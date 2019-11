Čecha nakopl, hráče mlátil do hlavy i rasisticky urážel. Calgary asi propustí kouče

David Rittich a Michael Frolík v Calgary dost možná přijdou o hlavního trenéra Billa Peterse, kterého dohání minulost v podobě nepatřičného chování k hokejistům.

Poslední trénink Calgary vedl druhý kouč Geoff Ward. Peters je prozatím odstavený. Čelí obviněním, která prověřuje klubové vedení i samotná NHL.

Podle Erica Francise ze stanice Sportsnet si těžko lze představit scénář, v němž 54letý trenér nedostane vyhazov.

Nejvíce Petersovi zkomplikoval kariéru incident starý deset let, o němž skrze Twitter informoval Akim Aliu. Hokejista tmavé pleti, který se narodil v Nigérii, vyrůstal na Ukrajině a v sedmi letech odcestoval do Kanady, obvinil kouče z rasistických poznámek na farmě Chicaga v Rockfordu.

Aliu měl jako nováček na starosti hudbu v kabině. Svým vkusem však Peterse nepotěšil. "Před ranním rozbruslením vešel do šatny a řekl: 'Hele, Akime, už je mi z těch tvých negerských sr..ek zle.' Pak odešel, jako by se nic nestalo," řekl Aliu stanici TSN.

"V šatně následně zavládlo hrobové ticho," dodal. "Takové, že byste slyšeli spadnout špendlík. Já jsem si jen sedl a nic neříkal."

Pravdivost incidentu dosvědčili dva hráči, kteří v kabině tehdy byli: Simon Danis-Pépin a Peter MacArthur.

Když si Peters později pozval Alia k sobě do kanceláře, místo omluvy dal znovu najevo svou nespokojenost s výběrem hudby. Podle hráče prohlásil: "Víš, prostě je mi z těch negerských sr..ek zle. Slyším je každý den. Odteď musíme pouštět něco jiného."

Aliu zároveň vysvětlil, proč o incidentu veřejně nepromluvil už před deseti roky: "Bylo mi dvacet a jako profesionál jsem hrál prvním rokem. Měl jsem strach se ozvat."

Aliu brzy po incidentu odešel z Rockfordu do nižší soutěže ECHL. Po sezoně ho vyměnili do Atlanty. Nakonec v NHL odehrál sedm zápasů za Calgary. Jinak často měnil působiště, chvíli hrál i na Slovensku. Momentálně je bez angažmá, byť kariéru oficiálně neukončil.

Svou zpověď vypustil krátce poté, co čelil kritice rovněž Petersův trenérský "učitel" Mike Babcock. Ten nedávno dostal vyhazov z Toronta a kvůli své svéráznosti je mezi některými hráči neoblíbený.

Peters dělal Babcockovi asistenta v Detroitu, později vedl Carolinu. Koučem Calgary je druhým rokem.

Neblahou zkušenost s Petersem vylíčil také český obránce Michal Jordán, jenž hrál v Carolině. "Nikomu nepřeju nic špatného, ale máš, co si zasloužíš, Bille," napsal na Twitteru. Zkušeného Kanaďana popsal jako nejhoršího trenéra, kterého kdy zažil: "Nakopl mě a jiné hráče během zápasu mlátil do hlavy. Pak dělal, jako by se nic nestalo. Nemohl jsem věřit svým očím, co je možné v nejlepší lize světa."

Stanici TSN pak Jordán zopakoval, že ho Peters "dost tvrdě" nakopl do zad: "Dokonce i trenéři a ostatní kluci to viděli."

"Byl jsem ale na začátku kariéry, takže jsem nic neříkal," dodal Jordán. "Nechtěl jsem, aby si mysleli, že brečím, takže jsme o tom s agentem pomlčeli. Teď se ozvali i další kluci, takže jsem cítil, že můžu taky."

Útočník Sean McMorrow na adresu Peterse, pod nímž nastupoval v Rockfordu, přidal: "Nejhorší lidská bytost, která mě kdy trénovala."