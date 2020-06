Z dresů zmizí jména. Jejich místo zaujme protirasistický slogan Black Lives Matter

Fotbalisté anglické Premier League neponesou v prvním kole po restartu soutěže na dresech svá jména. Místo nich se na zádech objeví slogan Black Lives Matter.

Na dnešním jednání se na tom dohodlo všech 20 týmů anglické ligy. Slogan se rozšířil po celém světě jako reakce na smrt George Floyda.

"Jsem stoprocentně pro a doufám, že to podporují nejen hráči v mém týmu, ale napříč všemi mužstvy v celé lize," prohlásil útočník Watfordu Will Hughes. "Je důležité udržovat toto téma a upozornit co nejvíc lidí na to, že stále existuje rasová nerovnost. Za poslední dobu pochopilo mnohem víc lidí celou situaci a mnohem víc se jich zapojilo, což je skvělé," doplnil fotbalista.

Neozbrojený černoch Floyd zemřel v Minneapolis poté, co mu bělošský policista několik minut klečel na krku. Jeho smrt vyvolala demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí a na sociálních sítích se k protestům připojily i mnohé sportovní osobnosti.

Obnovený ročník Premier League, přerušený před třemi měsíci kvůli šíření koronaviru, začne ve středu 17. června zápasy Aston Villa - Sheffield United a Manchester City - Arsenal.

Zápasům bude předcházet minuta ticha věnovaná obětem pandemie a souprava hráčů bude zahrnovat odznak ve tvaru srdce na počest státního zdravotnictví a lidem v první linii.

V anglické lize zbývá odehrát 92 utkání. Všechna se uskuteční bez diváků s maximálním počtem 300 osob na stadionech, které se rozdělí do červené, jantarové a zelené zóny. V červené bude 20 hráčů, 12 členů trenérského a lékařského týmu a dalších pět členů "nezbytného personálu".

Důkladnou dezinfekcí budou procházet rohové praporky, konstrukce branky, tabule informující o střídání hráčů a míče. Tato opatření je potřeba dodržovat s ohledem na rozhodnutí britské vlády povolit sportovní soutěže v zemi.

Ligu vedl před přerušením s náskokem 25 bodů Liverpool, kterému k prvnímu titulu po 30 letech stačí ve zbývajících devíti utkáních uhrát šest bodů. Ročník by měl skončit o víkendu 25. a 26. července.