Loví Křetínský dál v Serii A? Podle italských médií se majitel Sparty zajímá o AS Řím

před 1 hodinou

Miliardář Daniel Křetínský se podle italského deníku Calcio e Finanza zajímá o koupi fotbalového AS Řím. Už dříve se přitom objevily v médiích zprávy, že by aktuálně 924. nejbohatší muž planety rád vlastnil Chelsea nebo AC Milán.

Římské AS podobně jako AC Milán není v dobré situaci. V tabulce je podstatně níž, než před letošní sezonou jeho vedení plánovalo. Kromě toho, že se mu nedaří po herní stránce, dobře nevypadají ani klubové účty. Místo boje o titul se Řím v Serii A nachází až na deváté pozici a podle výroční zprávy má finanční potíže. Stejně jako většina italských prvoligových klubů hospodaří se ztrátovým rozpočtem.

Přestože se zadlužování zpomalilo, celková hodnota dluhu římského klubu narostla na 218 milionů eur (přibližně 5,6 miliardy korun). Klub zatím nemá potíže se splácením a podle všeho mu v nejbližší době nehrozí problémy, nicméně patří mezi nejzadluženější v Evropě.

Pro AS bude důležitý také postup ze základní skupiny Ligy mistrů, v níž se mimo jiných utkává také s Viktorií Plzeň. Účast v osmifinále by znamenala příjem minimálně 20 milionů eur. Loni v LM římský klub vydělal díky dlouhému tažení 84 milionů a především díky tomu zpomalil růst dluhu.

Podle římského deníku ovšem není klub v současné chvíli na prodej. Současný majitel, americký miliardář italského původu James Pallotta, zatím s AS nedosáhl plánovaných úspěchů a nehodlá ho opouštět. Soustředí se na stavbu nového stadionu, s římskou radnicí dlouhodobě vyjednává o jeho zbudování v lokalitě Tor di Valle, nedaleko širšího centra města u řeky Tibery. Jeho součástí mají být i obytné domy a byznysové centrum. S novou arenou by klub získal na hodnotě a Pallotta by ho mohl prodat dráž.

Rovněž Daniel Křetínský, který podniká zejména v energetice, minulý týden pro Seznam Zprávy řekl, že si žádný další klub ke Spartě pořizovat nehodlá. Posledním velkým Křetínského nákupem je francouzský list Le Monde. A tak zatím vše zůstává v rovině spekulací italských médií.