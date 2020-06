Pronajmi si brankáře. Vznikl fotbalový Uber, řeší problém s neoblíbenou pozicí

Ne každý má svého Manuela Neuera. Fotbal je nejpopulárnější sport na světě, přesto mu v nižších úrovních chybějí hráči, respektive brankáři. V Brazílii problém řeší nová aplikace.

Proces je jednoduchý. Tým, který musí odehrát soutěžní zápas nebo si chce jen tak zakopat, ale nemá žádného gólmana, zapne aplikaci a dá echo možným zájemcům. Základními parametry jsou místo a čas.

Brankáři na volné noze si z nabízených akcí vyberou tu, která jim nejvíce vyhovuje, a dostanou zaplaceno.

Mužstvo jim pak na základě výkonu vystaví hodnocení. Nejvyšší známkou je po vzoru dopravního giganta Uberu pětihvězdičkové hodnocení. Nejhorší je jedna hvězdička.

Za aplikací Goleiro de Aluguel (ve volném překladu "Pronajmi si brankáře") stojí podnikatelé a zároveň gólmani Samuel Toaldo a Eugen Braun.

"V Brazílii se každý měsíc odehraje na pronajatých hřištích milion zápasů. A v 70 procentech případů nemají týmy stálého brankáře," řekl Toaldo brazilskému portálu Hypeness.

Proto není divu, že aplikaci si na Google Play za necelý rok stáhlo už přes sto tisíc lidí. K dostání je také v konkurenčním App Storu.

Hodnocení uživatelů jsou převážně pozitivní. "Funguje to skvěle! Brankáři jsou skvělí a vždycky přijdou včas," píše jeden z nich. Další přidává: "Konečně někdo vyřešil problém s nedostatkem gólmanů ve fotbale."

Pronajmutí zachránce v rukavicích stojí 30 až 60 brazilských realů (zhruba 150 až 300 korun). Cena se odvíjí od odchytaného času, který začíná na 60 minutách a končí na 120. Obvyklých 90 minut stojí 45 realů.

Samotný brankář dostane z částky 60 procent. Někteří z nich stihnou víc než jeden zápas denně, ale ani ti nejaktivnější nezbohatnou, byť průměrný plat v Brazílii je o poznání nižší než v Česku.

Hokej vynáší víc

Nedostatek gólmanů řeší i jiné sporty. V Kanadě má dlouhou tradici pronajímání hokejových brankářů. Existuje řada agentur a v posledních letech vznikají i aplikace, kde jsou běžné třikrát větší odměny oproti Goleiro de Aluguel.

Zatímco někteří berou výpomoc v bráně jako cvičení, za které ještě dostanou zaplaceno, jiní díky příležitostným rozklekům ve výstroji platí účty. Jako například muzikant Keith Hamilton.

Hokejové žoldáctví mu vynáší víc než hraní na vibrafon ve folkové kapele.

Týdně v průměru odehraje deset zápasů, za každý dostane po zaplacení poplatku agentuře 40 kanadských dolarů. Měsíčně tak dosáhne na 1600 dolarů (asi 28 tisíc korun). A protože různým týmům vypomáhá už osm let, odhaduje, že si hokejem vydělal přes sto tisíc dolarů.

"Není to dost, abych zaplatil hypotéku a svým dětem vzdělání, ale stačí to k tomu, abychom vyžili," řekl muzikant deníku New York Times. "Určitě jsou zaměstnání, ve kterých se nadřete víc. Ale i já se hodně zapotím a domů chodím s modřinami."