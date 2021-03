Malík ve fotbale zůstat nemůže, říká Poborský. Ale vymetat chlév na Strahově nehodlá

Bývalý reprezentant Karel Poborský před pár dny jako první veřejně ohlásil kandidaturu na předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR).

Poborský je přesvědčen, že při červnových volbách má reálnou šanci na zvolení. Plánuje hovořit se zástupci největších klubů, Ligovou fotbalovou asociací i lidmi z okresů a krajů. V nejbližších dnech se potká s Vladimírem Šmicerem, tváří projektu F-evoluce, která usiluje o změny v českém fotbale.

O kandidatuře Poborský začal uvažovat poté, co byl v říjnu zatčen kvůli aféře s údajným ovlivňováním výsledků a rozhodčích bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr.

"V tu chvíli hnutí dostalo další obrovskou facku. Jelikož mi to není lhostejné, od té doby o tom velice intenzivně přemýšlím. Nenápadně jsem si zmapoval fotbalové hnutí. Ve chvíli, kdy jsem dostal důvěru napříč okresy, kraji, profesionálním i neprofesionálním fotbalem a nabyl pocitu, že mám reálnou šanci, rozhodl jsem se do toho jít. Kdybych cítil, že ten zápas je prohraný, nešel bych do toho," řekl při on-line konferenci Poborský.

"Od té doby, co jsem to vystřelil, mám spoustu naprosto pozitivních reakcí. Od bývalých spoluhráčů, od celého sportovního prostředí. Až mě to příjemně překvapuje. Ozývají se mi i velcí sponzoři FAČR, že by si se mnou rádi sedli a probrali se mnou moje vize. Cítím tu podporu obrovskou a naprosto reálnou k vítězství. Těch pozitivních věcí je tolik, že jsem z toho až nervózní," dodal osmačtyřicetiletý vicemistr Evropy z roku 1996, který nyní na asociaci pracuje jako ředitel oddělení elitní mládeže.

Kandidovat se rozhodl i proto, že současný předseda FAČR Martin Malík by už podle něj asociaci vést neměl. "Martin Malík, který je můj nadřízený, udělal a dělá pro fotbal spoustu dobrých věcí. Ale jako první a jediný nadřízený Romana Berbra je s tím natolik ztotožněný, že pro mě není člověk, který by dnes měl vést FAČR a celé hnutí. I to byl pro mě jeden z velkých motivů, proč jsem šel do kandidatury," řekl Poborský.

Za tři měsíce, které zbývají do voleb, plánuje hovořit s co největším počtem lidí v českém fotbale. "Chystám se na celou LFA, na velké kluby, představit a nabídnout jim, co vlastně přináším. Profesionálních hráčů je 1500, k tomu stojí masa amatérských sportovců a na ty nehodlám zapomínat. Takže jako první se spojím s předsedy na okresech, krajích. Čekají mě tři měsíce obrovské práce, na kterou se těším. Cítím, že se zvedla nějaká vlna, to mě zavazuje a nabíjí směrem k volbám," uvedl Poborský.

Sejde se i s tváří hnutí F-evoluce Šmicerem. "Prožili jsme spolu s Vláďou tak strašně moc, že ho nevidím jako mého soupeře. F-evoluce je pro mě nové hnutí, které pustilo odspodu do fotbalu čerstvý vítr. Vidíme, že teď probíhají volby na okresech, občas uspějí, občas ne. Určitě je to pro mě pozitivní iniciativa. S Vláďou jsme si volali a potkáme se v nejbližších dnech. Vyndáme karty na stůl a uvidíme," řekl Poborský.

Na roli šéfa FAČR se cítí připravený. "Už jsem pod vrcholem delší dobu. Byl jsem ve výkonném výboru, mám to odpracované, zažité. Jsem i v baráku (na Strahově) na denní bázi, ta oddělení mám nakoukaná, znám ty lidi. Volby jsou pro mě určitě nejtěžší zápas, který mě čeká. Ale jsem přesvědčen, že jsem připraven," řekl někdejší šéf Českých Budějovic.

Rád by fotbal spojil a vrátil mu důvěryhodnost. "Spojoval jsem hráče na hřišti, spojuji je i mimo něj. Chci spojit rozvolněné konce fotbalu v jeden celek. Poslední valné hromady byly v podstatě i soubojem Česka proti Moravě. Mám dobrý pocit z toho, že teď slyším i od funkcionářů na Moravě, že nastala doba, kdy je fotbal jen jeden. Že chtějí být jednotní. To je můj cíl," podotkl bývalý hráč Slavie, Sparty či Manchesteru United.

"Jedním z mých hlavních úkolů je vrátit fotbalu důvěryhodnost. FAČR je servisní a zastřešující organizace, musí být otevřená, transparentní, znovu nabýt důvěryhodnosti u veřejnosti. Fotbal se ze dne na den zbavil Romana Berbra, jsem rád, že to tyhle lidi konečně doběhlo. Jsem připraven tyhle věci potírat, dávat červenou kartu bez druhé žluté. Doufám, že doba, kdy jsme si dávali vlastní góly, je už pryč," doplnil.

V případě zvolení nechystá na FAČR personální převrat. "Slýchávám, že je třeba vymést ten chlív. To mě svým způsobem, i proto, že moje kolegy na FAČR, kteří to dělají proto, že fotbal milují, to očerňuje. Nebude to tak, že otočím fotbal vzhůru nohama. Fotbal dělá spoustu skvělých věcí, spousta lidí tam maká na 120 procent. Musíme se naučit to, že když selže jednotlivec, musíme se s ním umět vypořádat," dodal Poborský.