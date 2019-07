Barcelona má za 120 milionů eur Griezmanna. Naštvané Atlético ji ale požene k soudu

před 25 minutami

Francouzský útočník Antoine Griezmann přestoupil z Atlétika Madrid do Barcelony. Katalánský celek za mistra světa zaplatil 120 milionů eur (přes tři miliardy korun) a s osmadvacetiletým fotbalistou podepsal smlouvu na pět let. Pokud by ho chtěl koupit někdo jiný, musel by zaplatit 800 milionů eur (téměř 20,5 miliardy korun). Španělský šampion o tom informoval na svých internetových stránkách.

Transfer však bude mít dohru. Atlético oficiálně potvrdilo, že podá žalobu. Podle "Rojiblancos" se Griezmann s Barcelonou dohodli před 1. červencem, kdy jeho výstupní klauzule činila 200 milionů eur (přes 5,1 miliardy korun). Poté klesla o 80 milionů eur, které nyní zástupci madridského celku požadují také. O Griezmannově přesunu do Katalánska se hojně spekulovalo už loni. Nakonec se však během světového šampionátu dohodl s Atlétikem na spolupráci do roku 2023. V květnu ale oznámil, že po pěti letech klub ze španělské metropole opustí. Griezmannova výstupní klauzule klesla 1. července z 200 milionů eur na 120 milionů, které Atlético zaplatí za příchod devatenáctiletého Portugalce Joaa Félixe z Benfiky Lisabon. Více v historii stály jen přestupy Neymara (222 milionů eur) a Kyliana Mbappého (180 milionů) do PSG. Minulý týden se vedení madridského klubu ohradilo proti jednání Griezmanna a Barcelony, která prý hráče nabádala, aby záměrně porušil kontrakt. Na představitele Barcelony si Atlético stěžovalo také loni. Griezmann se před několika dny nezapojil do přípravy Atlétika, které ho očekávalo kvůli tomu, že Barcelona stále nezaplatila. Stejně se zachoval útočník Neymar v Paris Saint-Germain, odkud se podle spekulací má vrátit do Barcelony. Griezmannův odchod do Barcelony možná rozpohybuje přestupní trh. Šéf Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge na začátku týdne uvedl, že se čeká na transfer, který bude mít "dominový efekt". S bavorským týmem jsou spojováni Leroy Sané z Manchesteru City a Ousmane Dembélé z Barcelony.

