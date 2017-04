Sparta může napovědět o titulu, ale sama o něj nehraje. Kouč Rada to neřeší, chce hlavně vyhrát

před 42 minutami

Kouč Sparty Petr Rada před šlágrem ligy s Plzní, který může rozhodnout o titulu neřeší, že může v případě výhry pomoci k titulu rivalovi ze Slavie. "Trénuju Spartu a koukám na Spartu. Plzeň se Slavií si to musí o titul rozdat mezi sebou," odmítá spekulace.

Praha - Fotbalovou Plzeň čeká jeden z nejtěžších kroků k mistrovskému titulu. Do konce sezony zbývá šest kol a Viktoria bude v neděli hájit jednobodový náskok před Slavii na Letné proti Spartě.

Kouč Pražanů Petr Rada ale nechce spekulovat, komu by více přál titul. "Nevnímám, že můžeme rozhodnout o mistrovi v případě, že porazíme Plzeň. Vím, že v čele je Plzeň se Slavií, ale nezajímám se o jiné týmy, chci aby vyhrávala Sparta," vyhýbá se odpovědi.

"Trénuju Spartu a koukám na Spartu. Plzeň se Slavií si to musí o titul rozdat mezi sebou. Musí zvládnout všechny zbylé zápasy, které je čekají. My máme teď Plzeň a budeme chtít vyhrát, abychom sami pro sebe alespoň trochu napravili dojem, který jsme zanechali v Jihlavě," doplňuje Rada.

A právě k nepovedenému zápasu v o záchranu bojující Jihlavě, který rozhodla chyba sparťanské obrany, se bývalý reprezentační trenér ještě vrací. "S Holkem jsme si to vyřešili, chyby se stávají i v zahraničí. Hráč chybu udělal, my si musíme říct proč a vyhodnotit to, ale určitě nejsem trenér, který by se teď po Holkovi nebo Koubkovi vozil a dával jim to najevo, protože to možná nebyly ani jejich chyby," vysvětluje bývalý český reprezentant Rada s tím, že pokuty nebo vynechání ze sestavy se hráči nemusí obávat.

"Negativní bilance musí jednou skončit"

Spartu se ani před Plzní marodka příliš nevyprázdnila. "Zdravotní stav týmu není optimální. Dlouhodobě zranění Mazuch, Costa, Frýdek, Hovorka a Néstor jsou mimo. Teď budeme čekat poslední dva dny, zda se dají dohromady Václav Kadlec, Aleš Čermák a Matěj Hybš. Věřím, že se dají dohromady a budeme mít proti Plzni trochu širší kádr," přeje si Rada.

Více hráčů schopných zasáhnout do zápasu by se Spartě určitě hodilo, protože Pražané Plzeň v lize naposled porazili na jaře roku 2014. "Každý, kdo sleduje fotbal asi vnímá, že Plzeň má proti Spartě vítěznou sérii. Ale hráči ví, že každá série musí jednou skončit a my se budeme snažit, aby to bylo v následujícím zápase," slibuje osmapadesátiletý kouč.

Petr Rada nastoupil na lavičku Sparty v nepříznivé situaci a v médiích se od začátku jeho působení na Letné spekuluje, zda nejde pouze o záskok do konce sezony. "Nevím o co jde, jestli mám nějakou zkušební dobu, nevím jestli vy to víte. Smlouvu na dobu neurčitou měl každý trenér a nezaobírám se tím, zda jsem ve zkušební době. Snažím se o to, abychom zvládli všechny zbylé zápasy," nechce hodnotit svou pozici ve Spartě Rada. "Chci vyhrát každý zápas, určitě nemám v hlavě svou budoucnost," doplňuje.

