Italské úřady udělily mnohaleté zákazy vstupu na fotbal 38 fanouškům Juventusu Turín. Policie dnes oznámila, že čtyři z nich dostali rekordní tresty na deset let, zbylí zákazy od čtyř do sedmi let.

Udělení trestů souvisí s trestním řízením proti dvanácti šéfům fanouškovských skupin Juventusu, kteří byli zadrženi před dvěma týdny. Jsou obviněni z vydírání, praní špinavých peněz a násilností. Měli také vydírat klub, aby dostávali víc vstupenek, než jim bylo původně přiděleno. Pokud by jim vedení nevyhovělo, chtěli při zápasech skandovat rasistická hesla, za což by "Staré dámě" hrozil trest.