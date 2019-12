Messi se vrátil na trůn. Argentinský fotbalista získal rekordní šestý Zlatý míč

Argentinec Lionel Messi získal rekordní šestý Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Hvězdný útočník Barcelony se v čele prestižní ankety magazínu France Football osamostatnil před portugalským rivalem Cristianem Ronaldem z Juventusu Turín, který za letošní rok skončil třetí.

Matthijs de Ligt s cenou pro nejlepšího hráče do jednadvaceti let. | Foto: Reuters

Druhé místo obsadil nizozemský obránce Virgil van Dijk z Liverpoolu. Výsledky byly vyhlášeny na galavečeru v Paříži.

Dvaatřicetiletý fenomén Messi, jenž loni ve Zlatém míči skončil až pátý, navázal na své triumfy za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2015. Kapitán argentinské reprezentace už v září rovněž pošesté ovládl jinou anketu Mezinárodní fotbalové federace FIFA "The Best".

"Děkuji všem novinářům, kteří mě volili, i spoluhráčům, kteří mají na tomto ocenění velký podíl. Když jsem před deseti lety získal první Zlatý míč, tak mě doprovázeli moji tři bratři. Dnes jsem dostal šestý v doprovodu své manželky a dětí," řekl Messi.

"Jsem dítě štěstěny. Doufám, že to bude trvat ještě hodně dlouho. Až jednou přijde konec kariéry, bude to těžké. Ale stále mám před sebou krásné roky. Čas rychle utíká, takže si chci co nejvíc užívat fotbal i svou rodinu," doplnil barcelonský kanonýr. Zlatý míč mu na pódiu předal loňský vítěz ankety Chorvat Luka Modrič z Realu, který se letos nedostal ani do třicetičlenné nominace.

Messi v tomto roce zatím za "Barcu" a národní tým vstřelil 46 soutěžních gólů v 54 zápasech. Za 36 ligových branek v minulé sezoně získal Zlatou kopačku pro nejlepšího evropského střelce. Z týmového pohledu ale rodák z Rosaria neprožil úplně povedený rok. S Barcelonou sice vyhrál španělskou nejvyšší soutěž, ale katalánský tým vypadl v semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem a ve finále domácího poháru podlehl Valencii. Messi ani letos nedovedl k trofeji Argentinu, která na jihoamerickém šampionátu v Brazílii obsadila třetí místo.

Na čtvrté pozici ve Zlatém míči skončil Senegalec Sadio Mané a pátý byl jeho egyptský spoluhráč z Liverpoolu Muhammad Salah. Do elitní desítky se ještě dostali Kylian Mbappé, Alisson Becker, Robert Lewandowski, Bernardo Silva a Rijád Mahriz.

Nejlepší fotbalistkou roku byla vyhlášena americká mistryně světa Megan Rapinoeová. Trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let obdržel nizozemský obránce Matthijs de Ligt z Juventusu. Premiérovým držitelem trofeje Lva Jašina pro nejlepšího brankáře se stal Brazilec Alisson z Liverpoolu.

Tradiční anketu v letech 2010 až 2015 pořádaly federace FIFA s časopisem France Football. Jejich spolupráce ale skončila a od roku 2016 vítěze Zlatého míče vyhlašuje opět pouze francouzský magazín, jako tomu bylo v období 1956 až 2009.

France Football začal udělovat Zlatý míč v roce 1956 na základě hlasování novinářů. Nejprve bylo ocenění určeno pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 byla anketa otevřená pro hráče z celého světa. Jako první ji vyhrál Angličan Stanley Matthews, v roce 1962 obdržel cenu Josef Masopust a v roce 2003 druhý Čech v historii Pavel Nedvěd.

Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa 2019:

1. Lionel Messi (Arg./Barcelona), 2. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 3. Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus), 4. Sadio Mané (Sen.), 5. Muhammad Salah (Egypt/oba Liverpool), 6. Kylian Mbappé (Fr./PSG), 7. Alisson Becker (Braz./Liverpool), 8. Robert Lewandowski (Pol./Bayern Mnichov), 9. Bernardo Silva (Portug.), 10. Rijád Mahriz (Alž./oba Manchester City), 11. Frankie de Jong (Niz./Barcelona), 12. Raheem Sterling (Angl./Manchester City), 13. Eden Hazard (Belg./Real Madrid), 14. Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City), 15. Matthijs de Ligt (Niz./Juventus), 16. Sergio Agüero (Arg./Manchester City), 17. Roberto Firmino (Braz./Liverpool), 18. Antoine Griezmann (Fr./Barcelona), 19. Trent Alexander-Arnold (Angl./Liverpool), 20. Pierre-Emerick Aubameyang (Gab./Arsenal) a Dušan Tadič (Srb./Ajax), 22. Son Hung-min (Korea), 23. Hugo Lloris (Fr./oba Tottenham), 24. Kalidou Koulibaly (Sen./Neapol) a Marc-André ter Stegen (Něm./Barcelona), 26. Karim Benzema (Fr./Real Madrid) a Georginio Wijnaldum (Niz./Liverpool), 28. Joao Félix (Portug./Atlético Madrid), Marquinhos (Braz./PSG) a Donny van de Beek (Niz./Ajax).

Nejlepší fotbalistka: 1. Megan Rapinoeová (USA/Reign), 2. Lucy Bronzeová (Angl./Lyon), 3. Alex Morganová (USA/Orlando).

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): 1. Alisson, 2. Ter Stegen, 3. Ederson Moraes (Braz./Manchester City).

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): 1. De Ligt, 2. Jadon Sancho (Angl./Dortmund), 3. Joao Félix.