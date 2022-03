FIFA umožní zahraničním fotbalistům v Rusku dočasně přerušit kontrakt

Mezinárodní fotbalová federace FIFA umožní zahraničním hráčům a trenérům působícím v Rusku pozastavit jejich smlouvy a dočasně přestoupit do jiných klubů. FIFA o tom informovala na svém webu.

Pravidlo však platí jen do 30. června, kdy v Rusku končí sezona. Poté se musí vrátit. Stejnou možnost mají i zahraniční hráči a trenéři klubů na Ukrajině, kde však byly soutěže po ruské invazi přerušeny.

Rozhodnutí by se mohlo dotknout více než sta fotbalistů včetně českého útočníka Jana Kuchty, který působí v Lokomotivu Moskva. Dočasné angažmá si můžou najít kdekoliv, kluby však mohou získat pouze po dvou hráčích, kteří působili v Rusku nebo na Ukrajině.

O možnost ukončit kvůli konfliktu smlouvu s ruskými kluby požádaly FIFA hráčské asociace FIFPro a World League Forum. Federace jim vyšla vstříc jen částečně a povolila pouze dočasně přerušení kontraktů.

"Zahraniční hráči mají právo, aby nechtěli dále reprezentovat ruský klub. Měli by mít možnost ihned ukončit smlouvu se svým zaměstnavatelem, aniž by čelili sankcím ze strany mezinárodních orgánů a mohli být registrováni v novém klubu bez jakéhokoli omezení, přesně podle pravidel přestupního období," citoval New York Times z dopisu zástupců FIFPro.

FIFA a UEFA již minulý týden vyřadily kvůli invazi Ruska na Ukrajinu ruské kluby z evropských soutěží. Zároveň vyloučily sbornou z účasti v kvalifikačním play off o mistrovství světa v Kataru.

Krasnodar již oznámil, že jeho trenéři a hráči mohou přerušit smlouvu a odejít. Klub tak například opustil bývalý kouč anglického Norwiche Daniel Farke, aniž by odkoučoval jediný zápas. Z Kuchtova Lokomotivu zase na protest proti invazi odešel trenér Markus Gisdol.

Podle pravidel ruské nejvyšší soutěže mohou mít její kluby na soupiskách až osm zahraničních hráčů.