Bartona naučila v dětství sázet rodina. Rabiátovi hrozí, že mu závislost na hazardu ukončí kariéru

Vedení anglického fotbalu potrestalo Josepha Bartona osmnáctiměsíční stopkou za sázení na sportovní utkání. "Tak dlouhý trest jsem dostal, protože jsem kontroverzní hráč. V minulosti jsem se léčil ze závislosti na hazardních hrách. Vedení anglického fotbalu dostalo mou lékařskou zprávu, ale vůbec ji nebralo v potaz," brání se současný fotbalista Burnley.

Praha - Celým jménem Joseph Anthony Barton možná ukončí profesionální kariéru dříve než původně zamýšlel. Nedávno totiž vyplaval na světlo další obrovský průšvih rodáka z předměstí Liverpoolu.

Čtyřiatřicetiletý střední záložník velkou část své kariéry sázel na fotbalové zápasy a mnohokrát i na zápasy týmu, za který sám nastupoval. Celkem během deseti let vsadil více než 15 000 tiketů z toho přibližně 1200 na fotbalové zápasy, což mají profesionální fotbalisté zakázáno.

Vedení anglického fotbalu Bartona potrestalo pokutou 30 tisíc liber (956 tisíc korun) a osmnáctiměsíčním zákazem činnosti, čímž zřejmě ukončilo v září pětatřicetiletému fotbalistovi kariéru.

"Tak dlouhý trest jsem dostal, protože jsem kontroverzní hráč. V minulosti jsem se léčil ze závislosti na hazardních hrách. Vedení anglického fotbalu dostalo mou lékařskou zprávu, ale vůbec ji nebralo v potaz," píše Barton v prohlášení na svých webových stránkách.

"Výsledek jsem nikdy neovlivnil"

Těžko říct, jak moc uškodila Bartonovi jeho problémová minulost. "Nejsem jediný fotbalista, který má nebo měl problém s hazardem. Vyrostl jsem v prostředí, kde sázel téměř každý. Včetně mé rodiny. Tím se nechci obhájit, jen říkám, že nic není černobílé," pokračuje fotbalista.

Potrestaný fotbalista odmítá, že by sázel na zápasy svých týmů, aby ovlivnil výsledek. "Vždy jsem na hřišti nechal vše, kdo mě zná, to může potvrdit. Proti svým týmům jsem sázel, jen když jsem věděl, že nebudu ani na lavičce. Navíc jsem v takovém případě většinou prohrál. Sázel jsem tak, protože jsem byl naštvaný, že nejsem v nominaci. Naposled jsem vsadil proti svému týmu před šesti lety."

Vyšetřování anglického fotbalu potvrdilo, že neexistuje žádný zápas, na který Barton vsadil a mohl ho ovlivnit na hřišti. Sám fotbalista zveřejnil s prohlášením i seznam svých sázek, aby to dokázal i veřejnosti.

Jenže vedení anglického fotbalu vydalo verdikt i s ohledem k minulosti Bartona, který kvůli své nedisciplinovanosti dostal několikrát poměrně mírný trest, ale poučil se zřejmě až v pozdějším věku.

Problémová minulost

První velký vroubek udělal fotbalista, který jednou oblékl dres anglické reprezentace, už na konci roku 2004. Na tehdejším vánočním večírku Manchesteru City uhasil doutník o oko spoluhráče Jamieho Tandyho.

Jen o půl roku později napadl patnáctiletého fanouška Evertonu. V další sezoně si zase po remíze Manchesteru City v Goodison Parku stáhl trenýrky a vystrčil holý zadek k fanouškům Toffees.

Barton : 2004 sigaretta spenta nell'occhio di Tandy, nel 2005 investe un pedone e aggredisce un fan dell'Everton, 2006 pic.twitter.com/01Oo3jEv — Matteo Dell'Osa (@MatteoDellOsa) May 22, 2012

Další sezonu zase na tréninku zmlátil spoluhráče Ousmaneho Daba. Vedení City zareagovalo a v nejbližším přestupovém období se Bartona zbavilo.

Barton se v pozdějším věku víceméně uklidnil

Jenže ani po přestupu do Newcastlu se bouřlivák neuklidnil, za rvačku z konce roku 2007 se dokonce v květnu příštího roku dostal do vězení. Od té doby se sice Barton nevyvaroval některým kontroverzním rozhodnutím, ale jeho agresi pocítili už jen protihráči na hřišti. Carlos Tévez, Sergio Agüero nebo Vincent Kompany by namátkou mohli vyprávět.

Jak to tak bývá v pozdějším věku se uklidnil i Barton. Po přestupu do londýnského klubu Queens Park Rangers ukázal světu prostřednictvím sociálních sítí i svou druhou stránku. "Sedím, jím sushi a u toho si čtu Nietzscheho," překvapil Barton své fanoušky na twitteru. Kdo by od podobného fotbalového rabiáta čekal zájem o filozofii?

Na začátku září pětatřicetiletý fotbalista, tak asi zanechá poslední hráčskou stopu v Burnley. Tedy v klubu, kterému pomohl k postupu do Premier League. Barton sice začínal sezonu ve skotském Celticu, ale půlroční epizodu na severu Velké Británie ukončily neshody se spoluhráči. Během své kariéry si zahrál i za francouzskou Marseille.

