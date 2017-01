Video: Zacha u mantinelu tvrdě sestřelil Jágrova spoluhráče a vyvolal potyčku

před 16 minutami

Podívejte se na tvrdý hit Pavla Zachy na Denise Malgina | Video: Youtube

Trest na pět minut za vražení na hrazení si ve včerejším utkání New Jersey proti Floridě vysloužil 19letý český talent Pavel Zacha. Ten poslal na mantinel švýcarského nováčka ve službách Panthers, 175 centimetrů vysokého Denise Malgina. Florida po zápase oznámila, že má Malgin zranění v horní polovině těla a zřejmě jí bude v příštích utkáních chybět. Na zámořských webech probíhá hlasování o tom, zda by měl být Zacha za tento zákrok trestán disciplinární komisí. Většina čtenářů se zatím vyslovila pro "ano". Trest by si podle nich zasloužil.

autor: Sport | před 16 minutami

Související články