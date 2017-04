Souboj o titul se už nás bohužel netýká. My musíme uhájit třetí místo, burcuje Lafata před Plzní

před 1 hodinou

Kapitán fotbalistů Sparty David Lafata se může pošesté v kariéře stát nejlepším střelcem první ligy, mnohem větší radost by mu však udělalo udržení třetího místa v tabulce.

Praha - David Lafata dal v dosavadních 24 kolech třináct branek a na druhém místě v pořadí kanonýrů za vedoucím Milanem Škodou ze Slavie zaostává o jediný gól.

"To je úplně poslední motivace. Máme jiné starosti, než je nějaký král střelců," řekl bývalý český reprezentant.

"Rád bych dával góly, ale teď potřebujeme hlavně vyhrávat," přidal Lafata, který ovládl pořadí jako jediný v historii celkem pětkrát. Jako hráč Jablonce triumfoval v sezonách 2010/11 a 2011/12, po přestupu do Sparty pak v ročnících 2012/13, 2014/15 a 2015/16. "Asi kdybych to nikdy nevyhrál, tak by to nějaká extra motivace byla, ale už se mi to několikrát povedlo, tak po tom nijak zásadně netoužím," přidal Lafata.

V neděli proti vedoucí Plzni by mu cestu za dalšími góly mohla usnadnit absence stopera Romana Hubníka, který nedohrál nedělní utkání se Slováckem. Podobně to však bylo i na podzim, kdy obránce Viktorie nastoupil proti Pražanům po delší pauze a výrazně přispěl k výhře 1:0.

"Takový zápas si nikdo nechce nechat ujít, takže často hrajete pod obstřikem. Proto asi na podzim nastoupil a myslím, že bude hrát i teď," předpokládá Lafata.

Sparta pět posledních utkání s Plzní prohrála, ale Lafata věří, že podobně jako v derby se Slavií (1:1) letenští hráči ve šlágru zaberou. "Na takový zápas nepotřebujete extra motivaci, nabuzení, a věřím, že tyhle velké zápasy jakou jsou poháry nebo derby jsme schopní odehrát na vyšší úrovni," dodal.

Statistika je však proti Spartě, v lize navíc v posledních pěti kolech porazila pouze Brno. "Myslím, že každá série musí jednou skončit a chci věřit tomu, že to ukončíme v neděli," řekl Lafata.

Sparta prožívá nepovedenou sezonu a boj o titul se jí netýká, když na třetí příčce ztrácí na druhou Slavii 12 bodů a na první Plzeň 13. Přesto její duel s Viktorií může výrazně promluvit do boje o titul. "Nám může být celkem jedno, jak to nahoře dopadne. Chceme vyhrát kvůli nám i fanouškům a jak to dopadne nad námi, to už není naše starost. Bohužel," prohlásil Lafata.

autor: ČTK

