Terčem rasismu a šikany. Hokej není pro každého, tvrdí Aliu. V Litvínově neprorazil

Jeho jméno se v probíhajícím hokejovém ročníku skloňovalo až nečekaně často. V Americe, kde rozvířil aféru s kritikou chování trenérů, i v Evropě, kde se o kauze rovněž hodně mluvilo a kam posléze přišel za prací. Akim Aliu, kanadský obránce nigerijsko-ukrajinského původu, nyní ještě obšírněji rozebral, čím si musel projít na startu své kariéry.

Aliu je synem nigerijského otce a ukrajinské matky. Na svět přišel v nejlidnatější zemi Afriky, ale do osmi let vyrůstal na Ukrajině. Už tam byla jeho rodina terčem rasismu a xenofobie, a také proto se přestěhovala do Kanady vstříc novému životu.

Ani začátky za oceánem ovšem nebyly jednoduché. "Byl jsem černý kluk, který mluvil rusky. Měli byste vidět pohledy ostatních dětí a jejich rodičů. Někteří mě považovali za mentálně postiženého, pořád mě oddělovali," vzpomněl Aliu na stránkách projektu The Players' Tribune.

Brzy si našel cestu k národnímu kanadskému sportu, nicméně i na ledě se střetával s rasistickými projevy. "Když mi bylo jedenáct, zaslechl jsem hlasitě od soupeře na turnaji v Quebecu: 'Kolik gólů od toho negra si ještě necháme dát?' Dodnes mi to zní v hlavě," svěřil se Aliu.

Přestože výkřik podle něj slyšeli i ostatní, spoluhráči ani trenéři se Aliua nijak nezastali. Zápas pokračoval, jako by se vůbec nic nestalo.

O pár let později, v roce 2005, zažil obránce tmavé pleti mnohem horší chvíle. Hrál kanadskou juniorskou ligu Ontario Hockey League v mužstvu Windsor Spitfires a se šikanou s rasistickým podtextem se potýkal přímo uvnitř svého vlastního týmu.

Pálivá mast ve výstroji, vyražené zuby

"Jako bych měl na zádech terč. V týmu se mnou hrál kluk, který měl být jedním z vysoko draftovaných hráčů pro NHL, a vybral si mě, aby mi ze života udělal peklo," vyprávěl Aliu.

"Nejdříve ze všeho mi promazal suspenzor pálivou tygří mastí, potom mi hokejovou výstroj naházel na střechu. Dělal si legraci z mého oblečení, z toho, jak mluvím. Zesměšňoval mě před ostatními i před trenéry. Jako bych ani nebyl člověk," pokračoval bek, který s hokejem začal v Torontu.

Zmiňovaný agresor se jmenuje Steve Downie. Dvojnásobný juniorský mistr světa, kterého si na draftu v roce 2005 už v prvním kole vybrala Philadelphia. V součtu s play off odehrál v NHL více než 450 zápasů, než před čtyřmi lety ukončil kariéru v Arizoně ještě před třicítkou.

Downie si v NHL vybudoval pověst hokejového rapla, což by zřejmě na základě setkání na mistrovství světa 2010 v Německu potvrdili i někteří čeští hokejisté. Kanadský útočník tehdy v zápase osmifinálové skupiny neustále provokoval a za celý turnaj posbíral v průměru čtyři trestné minuty na zápas.

Útisk ze strany Downieho v juniorském týmu vyvrcholil v situaci, kdy se Aliu odmítl zúčastnit uvítacího rituálu s dalšími nováčky, a sice natlačit se s nimi nahý na záchod v týmovém autobuse. Pár dní nato Downie vyrazil Aliuovi při tréninku hokejkou zuby, načež se strhla rvačka.

"Z pusy se mi valila krev a věděl jsem, že se musím prát jako o život. Shodil jsem rukavice a myslel na to všechno, co musela má rodina obětovat, abych se dostal na tuto úroveň do OHL," líčil Aliu. "A já pak musím sdílet kabinu s rasistickým sociopatem Stevem Downiem," dodal.

