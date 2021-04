Poborský má prvního soupeře. O pozici šéfa fotbalu se opět bude ucházet i Fousek

Funkcionář Petr Fousek se rozhodl opět kandidovat na post předsedy Fotbalové asociace ČR. Osmapadesátiletý bývalý generální sekretář FAČR o pozici neúspěšně usiloval při minulých volbách. Fousek oznámil kandidaturu jako druhý po bývalém reprezentantovi Karlu Poborském. Nový šéf českého fotbalu se bude volit na červnové valné hromadě.

Fousek je uznávaným mezinárodním funkcionářem, od roku 1994 působí v orgánech federací UEFA a FIFA. Sedm let pracoval jako generální sekretář na českém svazu, který se později přejmenoval na FAČR. Naposledy téměř tři roky působil v Řecku jako nezávislý expert FIFA a UEFA pro tamní svaz.

"Jsem s nabídkou kandidovat v Česku oslovován už od října loňského roku, ale mojí povinností bylo nejdříve dokončit expertní misi pro řecký fotbal. Byl jsem osloven řadou klubů profesionálního a amatérského fotbalu i regionů z Čech a Moravy, takže podporu rozhodně cítím. Vnímám i ocenění mé neutrality a nezávislosti, nemám žádné postranní zájmy," uvedl Fousek v tiskové zprávě.

Na post předsedy FAČR kandidoval už v roce 2017. První volba v červnu nepřinesla vítěze, v prosinci pak vyhrál současný šéf asociace Martin Malík, který už oznámil, že znovu kandidovat nebude.

"Mnoho lidí obě moje tehdejší kandidatury trvale vnímá jako jasný morální profil. Nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že chci dělat fotbal demokraticky a transparentně," pokračoval Fousek.

"Jsem plně připraven ještě jednou nabídnout veškerou svoji odbornost, schopnosti, znalosti a zkušenosti do služeb českého fotbalu a tvrdě pro něj pracovat," doplnil.

V českém fotbale zastával řadu funkcí, byl také šéfem organizačního výboru mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015. Hovoří několika světovými jazyky. V orgánech FIFA a UEFA je aktivní více než 25 let, ať už v komisích jako delegát, inspektor stadionů či expert a instruktor pro management a administrativu.

Vedl také 19 specializovaných misí v různých svazech Asie, Afriky a Evropy. "Působení v kruzích FIFA a UEFA mě mnohé naučilo a přineslo mi významné know-how i kontakty," podotkl Fousek.

Vedle něj dosud oznámil kandidaturu vicemistr Evropy z roku 1996 Poborský. Zatím není jasné, zda Fouska oficiálně podpoří iniciativa F-evoluce, která po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra kvůli aféře s ovlivňováním výsledků usiluje o změny v českém fotbale. Nové vedení asociace se bude volit na valné hromadě v Nymburce 3. června.

"Mám jasnou vizi i program a předpokládám, že jej postupně odprezentuji jak Ligové fotbalové asociaci, tak i krajským a okresním fotbalovým svazům. Český fotbal jednoznačně potřebuje určité strukturální, procesní i personální změny, aby byl opět řízen a vnímán jako silný, fungující a důvěryhodný, jak se na největší sport v zemi sluší a patří," dodal Fousek.