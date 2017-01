Koubek: Čínský boom se mi nelíbí. Nevím, kde se ty peníze berou, já tam viděl hladovějící lidi

před 1 hodinou

Přečtěte si rozhovor s koučem Bohemians 1905 Miroslavem Koubkem, který pro Aktuálně.cz rozebíral současnou pozici "klokanů" v lize. Popsal, jak je potřeba zacházet s mladými reprezentanty do jednadvaceti let. Prozradil svou pozici u seniorské reprezentace a zdůraznil, že je sice nejstarším trenérem v lize, ale dokud mu budou chodit nabídky, tak bude trénovat nadále.

Jak těžké je téměř každý půlrok stavět nový tým? Protože v Bohemce se v létě vystřídalo mnoho hráčů a i teď v zimě už odešlo sedm fotbalistů.

Těžké to je, o tom není pochyb. Pro každého trenéra, i pro mě. Na druhou stranu ta momentální situace je jiná, než byla v létě. Sice odešlo sedm hráčů, ale ti hráči ve většině případů nehráli, chodili na tribunu nebo byli na lavičce. Takže jsme vlastně v zimě uvolnili přetlak v kádru. V létě jsme přivedli hodně hráčů, protože nám chyběli, ale v průběhu podzimu přicházeli další fotbalisté a najednou byla v týmu kvantita na úkor kvality. Takže teď nám v zimě odchody neublížily. Musíme se akorát popasovat s odchodem hrotového útočníka Honzy Holendy a brankáře Viktora Budinského.

Nahradili jste tedy dostatečně dva hráče ze základní sestavy?

Věřím, že jsme brankáře Budinského osobou Martina Berkovce nahradili dobře, a chci věřit tomu, že ruský útočník Jevgenij Kabajev je schopen střílet branky i v Česku. Sice přišel z estonské ligy, ale střílet desítky gólů v tamní lize nemůže být dílem náhody. V žádné lize není jednoduché být střelcem. Věřím, že se mu podaří Honzu Holendu nahradit.

Jak jste spokojen s podzimem?

Ujel nám začátek a konec. Bylo dobré meziobdobí, ve kterém jsme uhráli 17 bodů. Žádné mužstvo si neudrží vysokou výkonnost po celý půlrok. Zvláště když je to mužstvo průměrné a nezkušené, což je náš případ. Máme hodně mladých hráčů, kteří patří i do reprezentace do jednadvaceti let, a nevím, co se jim honí v hlavách. Okolo těch našich hvězdiček se motají větší kluby a nemůžu vědět, jak to vstřebávají. Nikomu do hlavy nevidíte, může jim to i trochu škodit. V závěru jsme trochu ztratili koncentraci.

V mládí do zahraničí? Raději s rodiči

Kdy podle vás nastal zlom ve výkonnosti?

Hodně to bylo vidět po posledním reprezentačním srazu, kdy jednadvacítka prohrála v Portugalsku 1:3. Výsledek nebyl až tolik katastrofální, ale výkon byl opravdu špatný. Možná to tam i kluky trochu poznamenalo, dostali ťafku. K tomu ještě Estonec Siim Luts dostal s národním týmem sedm branek v Belgii. Ti kluci se po tom repre srazu vrátili ve stavu, který se mi vůbec nelíbil. Cítil jsem, že přišel útlum. Herně jsme nebyli špatní, ale dostali jsme zbytečné branky a neměli jsme sílu ty zápasy zlomit.

K tomu nejsme dostatečně produktivní. Dali jsme patnáct gólů, což je prostě málo. Na druhou stranu mám radost, že je pozitivně hodnocený náš herní projev. Samozřejmě potřebujeme body, protože hrajeme jako polovina ligových týmů o záchranu, ale věřím, že to i přes těžký los zvládneme.

Co vás tedy potěšilo po odehraném podzimu?

Pro mě je pozitivní, že se mladí hráči v Bohemce rozvíjejí a svými výkony se nominují do jednadvacítky. Kolega Víťa Lavička hodnotí přínos kluků z Bohemky pro jednadvacítku jako velmi přínosný. A to mě samozřejmě těší.

Vedete hned čtyři fotbalisty (Havel, Hubínek, Hašek, Mašek), kteří patří do současné jednadvacítky. Kam to podle vás mohou dotáhnout v porovnání třeba i s Patrikem Schickem, který prošel i Bohemkou a už střílí góly v Itálii?

Potenciál naši mladíci mají, mohou se prosadit. Všichni ale musí udělat spoustu práce. Ale nesrovnával bych je s Patrikem Schickem, který je mimořádný v tom, že jako hrotový hráč se dokáže prosazovat v elitní zahraniční lize. Nechci zlehčovat, když se prosadí obránci nebo defenzivní záložníci. Je to určitě rovněž skvělé, ale nejcennější jsou ofenzivní fotbalisté, kteří musejí mít něco navíc. Bohemka Patrika posunula, ale jinak je to odchovanec Sparty, která ho vychovala. Na příkladu Patrika se ukazuje, že když talentovaní mladíci dostanou dlouhodobější šanci v dospělém fotbale, tak je to ku prospěchu.

