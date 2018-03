Fanoušci Lille neunesli další nezdar a vtrhli na plochu, chtěli útočit na vlastní hráče

před 3 hodinami

Na trávník se nakonec dostalo několik stovek fanoušků. Ochranka dokázala tunel vedoucí do šaten zabezpečit a hráče uchránit.

Lille - Nespokojení fanoušci Lille vtrhli po sobotní remíze 1:1 s Montpellierem v utkání francouzské ligy na hřiště a útočili na hráče sestupem ohroženého týmu. Do chaosu na trávníku se postupně zapojilo několik stovek diváků. Ochranka zabránila tomu, aby se dostali za hráči do tunelu vedoucího do šaten.

Událostmi ze sobotního večera se bude zabývat ve čtvrtek disciplinární komise, která může domácí klub potrestat. Vedení soutěže dnes dění na stadionu Pierra Mauroye odsoudilo.

"Invaze na hřiště a napadání hráčů nám nepomůže," uvedl trenér Lille Christophe Galtier. "Jestli si fanoušci myslí, že fyzickým nátlakem na hráče něčemu prospějí, tak se pletou. Tohle tým nezvedne. Fanoušci se přestali ovládat. Chápu, že někteří jsou smutní. Ale nelze akceptovat, aby hráče bili a chovali se k nim tímto způsobem," prohlásil kouč předposledního týmu tabulky.

Trojnásobní francouzští šampioni nedokázali vyhrát v lize už pošesté za sebou a hrozí jim sestup. O víkendu se fanoušci objevili na hrací ploše také v zápase anglického West Hamu.