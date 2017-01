Holoubek: Mladíci mi v přípravě motají hlavu. Sparta potřebuje pro tyto hráče B-tým v druhé lize

před 1 hodinou

Jeden z trenérů pražské Sparty David Holoubek přiznal, že mu výkony mladých hráčů, kteří dostávají šanci v přípravě motají hlavu. Podle Holoubka Sparta potřebuje B-tým v druhé lize, aby byli mladíci konfrontování s dospělým fotbalem.

Rynholec - Fotbalisté Sparty ve dvou dnešních přípravných utkáních s Teplicemi a Ústím nad Labem nastříleli dohromady devět branek a aktivní hrou potěšili trenéra Davida Holoubka. Radost mu udělal nejen výkon nových posil, ale také mladíků, kteří mu svými výkony zamotávají hlavu.

"Jsou prostě šikovní. Mají snahu, vášeň, touhu, jsou rádi, že tu jsou, a chtějí se prodávat. Pracují na sobě, takže nám to motá hlavu. A příjemně. Jsme za to rádi v celém realizačním týmu," řekl Holoubek novinářům.

Holoubek: Potřebujeme B-tým v druhé lize

Právě zápas s Ústím, do kterého naskočilo šest hráčů z juniorky, podle něj jasně ukázal, že Sparta potřebuje B-tým, který by hrál druhou ligu, a talentovaní mladíci by v něm mohli sbírat zkušenosti s dospělým fotbalem.

"Mohli jsme si porovnat naši mládež s druhou ligou. A ukázalo se, že jsou proti nim schopni odehrát velmi kvalitní utkání. A to i na tomto náročném terénu," konstatoval Holoubek. "Největší problém je, že nemáme béčko, které by hrálo druhou ligu. Dnes se to potvrdilo v celé nahotě. Je pro budoucnost Sparty hrozně důležité, aby měla béčko na dospělé úrovni, abychom tam mohli nechat tyhle kluky hrát," dodal.

Zužování kádru začne příští týden

V příštím týdnu se bude rozhodovat, koho si z mladíků nechá na Spartě a komu dá šanci rozehrát se na hostování. "Tento týden rozhodne o tom, kdo s námi odcestuje do Španělska. Chceme se však ponaučit z podzimu, kdy jsme hráli v deseti lidech. Kádr si asi necháme širší a ti mladší budou chodit hrát za juniorku, ale budou trénovat s námi, a když budou podávat takové výkony, budou moci naskakovat i do sestavy," prohlásil sparťanský kouč.

Kádr podle něj ale není uzavřený ani směrem dovnitř. Vzhledem k operaci pravého beka Ondřeje Zahustela aktuálně Sparta řeší, zda za něj nepřivést alternativu. "To téma jsme načali. Ondra má za sebou náročnější operaci, nemáme na tento post zastupitelnost. Pokud najdeme variantu nějakého příchodu, tak to budeme řešit," připustil Holoubek.

Posily se ukazují v dobrém světle

Zatím na Letnou dorazily dvě zahraniční posily. Rumunský bek Bogdan Vatajelu a španělský útočník Néstor zatím podle Holoubka ukazují, proč je Sparta přivedla. "Bogdan se musí ještě aklimatizovat a více si zvyknout, ale bude přínosem. S jeho prací jsme spokojeni. Néstor je velmi nadstandardní hráč a dnes proti Teplicím ukázal, že bude opravdu posilou," řekl Holoubek.

Dobrý pocit má také z toho, jak začíná fungovat presink, jehož zlepšení je jedním z hlavních cílů zimní přípravy. Fotbalisté Ústí nad Labem se v první půli pořádně nedostali ani za půlku. "Snažíme se na tom pracovat. Uvidíme, jak to bude vypadat v mistrovských zápasech. Na tomto terénu to ještě nejde tak dobře, ale máme z toho dobrý pocit," dodal.

