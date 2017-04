Vstupné na finále v Brně a Liberci se liší až o tisícovku

před 1 hodinou

Ceny lístků na finále se v Liberci a Brně dramaticky liší. Majitel Komety Libor Zábranský ale vyšší cenu vstupenek hájí.

Liberec - Výrazně odlišné ceny vstupenek nastavili finalisté hokejové extraligy pro nadcházející boj o mistrovský titul. Zatímco v Liberci bude možné vidět bitvy s Kometou za 220 korun, v Brně se cena lístku vyšplhala až na 1250 korun. Přesto lze očekávat, že v arénách s velmi podobnou kapacitou budou vyprodaná kompletně všechna utkání finálové série, jež začne v pátek.

Stadion libereckých hokejistů pojme 7500 diváků, Brněnská aréna ještě o 200 více. A liberecký divák je na tom co do vynaložených prostředků na lístek výrazně lépe. Cena vstupenky do horního prstence haly se pohybuje od 220 do 250 korun, na spodní části tribun lze prožívat utkání za 300 až 380 korun. Pokud budou chtít ušetřit brněnští fanoušci a raději vyrazit na venkovní utkání, štěstí bude mít jen 120 z nich. Stejný počet vyhradila pro hostující sektor i Kometa.

"Samozřejmě jsme oproti semifinále a čtvrtfinále trošičku navýšili cenu, ale nejde o nijak výrazné navýšení, je to v řádu padesátikoruny. Na nejhezčí místa v hale tak koupíte lístek za 380 korun. V porovnání s loňským finále jsou vstupenky dražší o 20 až 30 korun," uvedl tiskový mluvčí libereckého klubu Martin Kadlec.

Volný prodej bude spuštěn ve čtvrtek v sedm hodin ráno. "Vstupenky do volného prodeje určitě půjdou, ale jen v řádech desítek. V tuto chvíli mají šanci naši permanentkáři, aby si nakoupili místa, která jsou jim rezervovaná a náleží jim v základní části. A k tomu si mohou přikoupit lístek navíc. Takže hlavní spodní tribuna je v podstatě vyprodaná," přiblížil Kadlec.

Držitelů permanentky má liberecký klub po loňském prvním titulu nejvíce ve své historii. "Blíží se to ke čtyřem tisícům," upřesnil Kadlec. "Stále nám zbývá dost lístků do horních částí haly, plus některá jednotlivá místa na hlavních tribunách, ale lze očekávat, že finále bude zcela jistě vyprodané," doplnil Kadlec.

Pešán asi poztrácí kamarády

Fanoušci hledají různé cesty, jak se ke vstupenkám dostat. "Včera jsem měl asi stovku kamarádů. Asi nějaké ztratím, protože nelze vyhovět všem," pousmál se kouč Filip Pešán.

"Těch sms zpráv ve stylu: 'Gratuluju k finále, nebyla by možnost sehnat dva lístky' bylo jen včera deset. Mám teď hrozně moc nejlepších kamarádů a ozvou se i ti, o nichž člověk rok neví a najednou jsou velcí kamarádi. Až je to někdy trochu trapný," nezastíral obránce Radim Šimek. "Snažím se brát alespoň něco pro rodinu a své nejbližší, ale je to omezené. Je jasné, že nejsem sám, kdo nějaké chce," doplnil další bek Martin Ševc.

Drahé lístky v Brně? Zábranský se brání

Ze tří finálových účastí Komety před pěti a třemi lety je letošní vstupné na vrchol extraligy nejdražší. Přesto velký zájem mezi fanoušky dává garanci, že i brněnské zápasy v budou vyprodané.

Nezlevněná vstupenka na jedno finálové utkání Komety s Libercem v Brně na sezení stojí 1250 korun, na stání je o čtyři stovky levnější. Držitelé permanentek zaplatí o padesát korun méně.

"Uvolnili jsme dopoledne do předprodeje na internet 600 vstupenek, které se za pět minut prodaly," řekl ČTK majitel a trenér Komety Libor Zábranský. Části fanoušků, kteří si zakoupili permanentní vstupenky na sezonu jen na domácí zápasy základní část extraligy, se zdražení nelíbí.

"Nabídku koupit si zvýhodněné permanentky na celou sezonu využila jen stovka zájemců. Přitom po získání kvalitních posil se dalo očekávat, že se můžeme dostat v play off daleko," dodal Zábranský.

Permanentní vstupenka na sezení na zápasy Komety v základní části extraligy stála 6260 korun a celosezonní vstupenka na všechna utkání v sezoně včetně přípravných zápasů 9000 korun.

"Bohužel ceny korespondují s náklady spojenými s účastí v play off. Čím výše klub postupuje, tím jsou logicky náklady větší. I přes velká jména, která jsme před sezonou přivedli, jsme vstupné na základní část a ani permanentky nezdražili. Dokonce jsme celosezonní permanentní vstupy zlevnili," uvedl Zábranský na klubových stránkách.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články