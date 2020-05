NHL škrtá základní část. Hráči schválili play off s 24 týmy

Výkonný výbor hráčské asociace souhlasil s tím, aby se sezona NHL přerušená pandemií koronaviru dohrála systémem play off s 24 týmy. O dalších podmínkách restartu zámořské hokejové soutěže se bude ještě jednat. Jasno zatím není mimo jiné o dějištích zápasů a herním formátu.

Koronavirová pandemie přerušila ligu 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta by se už podle návrhu nedohrávala a šlo by se rovnou do play off na základě aktuálního bodového průměru. Místo obvyklých 16 týmů by se ve vyřazovací části mělo představit 24 mužstev.

Návrh na dokončení sezony počítá s tím, že nejlepší čtyři týmy z každé konference by měly na úvod play off volno. Zbylých 16 klubů by absolvovalo předkolo na tři vítězné zápasy. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa, Washington, Philadelphia) a Západu (St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas) by mezitím hrály dva turnaje o nasazení v prvním kole. Zatímco předkolo by se hrálo na tři vítězné zápasy, dál by se pokračovalo klasicky sériemi na čtyři výhry.

Dalším krokem by nyní mělo být sestavení zdravotních a bezpečnostních opatření, za kterých by se liga bez diváků hrála. Pokračuje také hledání vhodných míst, kde se mohou zápasy za specifických podmínek konat. Nejčastěji se mluví o Las Vegas díky množství hotelů, kde by se týmy mohly ubytovat. Dalšími zmiňovanými kandidáty jsou Columbus, Nashville, Raleigh, St. Paul a Edmonton.

Podle zástupce komisionáře NHL Billa Dalyho má vedení ligy připravený plán, ale v současnosti jej nechce zveřejňovat, protože je to předčasné. "Až budeme mít co sdělit, tak to v souvislostech oznámíme," citovala Dalyho agentura AP.

Podle ní je NHL připravena protáhnout sezonu do září a odložit start nového ročníku až na leden nebo na dobu, kdy už budou moci fanoušci alespoň v nějakém počtu na stadiony.