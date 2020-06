Buffon a Chiellini se upsali Juventusu na další rok, z Barcelony přichází Arthur

Dvaačtyřicetiletý brankář Gianluigi Buffon prodloužil s fotbalovým Juventusem smlouvu do konce června příštího roku, stejně jako další klubová legenda, pětatřicetiletý obránce Giorgio Chiellini. Z Barcelony navíc přichází jako posila Brazilec Arthur, kterého Juventus vyměnil za Miralema Pjaniče.

Italský mistr světa z roku 2006 Buffon přišel do turínského celku v roce 2001 z Parmy jako nejdražší brankář historie a dres "Staré dámy" oblékal až do roku 2018. Během té doby s ním vybojoval devět titulů. Před dvěma lety odešel do Paris St. Germain, ale po jediné sezoně, v níž vyhrál francouzskou ligu, se do Juventusu vrátil.

Chiellini působí v klubu od roku 2005 a před dvěma lety po Buffonově odchodu převzal kapitánskou pásku. Stejně jako Buffon, Alessandro Del Piero či současný viceprezident klubu Pavel Nedvěd neopustil Juventus ani poté, co byl kvůli korupční aféře v roce 2006 přeřazena do druhé ligy a řada hráčů odešla. Po jediné sezoně se tým vrátil mezi elitu. Chiellini je podepsaný pod všemi tituly od roku 2011.

Z Barcelony přichází útočník Arthur

Juventus také v pondělí oznámil, že získal z Barcelony za 72 milionů eur brazilského záložníka Arthura, dalších deset milionů zaplatí turínský klub v případě splnění určitých podmínek. Opačným směrem putuje bosenský středopolař Miralem Pjanič za 60 milionů eur plus pět dodatečných. Oba hráči se už v neděli podrobili lékařským prohlídkám v Turíně.

Třiadvacetiletý Arthur se dohodl v Juventusu na pětileté smlouvě. Do Barcelony přišel v červenci roku 2018 z Grémia a měl se stát nástupcem klubové ikony Xaviho Hernándeze. V první sezoně ale nastoupil v základní sezoně jen v 19 zápasech a v aktuálním pokračujícím ročníku pouze ve 14, přičemž kouč Quique Setién uvedl, že od něj očekává víc.

Třicetiletý Pjanič odchází z Juventusu po čtyřech letech, předtím hrál za AS Řím, Lyon a Mety. V katalánském velkoklubu podepsal smlouvu do roku 2024. Oba fotbalisté budou ve svých aktuálních klubech působit až do srpnové dohrávky Ligy mistrů.