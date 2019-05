před 2 hodinami

Gólmana Arsenalu Petra Čecha dnes čeká poslední zápas jeho dvacet let dlouhé profesionální fotbalové kariéry. A půjde o stylovou rozlučku, neboť jde o finále Evropské, v němž Arsenal vyzva Čechův bývalý klub, Chelsea. S Blues český gólman čtyřikrát vyhrál Premier League, ve sbírce má tituly z Ligy mistrů, Evropské ligy i ME do 21 let. Prohlédněte si deset klíčových momentů kariéry fenomenálního brankáře.