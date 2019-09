Mají ambice, ale výsledky zatím ne. Přesto není radno Spartu podcenit, vědí v Plzni

Fotbalistům pražské Sparty se v sezoně nedaří a do Plzně pojedou v roli outsiderů, ale podle trenéra Viktorie Pavla Vrby se nikdy nedají podcenit. Ani plzeňští hráči Roman Procházka s Radimem Řezníkem si nemyslí, že v nedělním šlágru 11. kola první ligy je čeká jednodušší utkání vzhledem k současné formě soupeře.

Sparťané v nedělním pražském derby doma podlehli Slavii 0:3 a ze sedmého místa tabulky ztrácí na obhájce titulu už 12 bodů. Na druhou Plzeň mají svěřenci Václava Jílka po 10 kolech devítibodové manko.

"Sparta se nikdy nedá podcenit, protože všichni víme, že má ty nejvyšší ambice. Momentálně výsledkově čekali asi víc, takže budou dělat vše pro to, aby to napravili a výsledky zase přišly. Je to možná záludnější a nebezpečnější vzhledem k tomu, jaký bodový zisk mají," řekl Vrba pro klubový web.

Podobný názor mají i hráči. "Mají možná období, kdy se jim trošku méně daří a mají nějaké výkyvy, ale to pro nás nic neznamená. Víme, že sem přijede velmi kvalitní mužstvo s dobrými individualitami. Bude to těžký zápas, ale doma to chceme zvládnout na tři body," uvedl slovenský záložník Procházka.

"Každý zápas je jiný, zvlášť s námi nebo dejme tomu se Slavií. Bude to vyhrocené, boj o každý balon. Určitě to nebude nic jednoduchého," řekl obránce Řezník.

Plzeň naposledy doma Spartu v květnové nadstavbě deklasovala 4:0 a oplatila jí stejně vysokou porážku z března na Letné. "Oni také mohou říct, že nás předtím porazili 4:0. Každý zápas je jiný. Zažil jsem tu i spoustu zápasů, kdy jsme nevyhráli. Vždycky se začíná od 0:0," uvedl Vrba. "Těžko porovnávat zápas z minulé sezony. Oba týmy mají nějaké změny. Myslím, že to bude úplně odlišné. Ale určitě bychom nebyli proti, kdyby nedělní zápas skončil takovým výsledkem," řekl Procházka.

Západočeši doufají, že jim poprvé v ligovém ročníku pomůže k vítězství vyprodaný stadion ve Štruncových sadech. "Je super, když hrajeme doma a máme plný stadion. Doufám, že nás fanoušci poženou a budeme mít tři body," prohlásil Řezník. "Pokud nebude vyprodáno, bude to pro mě zklamáním, protože myslím, že každý fanoušek by nás měl přijít podpořit," dodal Vrba.

Kouč necítí, že by Sparta mohla Viktorii výrazně zaskočit, i když Jílek často mění sestavu a experimentuje především v obraně. "Stejně si myslím, že trenér Jílek bude mít nějakých 14, 15 lidí, ze kterých bude dělat sestavu. Jednodušší je trefit se u mužstva, které je úspěšné a sestavu nemění, ale nemyslím si, že mají tolik možností, aby nás úplně překvapili," konstatoval Vrba.