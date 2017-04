S Radou už Sparta moc nepočítá. Kotalík hledá zahraničního kouče a místo Požára může přijít Vozábal

před 22 minutami

Pokud se ještě fotbalisté Sparty nevyhrabou na některou z prvních dvou příček ligové tabulky, lze v létě na Letné očekávat velké změny.

Praha - Porážka fotbalistů Sparty v Jihlavě, podtržená navíc tristním výkonem týmu, utvrdila vedení pražského klubu v plánu vnímat současné angažmá Petra Rady jen jako provizorní řešení. A v létě na trenérské pozici provést další personální změnu. Přičemž vedle trenéra by tentokrát mohlo dojít i na sportovního ředitele klubu.

Hned několik obvykle dobře informovaných zdrojů Aktuálně.cz se shoduje, že sparťanský generální ředitel Adam Kotalík už spustil akci, kterou lze asi nejtrefněji popsat slovy "Znovu hledáme trenéra, tentokrát však cílíme prioritně na cizince".

Kotalíkův pohled se prý upírá především směrem do Itálie, konkrétní jména však zatím neprosákla. Agentury údajně nabízejí Spartě, hledající kouče, i experty z německy mluvících zemí.

To vše i proto, že bývalý reprezentační kouč Pavel Vrba se podle všeho na Letnou, navzdory opakovaným nabídkám ze strany Sparty, znovu nijak nehrne. Spartě dal opakovaně najevo, že prioritní je pro něj práce v zahraničí. Lehké naťukávání jeho osoby probíhá už nějaký čas z Ruska, nově navíc z Polska. Snu o Vrbově návratu se ještě nevzdali ani v Plzni. Do Sparty je Vrba údajně ochoten přijít leda ve chvíli, kdy by se v ní dramaticky změnila řídící struktura a personální zemětřesení by zaznamenalo i složení managementu. A to podle všeho není varianta, která by v plánech Daniela Křetínského, majitele Sparty, byla na pořadu dne.

Pokud Petr Rada výrazně nepohne kvalitou předváděné hry a nějakým zázrakem ještě v závěru ligy nepřeskočí propast dělící třetí Spartu od vedoucího dua Plzeň-Slavia, pak se Radovo trenérské angažmá, jež započalo 14. března, promění nejspíš v relativně krátkou brigádu. A v létě dojde k dalšímu střídání stráží.

Ohrožena by mohla být i pozice Tomáše Požára v roli sportovního ředitele klubu. Spekuluje se, že by jeho místo teoreticky mohl v létě zaujmout Martin Vozábal, bývalý juniorský reprezentant a nyní šéf druholigového klubu Dynamo České Budějovice. Právě Vozábal patří mezi Kotalíkovy blízké přátele, už nyní spolu věci kolem fotbalu často konzultují. A občas už bývá Vozábal k vidění i přímo na Letné. Zatím coby host.

Rada rozcupoval chybu u gólu. Tristní však byla Sparta komplet

Spartě se tahle ligová sezona úplně rozsypala. Po porážce v derby "S" na konci září skončil trenér Zdeněk Ščasný. Poté, co Liberec odmítl expresně uvolnit JIndřicha Trpišovského, pověřila Sparta vedením týmu asistenta Davida Holoubka.

V zimní pauze pak zdlouhavost dalších jednání se Spartou odradila Trpišovského úplně, s Letenskými se opakovaně nedomluvil ani Pavel Vrba. A tak do jara vedla Spartu dvojice Požár-Holoubek. Ta vyhořela nejen v Rostově ve vyřazovací části Evropské ligy, ale i v Jablonci či v Mladé Boleslavi.

A tak Sparta deset kol před koncem přivedla Petra Radu. Po remíze se Zlínem energický trenér vybudil Letenské k bojovnému výkonu v derby, v Edenu však Sparta těsně před koncem kvůli chybně nařízené penaltě o výhru přišla.

Starosti s výsledkem a především hrou zadních řad pak měla i doma proti Brnu, byť Zbrojovku nakonec porazila 3:2. V sobotu ale následovala ostuda na hřišti zachraňující se Jihlavy, kde Pražané prohráli 0:1.

Trenér Rada se ve svých pozápasových komentářích soustředil zejména na kritiku chyby, po níž Sparta inkasovala. Brankář Koubek netakticky rozehrával nakrátko na stopera Holka, přestože viděl, že ho vysoko presující jihlavští hráči budou nepříjemně atakovat. Holkovi navíc míč odskočil a ztratil ho, z čehož vzápětí rezultoval vítězný gól domácích.

Rada už ale, možná preventivně, tolik nehovořil o naprosto zoufalém výkonu Sparty v její útočné fázi, kdy její optická převaha vyznívala zcela bezzubě, Pražané si v Jihlavě víceméně nevypracovali šanci a svým fanouškům nabídli poměrně depresivní představení.

V neděli si mohou napravit reputaci v dalším velmi ostře sledovaném duelu, tentokrát proti lídrovi tabulky z Plzně. Případný sparťanský úspěch by tentokrát jistě potěšil slávisty, jejichž miláčci za Viktorií zaostávají o jeden bod.

Třetí Sparta už jich ale ztrácí dalších dvanáct. Mluví se o tom, že Rada si může zachránit kůži, leda když se ještě nějakým zázrakem posune na jednu z prvních dvou příček. To se zdá dosažitelné už jen stěží, spíš si Sparta musí hlídat záda, náskok čtyř bodů ji zatím dělí od čtvrté Mladé Boleslavi.

Petr Rada dostal v březnu od Sparty smlouvu na neurčito. A počítalo se tehdy víceméně se dvěma variantami: A) výrazně zazáří a zůstane, B) nezazáří a v létě odejde. Zatím to vypadá na variantu B. Leda by snad nastala varianta C. A sice, že Rada sice nezazáří, ale Sparta za něj zase nikoho jiného nesežene. Takovému trapasu na pokračování se chtějí Letenští tentokrát vyhnout tím, že se po někom novém raději poohlédnou v cizině.

