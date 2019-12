Okradli jste Ronalda, hřímají Italové. Za Messiho vládou vidí spiknutí

Lionel Messi získal šestý Zlatý míč a na čele historické tabulky se posunul o stupínek nad Cristiana Ronalda. Věčná debata o tom, kdo je nejlepším fotbalistou světa, poté znovu zdivočela. V hlavní roli jsou naštvaní Italové.

Luka Modrič předává Zlatý míč do rukou Lionela Messiho. | Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo do Paříže, kde magazín France Football přestižní ocenění uděluje, vůbec neodcestoval. Přednost dal galavečeru italské nejvyšší soutěže v Miláně, kde měl zajištěnou ústřední roli.

Portugalec převzal ocenění pro nejlepšího hráče Serie A v minulé sezoně a alespoň částečně si tak vynahradil zklamání z jiné, mnohem věhlasnější ankety.

Nejlepším fotbalistou světa se stal pošesté jeho úhlavní rival Argentinec Lionel Messi. Na Ronalda zbyla až třetí pozice, v hlasování novinářů jej předstihl i hvězdný stoper Liverpoolu Virgil van Dijk.

A tak se na milánském galavečeru kritizovalo a nechyběly ani konspirační teorie směrem k udílení Zlatého míče. Sám Ronaldo zachoval dekorum, poděkoval za ocenění a na Messiho triumf nijak nereagoval. Nicméně udělali to za něj jiní.

Portugalcův agent Jorge Mendes roztleskal přítomné, když hřímal o Ronaldovi jako o nezpochybnitelně nejlepším fotbalistovi historie.

Sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici naznačil, že byl portugalský fenomén o cenu okraden loni při vítězství Chorvata Luky Modriče, i letos.

"Ta anketa je velmi zvláštní, pořadí vždycky vyvolává pochyby. Zlatý míč si podle nás zaslouží Ronaldo," zdůraznil.

Nejvíce vzruchu ale vyvolal Ronaldův současný spoluhráč, legendární obránce Juventusu Giorgio Chiellini. Ten na jednu stranu uznal, že si letos ocenění více zasloužil Messi. O to důrazněji se ale zastavil u loňského vyhlašování.

"Ronalda o Zlatý míč okradli loni," prohlásil v rozhovoru pro Sky Sport Italia a vyprávěl o spiknutí, které měl mít na svědomí předchozí Ronaldův zaměstnavatel Real Madrid.

"To oni se postarali o to, aby trofej nezískal. Chtěli ho o cenu připravit, protože z Realu odešel. Bylo to velmi divné. Při vší úctě k Modričovi, ani po své nejlepší sezoně v kariéře si tenhle titul nezasloužil," uvedl Chiellini s tím, že Ronaldo měl být už loni prvním fotbalistou, který dosáhl na rekordních šest Zlatých míčů.

Modričovo loňské vítězství pětatřicetiletý fotbalista označil za nesmyslné.

"Ano, vyhrál Ligu mistrů a hrál dobře na mistrovství světa. Ale touhle optikou měl letos vyhrát Van Dijk. Nebo loni někdo z Francouzů. Griezmann, Pogba nebo Mbappé. Zvolení Modriče nedávalo vůbec žádný smysl," vrátil se Chiellini k loňské anketě, ve které po dlouhých deset letech nevyhrál někdo z dvojice Messi - Ronaldo.