Opava se řítí do propasti. Klub válčí se svými fanoušky, ty děsí bizarní nákupy

Ve fotbalové Opavě se to mele jako v automatické pračce. Rozvrácený klub je momentálně bez svého trenéra i výkonného ředitele, navíc válčí se svými fanoušky.

Stále častěji se v Opavě mluví o řízeném sestupu, spíš to ale vypadá na nekontrolovaný pád střemhlav. A neplatí to pouze o fotbalové tabulce, na jejímž dně se fotbalový klub SFC momentálně nachází.

U týmu už skončil trenér Ivan Kopecký, jeho místo na lavičce dočasně zaujme sportovní ředitel Alois Grussmann. Také on ale má do dvou měsíců odejít, podle deníku Sport podal výpověď kvůli špatnému pracovnímu prostředí v klubu.

Naplnil se tak scénář, kterého se opavští fanoušci obávali. A nic na tom nemění ani fakt, že odcházejí i kritizovaní členové vedení. V září svá místa opustili výkonný ředitel Petr Machovský, pozici v dozorčí radě složil i bývalý ligový sudí Andreas Drastík.

Z klubu se stáhl i primátor Tomáš Navrátil (ANO), jenž působil na pozici místopředsedy představenstva. "Klub má nastavený finanční plán pro další sezonu i jasná pravidla provozu, nyní bych se rád plně věnoval strategickým projektům pro rozvoj města, které jsme společně s koaličními partnery naplánovali," odůvodnil své rozhodnutí.

Šéf opavské radnice ovšem neodchází po stabilizaci klubu, spíš naopak. Podle dobře informovaných zdrojů by mohl do klubu zamířit David Balda, který má údajně k primátorovi blízko a jenž se honosí titulem transferový manažer.

Baldovo jméno je ovšem spojeno s bídnou érou fotbalového Baníku Ostrava, v němž strávil necelý rok. Za tu dobu se "proslavil" mimo jiné nákladným příchodem Víctora Zapaty, kolumbijského útočníka, jenž už od prvního pohledu na atletický typ fotbalisty zrovna nevypadal. V dresu Baníku odehrál všehovšudy 54 minut a nyní působí ve čtvrté belgické lize.

V souvislosti s uvolněným místem u A-týmu se pak nejčastěji skloňuje jméno Stanislava Levého. je ovšem otázkou, zda zkušený a renomovaný trenér, který naposledy působil ve Slovácku, na nabídku vzhledem k současné situaci vůbec kývne.

"V druhé lize bylo natěšení, že klub vedou lidi, co jim na týmu záleží a co ho chtějí dostat do první ligy. Po postupu se bohužel objevili lidi, co si honí ego, chtějí hrabat na svém písečku a využít toho, že jsme v první lize," stěžují si fanoušci opavského klubu na diskuzních fórech.