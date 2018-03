Šmicer? S lepším fotbalistou jsem nikdy nehrál, říká exslávista Litteri. Teď Ital válčí o Serii A

před 2 hodinami

Se Slavií má titul, i když za ni odehrál jen tři zápasy. Útočník Gianluca Litteri nastoupil za sešívané v mistrovské sezoně 2008/2009, těžké zranění kolene ho ale brzy ze hry vyřadilo. Vrátil se do Itálie, kde ho mateřský Inter Milán posílal hostovat do nižších soutěží. Letos v lednu si ho vyhlédl někdejší slavný útočník Filippo Inzaghi a přetáhl ho do Benátek, které jako trenér vede za postupem ze druhé ligy do Serie A.

Benátky/Praha - Důvěru slavnému kouči Gianluca Litteri úspěšně splácí, za našlápnutý tým z města na laguně dal v pěti zápasech tři góly a na další branku přihrál. Ve svých devětadvaceti letech už dávno nepřipomíná mladíka, který přišel do české ligy. Ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz stále vzpomíná na Vladimíra Šmicra - s lepším fotbalistou prý nikdy nehrál. Pod trenérem Inzaghim se vám v Benátkách daří. Byl to on, kdo vás do týmu chtěl? Ano, on také. V zimě, kdy probíhala jednání mezi kluby, mi volal. Řekl mi, že by byl rád, kdybych do jeho týmu přišel. Jak se trénuje pod jedním z nejslavnějších kanonýrů fotbalové historie? Jeho tréninky jsou kvalitní. Zajímá se o detaily. Je v neustálém kontaktu s hráči, vysvětluje jim, jak si konkrétní činnosti představuje. Patřil k nejlepším útočníkům na světě, takže nám dává i rady, které na hřišti opravdu pomohou prosadit se. Kdybyste srovnal druhou italskou ligu s první českou, jak se liší styl hry, fanoušci nebo finanční zázemí? V české lize jsou tři až čtyři týmy, které vyčnívají a dokážou se prosadit i v Evropě. Druhá italská liga je mnohem vyrovnanější. Místní týmy se ale finančně nemůžou těm nejlepším českým rovnat. A co fanoušci? Dá se srovnat nadšení pro tým, kterému fandí? Nadšení fandů je hodně podobné. Italští a čeští fanoušci ale zápas prožívají jinak. V Česku není fandění tak intenzivní jako v Itálii. Na druhou stranu, u nás, když se týmu nedaří, přichází od fanoušků tvrdá kritika nebo různé slovní napadání. V Česku, pokud vím, je to výjimečné. Gianluca Litteri, arrivato in Laguna per dare la svolta!🦁



Leggi ora l'articolo dedicato al nostro nuovo attaccante!👇🏻https://t.co/U0wAacq51I pic.twitter.com/wdTr4VvGJE — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) February 2, 2018 Pamatujete si ještě nějaká česká slovíčka? Samozřejmě. Dobrý den, jak se máš. Pak znám čísla: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest… a tak dál. Skvělé, čekal jsem, že budete znát spíš nadávky. Umím i jiná slovíčka, ale ta nemůžu říct. (smích) Sledujete ještě Slavii nebo třeba Spartu, která měla italského trenéra? Sleduju výsledky Slavie, vím, že loni zase získala titul. Mám na ni pěkné vzpomínky, působení v týmu pro mě byla hezká zkušenost. Je to už deset let, ale jste v kontaktu s někým z týmu? Upřímně řečeno, nejsem. Velmi dobře jsem se během angažmá v Edenu znal s tuniským záložníkem Tijanim Belaidem. Byli jsme spolu v kontaktu, ale už nepůsobí v Evropě. Ve Slavii jste se potkal s Vladimírem Šmicrem, vítězem Ligy mistrů. Jak na něj vzpomínáte? Hrál jste někdy s lepším hráčem? S lepším asi ne. Byl to opravdu mimořádně kvalitní hráč, rozdílový. A mimo hřiště sympatický. Zajímáte se, jak se daří Čechům v Itálii, třeba Patriku Schickovi v AS Řím nebo Jakubu Janktovi v Udine? Ano, sleduji je. Nejvíc se mi líbí Jankto, to je vynikající fotbalista. Osobně se ale neznáme.

autoři: Vojtěch Scheinost, Ondřej Houska | před 2 hodinami