Aliu zdůraznil, že v týmu ani při tomto incidentu nenašel zastání. "Cítil jsem se tak sám. Mezi všemi těmi lidmi, kteří by měli být něco jako moji bratři, ne? O tom přece hokej je," poznamenal.

Dvacátý nejvlivnější člověk v hokeji

Cesty Aliua a Downieho se po bitce na tréninku rozešly. Také Aliu později prošel draftem, v roce 2007 si ho z 56. místa vybralo Chicago. Jenomže v jeho dresu si NHL nikdy nevyzkoušel. Potloukal se v nižších soutěžích a alespoň sedm startů v nejlepší hokejové lize nakonec zapsal v Calgary.

Nicméně v NHL se Aliu neuchytil, zahrál si na několika adresách ve Švédsku, zkusil si KHL v Chabarovsku nebo slovenskou ligu v Banské Bystrici. Po odchodu z juniorského týmu ve Windsoru vystřídal za čtrnáct let hned pětadvacet hokejových klubů.

Vloni na podzim se Aliu připomněl kritikou trenéra Billa Peterse, který ho dříve vedl na farmě Chicaga v AHL. Peterse obvinil z rasismu a kouč kvůli tomu v NHL zakrátko rezignoval. Aliuovi před deseti lety mimo jiné zatrhl v kabině pouštět "negerskou muziku".

Kauza brzy narostla do obrovských rozměrů, NHL začala brát problém s rasismem vážněji. Na druhou stranu mnozí mluvili o příliš nafouknutých slovech a poukazovali na to, že je zvláštní řešit podobné konflikty mezi trenéry a hráči po tolika letech.

Po vzoru kampaně proti sexuálnímu obtěžování se také aféře s kouči v Americe začalo říkat "Me Too". Po Aliuovi totiž vystoupili se svými výpověďmi o starých ranách další, mnohem slavnější hokejisté.

Magazín The Hockey News pak urostlého obránce dokonce umístil na dvacátou pozici v žebříčku nejvlivnějších osob světového hokeje. Aliu jednal o boji proti rasismu v NHL se šéfy soutěže Garym Bettmanem a Billem Dalym.

"Hokej není pro každého, jak NHL proklamuje. Zatím ne. Ale sakra měl by být. Musíme být upřímní, kurážní a musíme se umět postavit jeden za druhého," vyzývá Aliu ve své zpovědi pro The Players' Tribune.

V Litvínově to s Aliuem nezvládali

Pětadvacátým a dosud posledním klubem, v němž Aliu působil, byl Litvínov. Vervě pomohl na konci základní části uplynulé sezony k záchraně, když v šesti odehraných zápasech zaznamenal gól a dvě asistence. Ale vedení klubu si od něj slibovalo výraznější přínos.

Trenér Vladimír Kýhos se ještě na podzim ironicky usmíval rozměrům, jaké nabrala Aliuem vyvolaná kauza v NHL, a v lednu měl právě tohoto hráče v kádru. "Akim potvrdil, že je výjimečný talent, ale zpočátku se zdálo, že se neshodneme a pošleme ho domů," říkal kouč Litvínova.

Kanaďan ignoroval taktiku týmu, podle Kýhose si na ledě dělal, co chtěl, a následnou kritiku snášel velmi těžce. "Má výborné fyzické parametry, jistou přihrávku, skvělou střelu a práci s holí. Jenže je nezvladatelný, proto nehraje v NHL," představil Kýhos svůj pohled na věc.

V úplném závěru sezony, kdy šlo Litvínovu o vše, už se Aliu na ledě ani neobjevil. Přesto jeden z vulgárních vzkazů, které zadákovi přicházejí a které přiložil ke své zpovědi na The Players' Tribune, zněl: "Zůstaň v Česku, negře!"