Nemrzí vás trochu, že mladíci, kteří se v Bohemce rozehrají a dostanou do dospělého fotbalu, v klubu dlouhodobě nevydrží?

Teď máme v Bohemce hned čtyři reprezentanty. Myslím, že je to dobrá cesta, ale na druhou stranu potřebujete, aby všichni hráči byli kmenoví fotbalisté klubu. Martin Hašek a Honza Kuchta jsou u nás na hostování. Blbé je, že ti hráči odejdou. Hostování pomůže hlavně hráči, dílčím způsobem i týmu. Ale zpočátku ne, protože ten hráč na to hned nemá. I Schick se rozehrával celý podzim. Já vím, že pokud budou mládežničtí reprezentanti v Bohemce a budou se pořád zlepšovat, tak nejsou dlouhodobě udržitelní. To je problém Bohemky, dokud nebude v klubu silná ekonomická stabilita, tak bude ve Vršovicích téma odchodů a příchodů hráčů stále aktuální.

Euro jednadvacítek se hraje za půl roku. Budete se snažit vaše mladé reprezentanty držet trochu na uzdě i s ohledem na konečnou nominaci?

Bude potřeba, aby se soustředili na svou práci v Bohemce. Když budou dobře hrát v klubu, tak se jim to vrátí v podobě nominace na Euro. Pokud se kluci nenechají rozhodit nesmysly, které okolo nich lítají, tak budou v pohodě. Důležitá bude koncentrace jen na práci v klubu. Až když na samotném Euru předvedou kvalitní výkony, tak mohou pomýšlet na budoucnost.

Máte v týmu Dominika Maška, který zkusil angažmá v německém Hamburku v dorosteneckém věku, ale přes Nizozemsko se zase vrátil do české ligy. Jak se vy osobně díváte na přestupy podobně mladých hráčů do zahraničí?

To je věčné téma. Záleží samozřejmě na rodině daného fotbalisty, osobnosti toho kluka. Je to individuální. Principiálně bych neřekl, že to je špatně. Z Afriky tahají kloučky do akademií velkoklubů a hráči to zvládají. Myslím si, že pokud odejde fotbalista v dorosteneckém věku, tak by měl odejít s rodiči. Ale rozumím, že ne každá rodina si něco podobného může dovolit.

Nejstarší kouč? Já se nikde nabízet nemusím

Nedávno přišla UEFA s analýzou, která říká, že v české nejvyšší soutěži jsou průměrně nejstarší trenéři v porovnání s celým zbytkem Evropy. Jak to vnímáte jako nejstarší český prvoligový kouč?

Vnímám to od vás jako provokativní otázku (smích). Není vinou mou ani dalších starších trenérů, že dostáváme nabídky. Já opravdu za to nemůžu. Už bych chtěl mít raději klid, ale když nabídka přijde, tak si říkám, že mě fotbal pořád baví. Řeknu si, že jedu dál, jak zpívá ve své písničce Petr Janda. Jsou trenéři, kteří nabídky dostávají do sedmdesáti, a někteří zase v mladším věku udělají úspěch a potom už hledají angažmá těžce. Já osobně se vůbec nikam necpu, manželka mě prosí, abych skončil. Ať mi mí mladí kolegové prominou, ale já nikoho nežádám o práci. Mě kluby volají.

Tak by to ale mělo být.

Ano, ale v praxi je to obráceně. Trenéři se různě nabízí. Ať mi je prominuto, že mladším beru práci.

Mladí trenéři jsou známí tím, že používají hodně moderní technologii. Třeba Jana Morávka v Augsburgu od poloviny prosince trénuje osmatřicetiletý Manuel Baum, který na nejnovější technické vymoženosti hodně spoléhá. Jak jste na tom v tomhle ohledu v Bohemce?

Vím, o čem mluvíte. Máme v Bohemce kvalitní sporttestery. Každý trénink samozřejmě měříme, pracujeme s technikou, vyhodnocujeme údaje v počítači. O každém hráči víme, co se s ním děje. Takže v tomhle jdeme s dobou. Možná že nemáme takový štáb fyzioterapeutů nebo kondičních trenérů. Já samozřejmě vím, že by bylo ideální, kdyby se jeden kondiční trenér staral o čtveřici hráčů, ale tohle v našich možnostech není. Vždy to není jen otázka tréninkové práce, ale také finančních možností klubu. My se snažíme trendy zachytit a v rámci našich možností používáme docela dost technologie. Jestli si lidé myslí, že starší lidé o tom nemají představu, tak to se velice mýlí.

Excesy rozhodčích vymizely

Od nového ročníku vede rozhodčí Polák Michał Listkiewicz. Pocítil jste nějaké změny oproti minulým sezonám?

