West Ham dostal jediný gól za tři zápasy, Gary Neville za něj kritizuje Součka

Fotbalový West Ham dostal po dlouhých 210 minutách gól, a přestože trefa Jacka Grealishe z Aston Villy nezabránila Kladivářům v zisku dalších tří bodů a k posunu na páté místo tabulky anglické ligy, všímají si ostrovní experti klíčového zaváhání v defenzivě Hammers.

Na stanici Sky Sports si vzal k tématu hlavní slovo Gary Neville a hlavní vinu za inkasovaný gól z Grealishovy kopačky naložil na bedra Tomáše Součka.

Český záložník podle bývalého kapitána Manchesteru United nesmyslně opustil klíčový prostor ve chvíli, kdy měl krýt záda svému kolegovi ze středové formace Declanu Riceovi.

"Je to starý princip. Když přemýšlíte o hře ve středu pole, trenéři vždycky říkají střednímu záložníkovi v tu chvíli vzdálenějšímu od míče, tedy v tomto případě Součkovi, že by měl koukat na kamarádova záda a číst, co má napsané na dresu," prohlásil devítinásobný šampion Premier League a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Hvězdný Grealish se v prvních desítkách minut na levé straně špatně prosazoval proti Vladimíru Coufalovi. A tak si logicky začal chodit pro míče do hloubky pole, snažil se více rotovat a zabíhat si do středu.

Právě to se stalo v inkriminované 25. minutě utkání.

Už během autového vhazování hostů Rice gesty naznačoval Součkovi potřebu vykrýt volný prostor. Český záložník ho ale nevyslyšel. Grealish pak převzal míč daleko za zády příliš vysunutých štítů, jeho obvyklý strážce Coufal se v mžiku rozhodl, že nebude pokračovat v osobním krytí a raději zajistí své místo na pravém okraji, kam už nebezpečně zabíhal Conor Hourihane.

Souček okamžitě sprintoval dozadu, ale bylo už pozdě. Grealish před ustupující obranou vypálil a ránu ještě smolně tečoval stoper Angelo Ogbonna mimo dosah brankáře Lukasze Fabianského.

"Podívejte se na Součka. Prostě se vytáhl dopředu a nechal ten prostor volný. A byl to přesně ten prostor, který musíte blokovat, protože se tudy míč může dostat k útočníkům," doplnil Neville, muž s 85 starty za anglický národní tým.

Inkasovaný gól nakonec neznamenal nic podstatného. Krátce po přestávce zápas, ve kterém měli Hammers velké štěstí, rozhodl hlavičkující Jarrod Bowen.

West Ham je momentálně jedním z nejlépe bránících týmů v Premier League. V deseti zápasech dostal jen jedenáct gólů, méně jich inkasovali pouze fotbalisté Tottenhamu a Chelsea.

A důležitou roli v defenzivní nepropustnosti hraje právě zřídkakdy chybující duo Rice - Souček.

"Declan Rice a Tomáš Souček jsou bijícím srdcem West Hamu, které posouvá celý klub na úplně novou úroveň," napsal nedávno londýnský list Evening Standard.

Jednadvacetiletý kapitán a anglický reprezentant Rice si několikrát veřejně pochvaloval spolupráci s pětadvacetiletým Čechem a také kouč David Moyes mnohokrát naznačil - ostatně i samotným výběrem sestavy - že jsou pro něj oba fotbalisté ve středu pole nenahraditelní.

"Moje největší starost je, abych na Declana nespoléhal až moc, přece jen je pořád mladý. Ale je to snazší, když má u sebe Tomáše, který také odvádí fantastickou práci. Někdy možná více koukáme na anglické hráče a jejich přínos, ovšem na Tomáše nesmíme zapomínat. Je brilantní," prohlásil skotský manažer před pár týdny.

Ocenil tvrdou práci svých středopolařů a jejich neocenitelný talent být vždy na správném místě a utnout jakýkoli pokus o protiútok soupeře.

"Navíc to West Hamu poskytuje určitou platformu. Jak útočným hráčům, tak Coufalovi a Masuakuovi na krajích. Vědí, že mohou kdykoli bezpečně vyrazit dopředu, protože mají krytá záda," napsal Evening Standard.

Souček výtečně plní roli běhavého záložníka, který pokrývá klíčové prostory v každém okamžiku hry. Jeho statistiky vypovídají za všechno. Ve všech zápasech West Hamu v aktuální sezoně toho naběhal z týmu nejvíc vyjma jediného, v němž ho o 200 metrů překonal Pablo Fornals.

Utkání s Aston Villou jistě nebylo tím nejlepším z pohledu Součka i celého West Hamu. Tři body jsou ale obrovsky cenné. The Lions do té doby na hřištích soupeřů vyhráli všechny tři své duely, přičemž v nich nedostali ani gól.