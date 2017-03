Dal za vyučenou bouřlivákovi Bartonovi. Teď stokilový pořízek z páté ligy zkusí potrápit i Arsenal

před 16 minutami

Arsenal ve čtvrtfinále FA Cupu narazí na tým z páté ligy, který gólově táhne fotbalový obr. Matt Rhead věří, že Lincoln City dokáže potrápit další tým z Premier League.

Praha/Londýn - Letošní ročník FA Cupu napsal už mnoho neuvěřitelných příběhů. O největší zábavu se ale nestarají elitní britské kluby, ale fotbalisté z páté nejvyšší soutěže.

Je to až neuvěřitelné, ale v nejstarší klubové soutěži světa se mezi elitními osmi týmy objevilo i Lincoln City, vedoucí tým páté nejvyšší anglické ligy. Stalo se tak poprvé během 103leté historie FA Cupu. Nejlepším střelcem klubu s ďáblem ve znaku je třináctigólový Matt Rhead.

Bez sedmi centimetrů dvoumetrový a hlavně 105kilový pořízek Rhead se dostal do podvědomí největších fotbalových fajnšmekrů po pátém kole FA Cupu, ve kterém Lincoln vyřadil momentálně dvanáctý tým Premier League FC Burnley po výsledku 1:0.

Dvaatřicetiletý Rhead se ve zmíněném duelu dostal několikrát do křížku s bouřlivákem Joeym Bartonem. "V páté lize hraju proti hráčům, jako je Barton, každý víkend. Jsem na to zvyklý," řekl Rhead před čtvrtfinálovými boji s Arsenalem pro deník The Sun.

Barton si chtěl v zápase vymodlit vyloučení Rheada, když si naběhl na jeho mohutnou paži. "Musím se smát, když každý po zápase mluvil jen o jeho simulování. Nezveličoval bych to, děje se to pořád a téměř ve všech zápasech," okomentoval Rhead nejdiskutovanější situaci zápasu s Burnley.

Přesto bývalý svářeč těžké stavební techniky ocenil Bartona, který podle jeho slov po zápase každému hráči Lincolnu osobně poblahopřál. "Abych byl upřímný, s Joeym jsme se tomu po zápase zasmáli. Chtěl jen udělat vše pro to, aby jeho tým zvítězil. Mám rád podobné bitvy," pokračoval Rhead. "Kdybych byl manažerem, tak bych hráče, jako je Barton, do týmu chtěl," dodal.

Za tři roky si vydělá to, co Sánchez za týden

Nyní čeká mnoho fotbalistů Lincolnu absolutní vrchol kariéry. Duel na Emirates Stadium proti elitním světovým fotbalistům. Přesto se bojovník Rhead předem nevzdává.

"Musíme se jim dostat pod kůži. Na podobně tvrdou hru nejsou zvyklí. Fyzickou hru mám v genech a vím, že v devíti z desíti případů dokážu zařídit, aby soupeř nehrál svou nejlepší hru," věří ve své schopnosti fotbalista, který strávil většinu své kariéry v Mansfield Town.

"Musíme využívat naše silné stránky a věřit v podobný zázrak jako proti Burnley. I světové hráče lze potrápit," věří Rhead, který ale na závěr přiznal, že se obává rychlostních soubojů. "Sprint není má silná stránka. V žádném případě nechci závodit o míč s Theo Walcottem," dodal s úsměvem na závěr elitní střelec 133 let starého klubu.

Přestože není Rhead vyloženě rychlostním typem útočníka, tak s akrobatickým zakončením problém nemá.

Matt Rhead a jeho výstavní gól do sítě Barrowu | Video: www.youtube.com

autor: David Janeczek | před 16 minutami

Související články