Já si myslím, že rozhodčí pískali solidně i v minulých letech. Ale musím říct, že takové ty excesy vymizely. V tomhle směru nastal pokrok. Čeští rozhodčí umí pískat, uměli i před tím. Asi ubylo vysloveně nepochopitelných rozhodnutí, která buď sudí přehlédli, nebo odpískali. Já osobně jako trenér Bohemky mám z výkonů rozhodčích na podzim dobrý pocit a cítím, že byť nejsem v ekonomicky silném klubu, tak jdu na zápas a nemám obavy, že by nám sudí ublížil.

Co říkáte na aktivitu pražské Slavie na přestupovém trhu?

Sleduji to, a když vidím ty sumy za jednotlivé hráče, tak se zasměju a řeknu si, ti se mají. (úsměv) Otázkou však je, zda to bude ještě přínos.

Slavia bude mít určitě v týmu přetlak a otevírají se možnosti k hostování některých hráčů. Stejně tak ve Spartě.

Ono to tak jednoduché není. Když někdo chce hráče ze Zlína, tak jim něco na oplátku musí dát. Stejně tak na trase s Libercem. Takže ty drobky, které zbudou na týmy, jako jsou Příbram nebo Bohemka... Ale já si myslím, že máme dobrý tým. Neseženeme lepší hráče než ty, které tady máme. Chci zdůraznit, že máme dobré hráče.

Mistrovství světa jsme ještě neodpískali

Co přesně obnáší vaše práce u A-týmu české reprezentace?

Tím, že děláte u ligového klubu, tak máte velký kontakt s ligou, což je dobré pro národní mužstvo. Samozřejmě Karel Jarolím s jeho prvním asistentem Borisem Kočím rovněž sledují vše detailně. Já zase sleduji méně zahraniční soutěže. Ale mým primárním úkolem je sledovat soupeře, kteří nás čekají. Jsem k dispozici Karlovi s analýzou a komentářem k jednotlivým soupeřům. Takže týmy vidím pětkrát šestkrát a poskytuji Karlovi o nich taktické informace.

Na Karla Jarolíma se v průběhu podzimu snášely dotazy, zda současnou kvalifikaci o mistrovství světa neobětuje pro přípravu na další kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy. Opravdu to ani nenapadlo reprezentační trenérský štáb?

Nemůžeme nic odpískat. Karel takhle v žádném případě nepřemýšlí. Chceme uspět v aktuální kvalifikaci a nedělat z toho nějaké pětiletky, jak dříve za "blahých" časů. My prostě víme, že kdybychom měli o čtyři body více, tak by bylo vše růžové a každý naše vystoupení hodnotil pozitivně. Hned od začátku byl proti Karlovi čas, řada hráčů skončila a teď za tři týdny začínala kvalifikace. Tým si za tak krátkou dobu nemohl sednout.

Jak těžká je momentálně pro vás trenéry nominace? Protože dlouhodobě chybí čeští fotbalisté v elitních evropských týmech.

Nemyslím si, že Česko nemá hráče. Buďme rádi, že Schick dává góly v Itálii. I v lize jsou hráči jako Krmenčík, kteří když budou správně žít a trénovat, tak půjdou nahoru. Objevuje se Barák, Zmrhal a další. Filip Novák udělal velký pokrok, Kadeřábek je samozřejmě vynikající, je tady Theo. Mladí stopeři typu Kalase a Brabce mají velký potenciál. Je to momentálně o nějakém vývoji reprezentačního týmu. Samozřejmě chybí fotbalisti z Juventusu nebo Manchesteru United, prostě jsme momentálně v době generační obměny.

Vy osobně jste v Číně působil. Co si myslíte o momentálně zblázněném čínském trhu, který dokonce nalákal šestadvacetiletého Brazilce Oscara, který má to nejlepší teprve před sebou. Může se někdy čínská liga vyrovnat těm elitním evropským soutěžím?

Ne, nemyslím si. Přestupy některých přestárlých hvězd z čínské ligy elitní soutěž neudělají. To je spíše běh na dlouhou trať. Musíte mít akademie, propracovaný výchovný proces a odborníky. Jeden nebo dva hráči neudělají tým. Číňané přeplácejí hráče a ničí tím evropský trh. Přestupy vysloužilců čínský fotbal tolik neposunou, protože je tam nečeká kvalita.

Takže souhlasíte se slovy Arjena Robbena, který odmítl Čínu s tím, že nechce ještě končit kariéru?

Jednoznačně. Tenhle boom se mi vůbec nelíbí. Lidé se tam asi zbláznili. Zajímalo by mě, kde se ty peníze vůbec berou, protože já jsem tam během svého angažmá viděl hladovějící lidi. Tyhle přestupy jsou známkou rozmařilosti. Už tuším, že zasahuje čínská vláda, aby kluby fotbalisty nekupovaly za každou cenu.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou

