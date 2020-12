Neodstoupím, to si zapamatujte. Zidane přes krizi Realu o rezignací neuvažuje

Real Madrid z posledních pěti utkání vyhrál jediné a po porážce v Kyjevě mu hrozí, že si nezahraje jarní fázi Ligy mistrů.

Real Madrid neprožívá dobrý závěr podzimu. V domácí La Lize nevyhrál poslední tři utkání a narazil také v Lize mistrů, kde v úterý podlehl Šachtaru Doněck 0:2.

"Máme šňůru špatných výsledků, ale nějaké problémy se najdou vždycky, musíme to překonat," prohlásil bezprostředně po utkání trenér Zinédine Zidane.

Jeho svěřenci nepředvedli v Kyjevě špatný výkon, ale i kvůli dvěma chybám obrany, které chyběl zraněný Sergio Ramos, si nakonec na body nesáhli. "Hráli jsme dobře a zasloužili jsme si lepší výsledek," je přesvědčený Zidane.

V příštím utkání Champions League už každopádně nebude mít Real prostor na chybu. V tabulce skupiny B mu nyní patří až třetí příčka, a pokud za týden neporazí Borussi Mönchengladbach, velice reálně mu hrozí, že si poprvé v historii nezahraje v jarní části milionářské soutěže a místo toho zamíří do Evropské ligy, nebo dokonce v pohárech skončí úplně.

A stejně tak by patrně skončil v Realu trenér Zidane, o jehož budoucnosti u týmu se čím dál silněji spekuluje. Podle deníku La Marca už budoucnost bývalého kapitána a současného trenéra řeší i nejvyšší vedení klubu.

Sám lodivod Madridských ale nad rezignací neuvažuje. "Rozhodně neodstoupím, to vůbec," prohlásil bezprostředně po porážce s ukrajinským mistrem. "Určitě mám sílu na to, abychom tuhle situaci zvládli, a dám do toho všechno. A stejně tak i hráči," dodal Zidane.

O jeho osudu ale nejspíš definitivně rozhodnou výsledky následujících tří zápasů, ve kterých narazí Real na tři silné protivníky. Už v sobotu čeká Real duel se Sevillou, ve středu následuje kritický zápas s Mönchenglabachem a těžký týden završí další sobotu madridské derby s Atléticem.