"Je to malá za**aná krysa." Quintana se vrací, peloton ho však vítá s despektem

V okolí Turína dnes startuje 107. ročník cyklistického závodu Giro d'Italia. Nebude u toho chybět ani Nairo Quintana, jenž se vrací na scénu nejprestižnějších podniků po vleklé dopingové kauze. Někteří kolegové z pelotonu už dali Kolumbijci docela ostře najevo, že ho nevidí rádi zpátky.

Posledním závodem z kategorie Grand Tours, který Quintana absolvoval, byla Tour de France 2022. Tam byl také pozitivně testován na zakázaný tramadol, přišel o celkové šesté místo a jeho stáj Arkéa Samsic s ním ukončila spolupráci.

Vítěz Gira z roku 2014 a dvojnásobný druhý muž Tour (2013, 2015) pak zcela zmizel z očí. Loňskou sezonu vynechal, byl bez angažmá, jen trénoval a zdálo se, že jeho kariéra se chýlí ke konci.

Pomocnou ruku mu podal tým Movistar, v jehož barvách jezdil Quintana osm let. Letos naskočil zpět do závodního kolotoče na podnicích Okolo Kolumbie a Kolem Katalánska.

Ne všichni ale berou návrat drobného Kolumbijce s nadšením.

"Neměl by vůbec závodit," prohlásil ve svém podcastu Geraint Thomas, šampion Tour z roku 2018 a dlouholetá hvězda Ineosu (dříve tým Sky).

Ještě dál šel jeho týmový kolega Luke Rowe, který nazval Quintanu "malou za**anou krysou", v angličtině doslovně "little fu**ing rat".

Přímo v březnovém závodě v Katalánsku se pak dostal s Quintanou do konfliktu Wout Poels z formace Bahrain Victorious. "Jel jsem vedle něj, když do mě najednou vrazil loktem. Začali jsme se hádat," popisoval Nizozemec.

"Zeptal jsem se ho, jestli je znovu na tramadolu. Načež se začal chovat dost agresivně," pokračoval Poels. "Možná jsem to přehnal, jenže on byl tak hloupý, že to bral přímo během Tour," dodal.

Quintana se před dvěma lety hájil, že doping nikdy nebral. Odvolával se ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne, ale marně.

Přitom v jeho případě nešlo o látku, která by výkon podporovala. Lék tramadol se používá k tišení bolesti a způsobuje ospalost, závratě nebo ztrátu pozornosti. Proto je pro cyklisty nebezpečný.

Před dvěma lety nebyl tramadol ani mezi zakázanými látkami Světové antidopingové agentury (WADA), nicméně Mezinárodní cyklistická unie (UCI) ho na svém seznamu měla.

Šéf stáje Movistar Eusebio Unzué nazval dopingovou kauzu souhrou chyb a nabídl Quintanovi novou šanci. Kolumbijec sice březnový závod Kolem Katalánska kvůli zranění klíční kosti nedokončil, před startem Gira se ale stihl dát do pořádku.

"Vím, že teď nebudu na své nejlepší úrovni, ale pokusíme se s týmem o etapová vítězství a rozruch v horských etapách," poodkryl Quintana na tiskové konferenci před odletem do Itálie.

Na kritiku některých soupeřů reagoval odkazem na bajku o hluché žábě, která vytrvale vyskakuje z jámy a jde si za svým, ač ji ostatní odrazují. Promluvil obecně za jezdce z Kolumbie.

"Jdeme kupředu jako hluchá žába. Jsme plni hrdosti na to, kdo jsme a odkud pocházíme. To mě naplňuje radostí. Někteří nás nemají rádi, ale pro svou zemi děláme velmi pěkné věci," řekl.

Na Giru bude čtyřiatřicetiletý Quintana jedním ze šestice Kolumbijců.

Nechybí ani Josef Černý s Janem Hirtem z Quick-Stepu. Oba Češi už ví, jak chutná dílčí triumf na Giru: Černý vyhrál etapu v roce 2020, Hirt o dva roky později.

Při absencích loňského vítěze Primože Rogliče či Jonase Vingegaarda je jasným favoritem Tadej Pogačar z týmu UAE. Giro ještě pětadvacetiletý Slovinec ve své kariéře nevyhrál.