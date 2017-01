Česko je ve fotbale oproti Německu opravdu hodně pozadu, říká talent Kolínu nad Rýnem Ostrák

před 1 hodinou

Odchovanec frýdecko-místeckého fotbalového klubu Tomáš Ostrák dostal už na jaře loňského roku nabídku z bundesligového Kolínu nad Rýnem a podepsal smlouvu na tři roky. V kategorii klubu do sedmnácti se okamžitě usadil v základní sestavě a v soutěži, ve které potkává stejně staré fotbalisty Borussie Dortmund, Bayeru Leverkusen, Schalke 04 nebo Borussie Mönchengladbachu je i dostatčně produktivní. Seznamte se s mládežnickým českým reprezentantem Tomášem Ostrákem, fotbalistou, který si zvolil cestu na vrchol německou cestou.

Praha/Kolín nad Rýnem - Na jaře minulého roku se rozhodl odchovanec frýdecko-místeckého klubu Tomáš Ostrák pro německou cestu za fotbalovým vrcholem a podepsal v bundesligovém Kolíně nad Rýnem tříletou smlouvu.

"Tomáš byl na dvakrát na testech v Kolíně i Lipsku, ale nakonec se mu více líbilo v Kolíně," vysvětluje Ostrákův manažer Harald Schiestl z agentury Grass is Green, že si mladý střední záložník mohl vybírat z nabídek dnes už dvou bundesligových celků.

Ostrák se okamžitě prosadil

Ostrák během podzimu nastoupil ve výběru Kolínu nad Rýnem do sedmnácti let do čtrnácti zápasů, ve kterých dvakrát skóroval a připravil svou přihrávkou dalších šest branek.

"Moc si to pochvaluju, je to o hodně lepší než v Česku. Jak ve fotbale, tak kvalitou tréninků, trenérů ale třeba i velkou konkurencí mezi spoluhráči. Musím říct, že je to opravdu jiná liga. Jsem hodně překvapený, jak jsou v Německu popředu a Česko je, co se týče fotbalu opravdu hodně pozadu," porovnává po prvním půlroce Ostrák české a německé fotbalové prostředí.

Otec hraje v kariéře velkou roli

Tomáš Ostrák a hokejista Pavel Zacha. Oba spojuje touha svých otců, aby se v profi sportu prosadili. Zacha senior piplal svého syna už od kolébky, ale i Ostrák senior si uvědomil, že se v Česku trénuje špatně a svému synovi chtěl poskytnout náskok.

"Udělal jsem si kurz, začal jsem jezdit do zahraničí na stáže, sbíral jsem poznatky a pochopil, že náš způsob práce s mládeží je špatný. A že třeba Německo nemůžeme dohnat ani za deset let," uvedl Ostrák senior pro Deník Sport v době přestupu svého syna do Německa. "Okamžitě jsem mu zajistil kondičního trenéra. Učil se běhat, učil se správné pohybové koordinaci. To jsou věci, které se u nás hodně podceňují. Tady je individuální příprava něco úplně neznámého. Ve vyspělém zahraničí je to samozřejmost," dodal tehdy.

Němci jdou v tréninku přes mrtvoly

"Hlavně trenéři jsou v Německu mnohem profesionálnější. Chtějí vidět i v tréninku souboje a rychlost. Všichni hráči v Německu jsou rychlejší, všichni chtějí za každou cenu hrát. V Kolíne jsme podobně jako v české šatně kamarádi a dobrá parta. Ale když nastane trénink, tak Němci jdou i přes mrtvoly, aby se prosadili do základu," všiml si největších rozdílů oproti trénování v českém klubu Ostrák.

Ještě když hrál šestnáctiletý Ostrák za Frýdek-Místek, tak trávil spoustu času individuálního tréninku s otcem a dalšími trenéry. "V kontaktu s tátou jsem každý den, stále mě hodně podporuje. Občas se přijede podívat i na nějaké zápasy, z čehož mám radost. Ale už mi tolik neradí, protože ví, že v Německu jsou výborní trenéři," vysvětluje Ostrák, že teď už je vše jen na něm.

Tvořivý střední záložník žije v Německu sám na internátu a chodí do německé školy, kde se zaměřují prozatím hlavně na jazyk. "První dva měsíce v Německu byly těžší, ale potkal jsem tady pár kamarádů. Už znám město, umím si všechno zařídit a myslím, že to tady znám už opravdu dobře. Německy se už taky domluvím, ale občas mi dělá problém konverzace. Rozumím všemu ale dobře," ujišťuje na závěr mladík, že dělá nejen fotbalové pokroky.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou