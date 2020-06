Z divize mezi elitu. Pardubická senzace je blízko, město se kvůli fotbalu zadluží

Senzační vzestup fotbalových Pardubic spěje k euforické tečce - postupu do elitní soutěže po více než 50 letech. V budoucnu navíc může být ještě veseleji, a to díky plánované přestavbě zchátralého stadionu.

Momentálně Pardubičtí nastupují na malém stadionku Pod Vinicí, který nevyhovuje ani ve druhé lize.

Proto s nadějí vzhlížejí k Letnímu stadionu, ruině, na jejíchž základech má vyrůst nová aréna za 430 milionů korun. Zásadní investici odhlasovalo zastupitelstvo v listopadu minulého roku. V pondělí městská rada odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na stavitele nového stadionu.

Vše tak jde podle plánu, koronavirové krizi navzdory.

"Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum," řekl deníku Aktuálně.cz šéf fotbalových Pardubic Vladimír Pitter. "Měl jsem obavy z toho, že ti, kteří nám nepřeji, krizi zneužijí, aby k realizaci projektu nedošlo."

Stavbu odmítali především opoziční Piráti, kteří dokonce iniciovali petici "Nechci stadion na dluh". Potřebovali sedm tisíc podpisů, aby mohli vypsat referendum, ale získali jen čtvrtinu. Výhrady měla rovněž ODS, což způsobilo menší roztržku v koalici, kde má nejsilnější hlas ANO.

Město se kvůli novému stadionu s kapacitou pod pět tisíc míst zadluží na 20 let. Součástí projektu je parkovací dům, takže celková částka se vyšplhá na 600 milionů.

Fotbalisté Pardubic nový domov nutně potřebují, aby mohli dlouhodobě hrát nejvyšší ligu, k níž jsou hodně blízko.

Sedm kol před koncem mají šestibodový náskok před druhým Brnem, původním favoritem nižší soutěže. Hřeje je sedm výher v řadě. První příčku, která zajišťuje přímý postup, drží už od srpna minulého roku. Mohli by se tak vrátit mezi elitu, z níž vypadli v roce 1969. Senzace je na spadnutí.

Před 12 lety ležel pardubický fotbal v troskách. Díky sloučení několika klubů ale došlo ke vzniku FK Pardubice.

Nový oddíl začínal v divizi, což je až čtvrtá nejvyšší úroveň českého fotbalu. Po čtyřech letech ale postoupil do Fotbalové národní ligy, odkud je jen krůček k zápasům proti Spartě nebo Plzni. Pardubice si však musely určit priority - nejdřív nový stadion, pak postup. Nicméně aktuální sezona, plná vítězné euforie, plány urychlila.

"Když jsme dobře začali a k tomu se přidalo listopadové hlasování zastupitelstva, přehodnotili jsme náš záměr. Víme, že účastníkem první ligy můžete být, i když nemáte stadion," vykládá majitel Pitter. "Tak proč to nezkusit? Navýšili jsme rozpočet, posílili kádr."

Pokud Pardubice postup stvrdí, budou muset hrát v exilu, jelikož stadionek Pod Vinicí nevyhovuje ani ve druhé lize. Předběžně jsou domluvené s Mladou Boleslaví.

V nováčkovské sezoně by zároveň musely zahájit stavbu nového stadionu a doložit jeho financování. Pak by mohly nastupovat v exilu ještě dva roky. V opačném případě by musely nejvyšší soutěž opustit bez ohledu na umístění a ještě zaplatit třímilionovou pokutu.

Po pondělku, kdy pardubičtí radní odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení, však Pitter věří, že město stihne výstavbu rozjet včas. Ideálně ještě letos.

Otázkou je, jestli fotbalové Pardubice po případném postupu mezi nejlepší obstojí. Podmínky jsou tvrdé - nejhorší mužstvo sestupuje rovnou, další dvě hrají baráž. Východočechům má pomoct navýšení rozpočtu.

"Počítáme s tím, že by se zvýšil zhruba o 15 milionů korun na nějakých 55 milionů za kompletní provoz klubu," vykládá Pitter. "Všechno ale není o penězích; záleží, jak organizace funguje celkově. Každopádně víme, o co s tímhle rozpočtem můžeme hrát. Určitě to není první šestka. Spíš ligový průměr."