tady s námi rád byl a odehrál finále," myslí si Hynek Zohorna, Nečasův spoluhráč z formace. "Je to komplikace. Hrál výborně, musím před ním smeknout," má stejný názor na absenci Nečase Krejčík. O tom, jak si Kometa s absencí Nečase poradí, mlží.

Otazník visí i nad startem důležitého beka Ondřeje Němce. "Nebudu se ke stavu Ondry vyjadřovat," odbyl téma trenér Pokorný. Krejčík zase doufá, že se Němec dá do pátečního zápasu do pořádku.

Liberec obhajuje titul, podle vyjádření brněnského týmu ale favoritem není. "Mají dobrý systém s propracovanou obranou. Důležité bude neztrácet puky ve středním pásmu, protože mají rychlé brejky," upozornil Zohorna.

Dá se čekat otevřený hokej? "Myslím, že hra Liberce je podobná Spartě. Hodně napadají, bude to rychlejší hokej. Semifinále s Hradcem bylo naopak defenzivnější," uvažoval Krejčík, pro kterého se jedná o první extraligové finále v kariéře. "Kluci říkali, že tady bude neskutečná atmosféra. Asi to bude specifické oproti jiným městům," řekl.

Kometa čeká na titul v české nejvyšší soutěži od roku 1966. Od té doby byla pětkrát ve finále, z toho dvakrát v éře samostatné extraligy. Očekávání v moravském městě jsou obrovská.

"Žádný tlak ale necítím. Důležité bude, jak to zvládneme jako tým," ujistil nejproduktivnější hráč Komety Jakub Krejčík. Zdůraznil zároveň důležitou roli Martin Erata v týmu. Ten vymýšlí přesilovky a platný je i na ledě. "Zatím nemá body, ale vůbec nic to neznamená. Hraje fantasticky, je hrozně platný pro tým. Ve finále může udělat klidně pět bodů na zápas," zakončil opět sebevědomě Krejčík. První zápas série odehraje Kometa v pátek na ledě Liberce. Do Brna se potom série přesune minimálně ke dvěma zápasům v úterý a ve středu.

autor: Marek Janoš | před 56 minutami

Související články