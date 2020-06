Sané by se měl z Manchesteru vrátit do Bayernu. Za více než miliardu korun

Německý fotbalový reprezentant Leroy Sané se podle listu Bild po čtyřech letech vrací z Manchesteru City do bundesligy, kde bude oblékat dres mistrovského Bayernu Mnichov. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník by měl přijít do Bayernu za 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) a podepsat pětiletý kontrakt do roku 2025.

Představitelé mnichovského velkoklubu usilují o Saného už rok. Loni se spekulovalo dokonce o stomilionovém odstupném, ale když si jednadvacetinásobný reprezentant začátkem srpna přetrhl zkřížený vaz v koleně, z očekávaného přestupu sešlo. Za City si Sané zahrál poprvé až minulé pondělí proti Burnley. Pokud skutečně Sané do Bayernu za 50 milionů eur přestoupí, stane se druhým nejdražším hráčem v historii klubu po francouzském mistru světa Lucasi Hernándezovi, jenž loni přišel z Atlética Madrid za 80 milionů eur. Syn senegalského otce a německé matky Sané od roku 2016 v dresu Manchesteru City vyhrál dvakrát Premier League a získal Anglický a dva Ligové poháry.